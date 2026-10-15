Midis abre convocatoria a proveedores para abastecer el servicio de alimentación escolar en 2027

El proceso arrancó en octubre para contar con más tiempo para gestionar las adquisiciones, producir los alimentos y distribuirlos antes del inicio de clases. Foto: difusión

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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) puso en marcha el proceso para seleccionar a las empresas y organizaciones que suministrarán alimentos a los colegios públicos durante el año escolar 2027. La iniciativa, a cargo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), tiene como objetivo atender a más de 4,1 millones de estudiantes en el país.

La convocatoria se inició en octubre, con varios meses de anticipación al próximo periodo escolar, para facilitar la organización de las compras, la preparación de los productos y su distribución. El Midis busca reducir los riesgos de interrupción del servicio ante posibles dificultades logísticas y de transporte vinculadas al impacto del fenómeno El Niño.

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¿Cómo será el proceso de contratación del PAE para 2027?

El lanzamiento estuvo encabezado por el viceministro de Prestaciones Sociales, Alejandro Afuso Higa, y el director ejecutivo del PAE, Sergio Antonio Ríos Cuéllar. Ambos funcionarios señalaron que adelantar las contrataciones forma parte de una estrategia para prevenir inconvenientes y mejorar la planificación del abastecimiento escolar.

“ Iniciar anticipadamente el proceso nos permite planificar con mayor tiempo, fortalecer la programación y garantizar que ningún estudiante se quede sin el servicio alimentario que le corresponde”, destacó el viceministro Afuso Higa. Asimismo, remarcó que los procedimientos de selección se desarrollarán bajo criterios de transparencia pública, con el propósito de asegurar condiciones adecuadas durante la contratación.

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El servicio dirigido a los alumnos de colegios públicos se brindará bajo dos modalidades. Foto: Gobierno del Perú

¿Qué proveedores pueden participar en la convocatoria?

El PAE busca ampliar la participación de los actores vinculados con la cadena de suministro de alimentos. Entre los interesados que podrán presentar sus propuestas figuran fabricantes, productores locales, distribuidores y operadores logísticos que puedan atender los requerimientos del programa.

Para facilitar el acceso de participantes de distintas zonas del país, la entidad realizará jornadas informativas y actividades de difusión en sus 27 unidades territoriales. Esta estrategia apunta a descentralizar las contrataciones y promover que proveedores regionales también puedan competir por los servicios de abastecimiento para el próximo año escolar.

¿Cuáles serán las modalidades de alimentación escolar en 2027?

El programa contempla dos formas de atención para los estudiantes de las instituciones educativas públicas. La primera, denominada Comida Lista para su Consumo, consiste en entregar directamente las raciones alimentarias preparadas para su distribución.

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La segunda alternativa será la modalidad de Comida Caliente, que comprende el suministro de alimentos para que sean cocinados y servidos en los propios colegios. Ambas opciones formarán parte del servicio alimentario previsto para 2027, de acuerdo con las necesidades y los requerimientos establecidos para la atención de la población escolar.

Los procesos de selección se llevarán a cabo con transparencia, a fin de garantizar reglas claras durante la contratación. Foto: Gobierno del Perú

PAE capacitó a integrantes de los comités de contratación

Como parte de los preparativos, el 12 y 13 de octubre se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a 416 integrantes de los Comités de Gestión de las Contrataciones. También participaron gestores de compras y especialistas de las áreas legal e informática provenientes de las distintas regiones del país.

Estas actividades buscan reforzar las capacidades técnicas de los equipos que intervendrán en las compras y contribuir al adecuado desarrollo de las etapas del procedimiento. En paralelo, el programa habilitó una plataforma digital para que los potenciales participantes puedan consultar las condiciones de la convocatoria.

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Los interesados pueden revisar los requerimientos, los volúmenes de alimentos solicitados, las bases y los cronogramas oficiales en el portal del proceso de contrataciones 2027 del PAE: https://procesodecompras2027.pae.gob.pe/. La información estará disponible para quienes deseen conocer las condiciones de participación y evaluar su postulación.