Perú

Las últimas previsiones para Piura: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 20 de octubre, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Piura.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

PUBLICIDAD

Para este martes 20 de octubre, se prevé que en Piura habrá un 88% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 34.4 centígrados y una mínima de 24.6°. La nubosidad será del 75% y por la noche habrá una posibilidad del 58% de lluvias.

El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

PUBLICIDAD

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presenta más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

(EFE)
(EFE)

Perú y sus 38 climas

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina advierte a Samuel Dyer que sacaría ampay si lo ve junto a una famosa y él responde: “¿De verdad me sacarías?”

La conductora le advirtió a Samuel Dyer Copello que lo expondría si lo encuentra con alguna famosa. El joven piloto de 18 años no ocultó su sorpresa y aseguró que no se imagina formando parte de la farándula, pues actualmente está enfocado en sus estudios y el automovilismo

Magaly Medina advierte a Samuel Dyer que sacaría ampay si lo ve junto a una famosa y él responde: “¿De verdad me sacarías?”

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Las últimas previsiones para Huancayo: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Huancayo: temperatura, lluvias y viento

¿Cómo estará el clima en Iquitos este 20 de octubre?

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

¿Cómo estará el clima en Iquitos este 20 de octubre?

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Las últimas previsiones para Cuzco: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ricardo Belmont defiende el voto de OBRAS sobre las facultades legislativas: “No aprobamos un paquete, aprobamos una por una”

Ricardo Belmont defiende el voto de OBRAS sobre las facultades legislativas: “No aprobamos un paquete, aprobamos una por una”

El anuncio del retorno de Kenji Fujimori a la política acaba en una parodia junto a Tulio Loza: “Para todos mis ‘Avengers’”

Ricardo Belmont responde a quienes acusan a OBRAS de traición por facultades legislativas: “Hacen politiquería barata”

Alejandro Toledo recibió en Barbadillo la visita de Zaraí, la hija que reconoció tras años de litigio

Ministro del Interior sobre policías involucrados en delitos: “Serán expulsados y sancionados; malogran toda la imagen”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina advierte a Samuel Dyer que sacaría ampay si lo ve junto a una famosa y él responde: “¿De verdad me sacarías?”

Magaly Medina advierte a Samuel Dyer que sacaría ampay si lo ve junto a una famosa y él responde: “¿De verdad me sacarías?”

Magaly Medina queda sorprendida por confesión de Katia Condos sobre Federico Salazar: “Qué raro”

Magaly Medina cuestiona a Sheyla Rojas tras verla vender jeans en TikTok: “Ahora tiene que empezar como de cero”

Samahara Lobatón minimiza críticas de Pamela López tras decirle que cuide a sus hijos en vez de ir a realities: “¿Quién es ella?”

Magaly Medina asegura que Shirley Arica está ‘modosita’ frente a Mario Hart: “Definitivamente, a ella le gusta”

DEPORTES

Yordy Reyna rompe racha de derrotas con el Rodina Moscú, pero su equipo sigue en el último lugar de la Premier League de Rusia

Yordy Reyna rompe racha de derrotas con el Rodina Moscú, pero su equipo sigue en el último lugar de la Premier League de Rusia

Michael Hoyos revela las armas de Sporting Cristal para estar punteros en el Clausura 2026: “El equipo se mata dentro de la cancha”

Fernanda Tomé se asoma nuevamente a la Liga Peruana de Vóley pese a su reciente anuncio en Maldivas: Deportivo Soan hace esfuerzo por contratarla

Lisandro Greppo se centra en un simple propósito con Deportivo Garcilaso: “El desafío es que la frustración no nos gane, porque la ilusión es mucha”

Los dos jugadores de Juan Pablo II que no podrán enfrentar a Universitario: la cláusula que complica al equipo de Chongoyape