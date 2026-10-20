Pamela López niega que Christian Cueva haya pagado deuda de S/80 mil a su madre y le pide pruebas: “Vas a tener que demostrarlo”

En declaraciones para el programa de televisión Amor y Fuego, Pamela López respondió a las afirmaciones de Christian Cueva sobre el pago de una deuda de 80 mil soles a su madre. López mostró conversaciones de mensajería instantánea desde un teléfono celular para sustentar su versión y anunció el envío de una carta notarial dirigida al futbolista para exigir pruebas documentales de la entrega del dinero.

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Pamela López negó haber recibido S/80 mil de Christian Cueva como parte de una deuda que, según sostiene, el jugador mantiene con su madre. La influencer anunció que enviará una carta notarial al futbolista para que sustente públicamente la versión que dio sobre una presunta entrega de dinero.

El conflicto surgió luego de que Christian Cueva, futbolista de Sport Boys, afirmara en una entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de Amor y Fuego, que había saldado ese pendiente económico.

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López rechazó esa afirmación y puso en duda que existan documentos que respalden la supuesta operación. Para ella, el deportista deberá detallar en qué momento, de qué forma y bajo qué condiciones le habría entregado el dinero.

Un programa de televisión aborda las declaraciones de Pamela López respecto a las afirmaciones de Christian Cueva sobre una deuda económica pendiente.

La trujillana señaló que conoce las reacciones de su expareja y que, durante la conversación televisiva, identificó señales que interpretó como nerviosismo cuando se abordó el tema de los S/80 mil.

“Conozco cuándo miente, conozco cuándo duplica las palabras, ‘este, ah, ya’, o cuando te corta, no te deja hablar. Conozco cada movimiento de él y sé perfectamente cómo se puso nervioso”, manifestó en referencia a Cueva.

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La empresaria también cuestionó que el futbolista utilizara la expresión “la señora” al hablar de la persona a la que presuntamente habría entregado la suma. De acuerdo con López, esa forma de referirse a ella podría buscar evitar una responsabilidad legal posterior.

No obstante, sostuvo que el propio jugador dejó claro durante la entrevista que se refería a la madre de sus hijos. Por ese motivo, consideró que sus declaraciones permiten exigirle una aclaración formal.

Pamela López y Christian Cueva brindan declaraciones a la prensa en una transmisión televisiva sobre sus discrepancias económicas.

López afirmó que no aceptará que el caso quede solo en un intercambio de versiones públicas. Su intención, dijo, es que el futbolista presente elementos verificables sobre un pago que ella niega haber recibido.

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Pamela López afirma que su madre conserva un recibo firmado por Cueva

La influencer indicó que su madre, quien trabaja como contadora, tomó precauciones cuando entregó el dinero. Según relató, le pidió a Cueva que firmara un recibo simple, documento que ahora considera relevante ante la controversia.

“Mi mamá, gracias a Dios, es contadora y te hizo firmar un simple, un recibo simple por casualidades de la vida, gracias a Dios digo”, expresó López.

El documento, de acuerdo con su versión, serviría para acreditar que existió un préstamo y que el futbolista asumió una obligación con la madre de la influencer. Hasta el momento, López no ha precisado si difundirá el recibo ni ha detallado cuándo se produjo el supuesto préstamo.

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Pamela López responde ante un micrófono de televisión sobre el reclamo de deuda vinculado a Christian Cueva.

La aún esposa del jugador también planteó dudas sobre la mecánica de la entrega que Cueva habría mencionado. Señaló que, si el dinero hubiese llegado a sus manos, debería existir una constancia, una firma o algún otro comprobante que demostrara la recepción de los 80.000 soles.

“Tú firmas y luego tú me entregas el dinero a tu amada esposa porque tú eres tonto, tú eres tonto. Has puesto todos los bienes a nombre de todo el mundo y eres tan tonto que tú le entregas 80.000 soles a tu flamante esposa y no rompes el recibo, no haces ni ninguna constancia”, afirmó.

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Con esas palabras, López insistió en que no hay sustento para la versión expuesta por Cueva en Amor y Fuego. Además, solicitó que los conductores del programa profundicen en las afirmaciones del futbolista sobre el dinero.

La empresaria adelantó que remitirá una carta notarial para que el jugador se rectifique o presente las pruebas que respalden su declaración. “Pero te va a caer tu carta notarial para que te puedas rectificar porque tú dijiste que me entregaste a mí y vas a tener que demostrarlo”, advirtió.

La disputa queda ahora centrada en los documentos que cada parte afirma tener o que, según López, Cueva debería exhibir para sustentar que la deuda con su madre fue cancelada.

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