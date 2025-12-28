Colombia

Ganadora de la Voz Teens Colombia sacó a bailar a reconocido bailarín peruano y estalló las redes sociales: “Sentí cosas”

La cantante barranquillera sorprendió al invitar al Patricio “Pato” Quiñones a la pista durante una animada presentación y juntos protagonizaron un momento que desató todo tipo de comentarios

Guardar
Este fue el video de Caliope que desató todo tipo de comentarios por su baile con Patricio "Patro" Quiñones - crédito @Caliopeoficial /Tiktok

La cantante Carol Dayana Mendoza Mattos, conocida artísticamente como Caliope, que ganó notoriedad en Colombia tras convertirse en la ganadora de La Voz Teens en 2016 como parte del equipo de Goyo, vocalista de Choquibtown, continúa consolidando su trayectoria musical en el género de la salsa tras radicarse hace varios años en Perú.

A propósito, en los últimos días, la artista barranquillera se convirtió en el centro de atención en redes sociales peruanas luego de publicar un video de una de sus presentaciones en un restaurante local, el cual generó cientos de comentarios entre usuarios de ese país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Durante la interpretación del tema Entre mi falda y tu pantalón, original de la agrupación Tropical Caribe, Caliope invitó a la pista a Patricio Quiñones, bailarín reconocido en la escena peruana.

La barranquillera se robó el
La barranquillera se robó el show en un presentación privada en Perú - crédito Fotomontaje Infobae (@Caliopeoficial /Tiktok)

El gesto originó un momento de complicidad y risas entre ambos artistas, captado en una grabación que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. La cantante acompañó la publicación con el mensaje: “Me dijeron: ‘Sácalo a bailar, que él no sabe’, y resulta que era nada más y nada menos que Pato Quiñones, bailarín profesional”.

Horas después, la cantante difundió nuevas secuencias en las que se observa que ambos artistas continuaron compartiendo tras el baile, bromeando con frases como: “Nos quedamos bailando (…) Dime si esto es amor”.

Estas imágenes avivaron la conversación en redes sociales, donde los seguidores comentaron sobre la química y la espontaneidad evidenciada en la interpretación.

La joven y el bailarín continuaron bailando después de la interpretación viral - crédito @Caliopeoficial /Tiktok

“Baila hermoso el pato Quiñones tan profesional”; “era cantar no gemir xd”; “sentí cosas de Ximena Palomino”; “Definitivamente no te entiendo mileth no te entiendo”; “El pato Quiñones es muy guapo, tiene bonita vibra y se nota que es divertido ✨”; “Amiga después de eso debiste preguntarle ¿qué somos? 🥺🤣🤭”; “Hasta desafino de la impresión jeje”; “se le salió una gotita a la muchacha 😅 (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

¿Quién es Patricio Quiñones?

El bailarín Patricio Quiñones se ha consolidado como una figura reconocida en la escena artística de Perú y el ámbito internacional.

Alcanzó notoriedad tras integrar los elencos de baile de los programas de Gisela Valcárcel, y su popularidad creció en 2016 al oficializar su romance con la modelo Milett Figueroa.

La relación, marcada por episodios de idas y venidas, culminó de manera definitiva en 2018. Después de la separación, Quiñones continuó su carrera artística, trasladándose a Miami, donde apareció como bailarín en videoclips de artistas como Farruko y Nicky Jam.

En 2022, sorprendió al anunciar que formaría parte del staff de baile de Daddy Yankee durante la última gira mundial del reguetonero, que lo destacó en el escenario durante una de las presentaciones más esperadas de la gira.

Respecto a su pasada relación con Figueroa, las causas exactas de la ruptura no han sido esclarecidas. Según información divulgada, Quiñones mantenía una relación tensa con la familia de la modelo, especialmente con su madre, a quien describió como una persona que transmitía “mala energía”.

Patricio Quiñones ha bailado con
Patricio Quiñones ha bailado con reconocidas figuras de la industria musical - crédito Fotocomposición Infobae

En marzo de 2025, Quiñones presentó en su cuenta de Instagram a Kashara Garrett, exporrista de los Miami Dolphins de la NFL, con quien compartió una fotografía acompañada del mensaje “Sweet love, sweet life”.

Garrett, que cuenta con más de 130.000 seguidores en Instagram, se desempeña como jefa de porristas del equipo de los Dolphins, tras haber pasado por los Dallas Cowboys. En su perfil, comparte detalles sobre su rutina de entrenamientos y ha publicado videos junto a Quiñones.

Pese a la exposición pública de la relación, no existe confirmación oficial sobre el estado sentimental de Quiñones y Garrett a finales de 2025.

Temas Relacionados

CaliopeCarol Dayana Mendoza MattosPato QuiñonesPatricio QuiñonesPerúLa Voz TeensEntre mi falda y tu pantalónAgrupación Tropical CaribeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Repase como se ha movido la bolsa de jugadores en la Liga BetPlay para el 2026, los nombres que llegan a reforzar los planteles y todas las noticias relacionadas con las transferencias

Mercado de fichajes - EN

Bruce Mac Master se despachó contra el ministro de Salud por invitación a la mesa de trabajo de la UPC: “Le miente al país”

Guillermo Jaramillo aseguró que las agremiaciones Andi y Acemi fueron citadas al encuentro, pero no estuvieron. El líder gremial negó haber recibido la notificación

Bruce Mac Master se despachó

Sebastián Yatra habló de los artistas que más lo inspiraron en su carrera musical: “Es una vida musical con propósito”

El cantautor dio una reveladora entrevista sobre el desarrollo de su carrera hasta la aparición de su más reciente LP, ‘Milagro’

Sebastián Yatra habló de los

Revelaron los cambios que haría Petro con la asamblea nacional constituyente: Banco de la República y la Corte Constitucional serían reformados

El texto desglosa meticulosamente los motivos que, según el comité, justificarían la convocatoria del mecanismo de participación política

Revelaron los cambios que haría

Guillermo Jaramillo aseguró que el Gobierno tiene “todo al día” con las EPS, pero no están atendiendo a la gente: “Yo no entiendo”

El funcionario cuestionó la manera como se están administrando los fondos destinados a la salud en Colombia. El Ministerio de Salud aseguró que se requieren “reformas estructurales”

Guillermo Jaramillo aseguró que el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de un

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

Reportan atentado con granada en el oriente de Cali: hay cinco heridos, entre ellos dos menores

Los secretos de la caída de ‘Munra’, la cabeza del Tren de Aragua en Colombia

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Yatra habló de los

Sebastián Yatra habló de los artistas que más lo inspiraron en su carrera musical: “Es una vida musical con propósito”

Suso visitó la tumba de Héctor Lavoe en Puerto Rico y no ocultó su emoción: “Mi cantante favorito”

El K-pop muestra su fuerza en Colombia: descubre lo más popular en iTunes

Shakira podría haber pasado la Navidad en Barranquilla: una publicación de la cantante desató rumores

El Superconcierto de la Feria de Cali 2025: horarios, artistas invitados y todo lo que debe saber del evento

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: rumores, contrataciones y bajas de los equipos del fútbol profesional colombiano hoy, 27 de diciembre

Tres colombianos pelean por el premio al mejor refuerzo del fútbol brasileño en 2025: conozca quiénes son

América de Cali tiene en la mira a un nuevo portero para 2026: un argentino que fue famoso por un golazo

Junior de Barranquilla habría tomado una decisión sobre Carlos Bacca: sorpresivo futuro para 2026

Recordada figura de la selección Colombia cambiará el fútbol por la política: se lanzará a la Cámara de Representantes