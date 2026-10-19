Perú

Ingemmet identifica 46 zonas vulnerables a peligros geológicos en una región del sur de Perú

La información técnica actualizada permitirá definir restricciones de uso del suelo y preparar planes de contingencia, de acuerdoc on el organismo técnico

Calle urbana inundada con lodo, casas anegadas, varios coches dañados y maquinaria pesada, incluyendo excavadoras, que trabaja en la zona, mientras personas observan los daños.
Las primeras evaluaciones de terreno se realizarán en el poblado de Tarata en coordinación con la municipalidad provincial.
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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Gobierno Regional de Tacna coordinaron acciones para identificar, evaluar y actualizar las zonas expuestas a peligros geológicos en el departamento. El trabajo busca orientar las medidas de prevención y respuesta ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

La reunión técnica se realizó con la participación de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, Defensa Nacional y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Tacna. El área está a cargo del ingeniero Tito Chocano Rabanal, quien intervino en la coordinación con el organismo técnico especializado.

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Tacna registra 46 zonas críticas por peligros geológicos

El Ingemmet presentó la información disponible sobre el territorio tacneño, donde su base geocientífica registra 46 zonas críticas por peligros geológicos. Estos sectores incluyen áreas en las que deslizamientos, huaicos, derrumbes o caída de rocas pueden afectar a centros poblados, viviendas, carreteras, infraestructura pública y servicios básicos.

La identificación de estas zonas permite a las autoridades contar con información técnica para priorizar intervenciones. Los estudios geológicos también aportan elementos para definir medidas de reducción del riesgo, establecer restricciones de uso del suelo y preparar planes de contingencia en los lugares que presentan mayor vulnerabilidad.

La Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres tendrá a su cargo la articulación con las municipalidades provinciales y distritales. Esa coordinación buscará facilitar el acceso del equipo técnico a las áreas evaluadas, además de incorporar a las autoridades locales en la revisión de las condiciones del terreno y de los antecedentes de movimientos en masa.

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Tacna - reincorporación patria - actividades - Perú - historias - 27 agosto
La base geocientífica del Ingemmet registra 46 zonas críticas en el departamento de Tacna.

Tarata será uno de los primeros sectores evaluados por los especialistas

Entre el 12 y el 31 de octubre, especialistas del Ingemmet desarrollan trabajos de campo en diversos puntos de Tacna. Las inspecciones se concentran en zonas con procesos de movimientos en masa, una categoría que comprende el desplazamiento de suelo, roca o material acumulado en laderas por efecto de la gravedad.

Dentro de estos fenómenos se encuentran los deslizamientos, que ocurren cuando una masa de tierra se desplaza sobre una pendiente; los derrumbes, asociados a la caída repentina de rocas o material suelto; y los huaicos, que combinan agua, lodo, piedras y sedimentos. La intensidad de las lluvias puede incrementar la posibilidad de que estos eventos ocurran en zonas con condiciones geológicas inestables.

Las primeras diligencias se coordinaron con la Municipalidad Provincial de Tarata. El equipo técnico prevé evaluar el poblado de Tarata y sectores cercanos para actualizar la información sobre las condiciones del terreno, los elementos expuestos y las posibles áreas de afectación.

Los resultados de las inspecciones se incorporarán a los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres para orientar la prevención regional.
Los resultados de las inspecciones se incorporarán a los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres para orientar la prevención regional.

Deslizamientos, huaicos y derrumbes figuran entre los riesgos identificados

El proceso permitirá contrastar los registros existentes con la situación actual de cada zona. La actualización resulta relevante para detectar cambios en laderas, quebradas y vías de acceso, así como para verificar si hubo expansión urbana o instalación de infraestructura en sectores con peligro geológico.

Las autoridades exhortaron a los gobiernos locales y provinciales a incorporar los resultados de estas evaluaciones en sus Planes de Gestión del Riesgo de Desastres. Estos documentos permiten establecer acciones de prevención, preparación y respuesta frente a emergencias que puedan afectar a la población.

La coordinación entre el Gobierno Regional de Tacna, los municipios y el Ingemmet continuará durante las labores de campo. Los diagnósticos técnicos servirán como insumo para que las entidades competentes definan medidas en las zonas priorizadas antes del periodo asociado al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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