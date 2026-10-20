Perú

Gresca durante la procesión del Señor de los Milagros: fiscalizadores de la MML se enfrentaron a ambulantes

La intervención derivó en el uso de palos, botellas, piedras y sillas de plástico en el tercer recorrido del Cristo Moreno

El incidente ocurrió durante el tercer recorrido de la tradicional imagen católica, en medio de un operativo para liberar el tránsito en una zona ocupada por vendedores| Video: Panamericana Noticias
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Un enfrentamiento entre fiscalizadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y vendedores ambulantes alteró el paso de la procesión del Señor de los Milagros en la cuadra tres de la avenida Tacna, cerca de la iglesia de Las Nazarenas. Todo quedó registrado.

El incidente ocurrió durante el tercer recorrido de la imagen religiosa realizada este lunes 19 de octubre. Imágenes difundidas por Panamerica Noticias mostraron a un grupo de agentes municipales con cascos y escudos frente a los comerciantes, quienes ocupaban parte de la vía.

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Videos registraron agresiones con palos, sillas, piedras y botellas cerca de Las Nazarenas, cuando la imagen religiosa avanzaba por el Centro de Lima
Videos registraron agresiones con palos, sillas, piedras y botellas cerca de Las Nazarenas, cuando la imagen religiosa avanzaba por el Centro de Lima| Video: Panamericana

El enfrentamiento incluyó golpes, botellas, piedras y sillas

Durante la gresca, ambos grupos intercambiaron golpes con palos y arrojaron botellas, piedras y otros objetos. Los videos también registraron el uso de elementos de señalización vial y sillas de plástico durante los ataques.

En el lugar quedaron restos de carbón, botellas y fragmentos de concreto que, según el reporte televisivo, pertenecían a la berma central de la avenida Tacna.

Uno de los registros muestra el momento en que un ambulante golpea en la cabeza a un fiscalizador municipal con una silla de plástico. La información preliminar señala que un agente de fiscalización resultó herido.

La intervención municipal para despejar la cuadra tres de esa vía derivó en golpes y lanzamiento de objetos; un trabajador recibió asistencia médica tras resultar lesionado
La intervención municipal para despejar la cuadra tres de esa vía derivó en golpes y lanzamiento de objetos; un trabajador recibió asistencia médica tras resultar lesionado| Foto: Panamericana

El operativo buscaba despejar la vía antes de la llegada de la imagen

Según la información preliminar, el personal de la Municipalidad de Lima intervino para retirar a los ambulantes que se habían instalado en la cuadra tres de la avenida Tacna, con el objetivo de despejar el trayecto de la procesión. Cabe precisar que cada año, diversos comerciantes asisten para vender diversos productos en medio del mes morado.

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El enfrentamiento se produjo cuando la imagen del Señor de los Milagros se aproximaba a la iglesia de Las Nazarenas, donde culminaría parte del recorrido. A pocos metros también se encontraban las unidades de los Bomberos.

La situación generó desorden en uno de los puntos de concentración de fieles y comerciantes durante la procesión.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene presencia en las zonas de recorrido de la procesión para resguardar el orden público, controlar el tránsito y atender situaciones de riesgo. Ante una emergencia, una agresión o un hecho que requiera intervención policial, los ciudadanos pueden comunicarse a la central 105.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda asistencia médica prehospitalaria ante accidentes, descompensaciones u otras urgencias de salud que ocurran durante las concentraciones de fieles. La línea 106 permite solicitar una ambulancia y recibir orientación ante una emergencia médica.

Los Bomberos Voluntarios del Perú atienden incendios, rescates, accidentes y emergencias que involucren riesgos para la seguridad de las personas. Para requerir su apoyo, los ciudadanos pueden llamar al 116 e informar con precisión la ubicación y las características del incidente.

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