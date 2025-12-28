Ganadora de la Voz Teens Colombia sacó a bailar a reconocido bailarín peruano y estalló las redes sociales: “Sentí cosas”

Este fue el video de Caliope que desató todo tipo de comentarios por su baile con Patricio "Patro" Quiñones - crédito @Caliopeoficial /Tiktok

La cantante Carol Dayana Mendoza Mattos, conocida artísticamente como Caliope, que ganó notoriedad en Colombia tras convertirse en la ganadora de La Voz Teens en 2016 como parte del equipo de Goyo, vocalista de Choquibtown, continúa consolidando su trayectoria musical en el género de la salsa tras radicarse hace varios años en Perú.

A propósito, en los últimos días, la artista barranquillera se convirtió en el centro de atención en redes sociales peruanas luego de publicar un video de una de sus presentaciones en un restaurante local, el cual generó cientos de comentarios entre usuarios de ese país.

Durante la interpretación del tema Entre mi falda y tu pantalón, original de la agrupación Tropical Caribe, Caliope invitó a la pista a Patricio Quiñones, bailarín reconocido en la escena peruana.

El gesto originó un momento de complicidad y risas entre ambos artistas, captado en una grabación que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. La cantante acompañó la publicación con el mensaje: “Me dijeron: ‘Sácalo a bailar, que él no sabe’, y resulta que era nada más y nada menos que Pato Quiñones, bailarín profesional”.

Horas después, la cantante difundió nuevas secuencias en las que se observa que ambos artistas continuaron compartiendo tras el baile, bromeando con frases como: “Nos quedamos bailando (…) Dime si esto es amor”.

Estas imágenes avivaron la conversación en redes sociales, donde los seguidores comentaron sobre la química y la espontaneidad evidenciada en la interpretación.

“Baila hermoso el pato Quiñones tan profesional”; “era cantar no gemir xd”; “sentí cosas de Ximena Palomino”; “Definitivamente no te entiendo mileth no te entiendo”; “El pato Quiñones es muy guapo, tiene bonita vibra y se nota que es divertido ✨”; “Amiga después de eso debiste preguntarle ¿qué somos? 🥺🤣🤭”; “Hasta desafino de la impresión jeje”; “se le salió una gotita a la muchacha 😅 (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

¿Quién es Patricio Quiñones?

El bailarín Patricio Quiñones se ha consolidado como una figura reconocida en la escena artística de Perú y el ámbito internacional.

Alcanzó notoriedad tras integrar los elencos de baile de los programas de Gisela Valcárcel, y su popularidad creció en 2016 al oficializar su romance con la modelo Milett Figueroa.

La relación, marcada por episodios de idas y venidas, culminó de manera definitiva en 2018. Después de la separación, Quiñones continuó su carrera artística, trasladándose a Miami, donde apareció como bailarín en videoclips de artistas como Farruko y Nicky Jam.

En 2022, sorprendió al anunciar que formaría parte del staff de baile de Daddy Yankee durante la última gira mundial del reguetonero, que lo destacó en el escenario durante una de las presentaciones más esperadas de la gira.

Respecto a su pasada relación con Figueroa, las causas exactas de la ruptura no han sido esclarecidas. Según información divulgada, Quiñones mantenía una relación tensa con la familia de la modelo, especialmente con su madre, a quien describió como una persona que transmitía “mala energía”.

En marzo de 2025, Quiñones presentó en su cuenta de Instagram a Kashara Garrett, exporrista de los Miami Dolphins de la NFL, con quien compartió una fotografía acompañada del mensaje “Sweet love, sweet life”.

Garrett, que cuenta con más de 130.000 seguidores en Instagram, se desempeña como jefa de porristas del equipo de los Dolphins, tras haber pasado por los Dallas Cowboys. En su perfil, comparte detalles sobre su rutina de entrenamientos y ha publicado videos junto a Quiñones.

Pese a la exposición pública de la relación, no existe confirmación oficial sobre el estado sentimental de Quiñones y Garrett a finales de 2025.