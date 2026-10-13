Perú

Detienen e investigan a madre por la muerte de su hijo de dos años en Chorrillos

La mujer fue trasladada a la comisaría Mateo Pumacahua, mientras las autoridades buscan determinar las circunstancias del fallecimiento ocurrido en el pasaje Francisco Bolognesi

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Una mujer fue detenida en Chorrillos luego de que su hijo, un niño de aproximadamente dos años, fuera hallado sin vida en una vivienda del pasaje Francisco Bolognesi. Según fuentes policiales, la madre es investigada por la presunta muerte del menor.

La intervenida ingresó a la comisaría Mateo Pumacahua, donde quedó a disposición de las autoridades. El caso pasará a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco-Chorrillos, que realizará las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

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Testigos del sector indicaron que desde la vivienda se escuchaban con frecuencia los gritos de los seis hijos menores de edad de la detenida. Tras la intervención policial, los niños fueron trasladados a la dependencia del sector.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) asumió la protección de los menores y dispuso su traslado hacia la Unidad de Protección Especial, donde se evaluará su situación y se determinarán las medidas que correspondan.

Un menor de aproximadamente un año y medio fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda en Chorrillos. La policía y el Ministerio Público se encuentran en el lugar investigando las circunstancias del deceso, que apunta a un presunto homicidio.| Latina Noticias

“Actualmente, los niños y adolescentes se encuentran bajo cuidado del MIMP mientras se esclarece la situación legal de los menores. En tanto su hermana mayor ha solicitado asumir su acogimiento familiar, el pedido será evaluado tras la toma de su declaración y la valoración correspondiente”, se lee.

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Investigan a madre por agresión a menores

El padre de cuatro de los menores acudió a la comisaría tras conocer la detención. Un familiar señaló que la familia se encuentra sorprendida por lo ocurrido y sostuvo que la mujer habría tenido cambios en su conducta desde el inicio de su actual relación.

El niño que murió era hijo de la investigada y de su actual pareja, de acuerdo con la información recogida en el lugar. La Policía busca establecer si hubo hechos previos de violencia contra el menor y otros integrantes de la familia.

La detenida fue trasladada para continuar con las diligencias policiales. La investigación deberá establecer responsabilidades y definir la situación legal de los involucrados.

La víctima tenía cerca de 18 meses y fue encontrada en una casa del distrito, mientras Criminalística recaba elementos para determinar qué ocurrió
La víctima tenía cerca de 18 meses y fue encontrada en una casa del distrito, mientras Criminalística recaba elementos para determinar qué ocurrió| Foto: Latina Noticias

Canales de emergencia gratuitos

La Línea 100, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), brinda orientación gratuita, confidencial y permanente ante casos de violencia física, psicológica o sexual contra niñas, niños y adolescentes.}

La Línea ANNA 1810, a cargo del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF), atiende alertas sobre menores de edad en riesgo, abandono, desprotección familiar o vulneración de derechos. Niños, adolescentes o adultos que conozcan un posible caso de maltrato pueden comunicarse para recibir orientación y solicitar la derivación a entidades de protección.

Ante un peligro inmediato, se puede llamar al 105 de la Policía Nacional del Perú (PNP) o acudir a la comisaría más cercana. La denuncia puede realizarse de forma verbal o escrita y permite que la Policía intervenga, resguarde a la víctima y comunique el caso al Ministerio Público y a las instancias de protección correspondientes.

Los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) brindan atención legal, psicológica y social a víctimas de violencia y a sus familiares. Estos servicios del MIMP también orientan sobre medidas de protección y acompañan los procesos de denuncia.

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