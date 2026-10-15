Perú

Hallan cuatro lobos marinos muertos en playa El Silencio de Marcona y autoridades coordinan el retiro de los cuerpos

La Municipalidad de Marcona y el SERFOR coordinaron el retiro y la disposición final de los cuerpos en playa El Silencio. Hasta el momento, no se han precisado las causas de muerte de los ejemplares

cuatro lobos marinos fueron encontrados muertos en la playa El Silencio, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca. Difusión
cuatro lobos marinos fueron encontrados muertos en la playa El Silencio, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca. Difusión
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Cuatro lobos marinos fueron encontrados sin vida en la playa El Silencio, ubicada en el distrito de Marcona, provincia de Nasca, región Ica. La presencia de los ejemplares motivó la intervención de las autoridades locales para retirar los cuerpos y evitar posibles riesgos para la salud pública y el ambiente costero.

La Municipalidad Distrital de Marcona, mediante la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, coordinó las labores con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

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El operativo respondió a una alerta sobre la presencia de los mamíferos marinos muertos en la playa. Tras recibir el aviso, el personal de ambas entidades ejecutó las acciones de recojo y disposición final de los cuerpos, de acuerdo con los protocolos establecidos para estos casos.

La intervención se desarrolló en el marco de las responsabilidades de las autoridades para mantener las condiciones sanitarias de las playas y atender los reportes relacionados con la fauna silvestre. Sin embargo, la información proporcionada por la municipalidad no precisa las causas de la muerte de los cuatro ejemplares.

Municipalidad de Marcona y SERFOR coordinan el retiro de los animales

la Municipalidad Distrital de Marcona y el SERFOR coordinaron el retiro y la disposición final de los cuerpos. Municipalidad de Marcona
la Municipalidad Distrital de Marcona y el SERFOR coordinaron el retiro y la disposición final de los cuerpos. Municipalidad de Marcona

La Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Marcona participó en el operativo junto con especialistas del SERFOR. Las labores comprendieron el retiro de los cuatro lobos marinos y la disposición final de sus cuerpos.

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De acuerdo con la información difundida por la municipalidad, las acciones siguieron los procedimientos previstos para prevenir posibles consecuencias sanitarias y ambientales derivadas de la presencia de animales muertos en la zona costera.

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.° 27972, establece responsabilidades para los gobiernos locales en materia de salubridad y limpieza pública. En ese marco, las municipalidades deben coordinar con las autoridades competentes el manejo de los cadáveres de fauna silvestre encontrados en sus jurisdicciones.

El SERFOR interviene en estos casos para evaluar la situación y establecer las medidas correspondientes, en coordinación con los gobiernos locales u otras entidades competentes.

SERFOR explica cómo actuar ante la presencia de lobos marinos en las playas

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre informó que los reportes de lobos marinos en las playas pueden aumentar durante periodos de fuertes oleajes. Según la explicación de la entidad, las condiciones adversas del mar pueden llevar a estos mamíferos a descansar temporalmente en la costa para recuperar energías antes de regresar al agua.

También puede ocurrir que las crías se separen de sus colonias y aparezcan en playas cercanas. Ante estas situaciones, el SERFOR recomienda mantener distancia y evitar que las personas o los animales domésticos se aproximen a los ejemplares.

La institución advierte que no se debe tocar a los animales, echarles agua, ofrecerles alimentos ni intentar devolverlos al mar. Estas acciones pueden generarles estrés y obligarlos a gastar la energía que necesitan para protegerse o nadar.

En el caso de las crías, la entidad señala que dependen de sus madres durante los primeros meses de vida y se alimentan de la leche materna hasta los diez meses de edad. La presencia de una cría sola no significa necesariamente que esté abandonada, pues la madre podría encontrarse en el mar en busca de alimento.

Por ese motivo, el organismo recomienda no acercarse ni intentar trasladar a las crías. La intervención de personas sin preparación puede interferir en el comportamiento de los animales y dificultar su retorno al entorno natural.

Advierten sobre riesgos sanitarios por el contacto con fauna marina

La información municipal no precisa por qué murieron los cuatro ejemplares. Difusión
La información municipal no precisa por qué murieron los cuatro ejemplares. Difusión

El SERFOR también alerta sobre los riesgos para la salud asociados al contacto directo con lobos marinos. Estos animales pueden transmitir enfermedades zoonóticas, es decir, infecciones que pasan de los animales a las personas.

Entre las enfermedades mencionadas por la entidad figuran la rabia, la tuberculosis, la brucelosis y la leptospirosis. También existen riesgos de infecciones por micoplasmas y afecciones cutáneas causadas por hongos.

Por ello, ante el hallazgo de un ejemplar vivo o muerto, la recomendación es evitar el contacto y comunicar el caso a las autoridades correspondientes. El personal especializado puede evaluar el estado del animal y determinar las medidas que correspondan según los protocolos establecidos.

Los avistamientos pueden reportarse al SERFOR. Si ocurren dentro de un área natural protegida, como la Reserva Nacional de Paracas, en Ica, también corresponde informar al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Cuando se trata de animales varados con vida, los especialistas evalúan su condición y coordinan las acciones necesarias. En numerosos casos, los ejemplares regresan al mar por sus propios medios.

Si el animal es encontrado muerto, la municipalidad distrital debe coordinar con el SERFOR o el gobierno regional para establecer la disposición final del cuerpo, de acuerdo con los procedimientos aplicables.

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