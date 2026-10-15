Cáncer de mama: ¿puedes tenerlo sin notar ningún bulto en los senos? Esto explica una oncóloga

Una mujer coloca su mano sobre un dispositivo de monitoreo mamario Celbrea frente al espejo de un baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres en el Perú y representa un importante problema de salud pública. Según el Ministerio de Salud (Minsa), sobre la base de las estimaciones de GLOBOCAN 2022, es la segunda causa de muerte por cáncer entre las mujeres peruanas. Frente a este panorama, la detección oportuna resulta fundamental, aunque el acceso a los exámenes preventivos sigue siendo limitado.

En 2024, solo el 24,26% de las mujeres de entre 40 y 69 años accedió a una mamografía, de acuerdo con datos del Minsa. Esta brecha cobra especial relevancia porque el cáncer de mama no siempre presenta señales perceptibles durante la autoexploración, una práctica que permite reconocer cambios en los senos, pero que no reemplaza los exámenes médicos ni permite descartar la enfermedad.

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¿Es posible tener cáncer de mama sin sentir un bulto?

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, la oncóloga Roxana Rivera, de Sanitas, explicó a Infobae Perú que una mujer puede desarrollar esta neoplasia sin detectar un nódulo mediante la palpación. Algunas lesiones son tan pequeñas que solo pueden identificarse mediante estudios de imágenes, antes de que sean perceptibles al tacto.

“Lo más importante es detectar a esa usuaria que todavía no se palpa ningún nódulo”, señaló la especialista. Rivera advirtió que esperar a sentir un bulto puede retrasar la detección de la enfermedad, ya que algunas lesiones pueden crecer y comprometer los ganglios de la axila. Sin embargo, la presencia de un nódulo no determina por sí sola que el cáncer esté avanzado.

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Gobierno mexicano apuesta por detección temprana del cáncer de mama. Foto: (iStock)

La mamografía permite identificar lesiones milimétricas que todavía no pueden sentirse al tocar los senos. Por ello, los controles preventivos son importantes incluso cuando no existen molestias ni cambios evidentes, especialmente en las mujeres que se encuentran dentro del grupo de edad recomendado para el tamizaje o que presentan factores de riesgo.

¿Cómo diferenciar un quiste de un tumor en la mama?

La palpación por sí sola no permite determinar con certeza si un bulto contiene líquido o está formado por tejido sólido. Para establecer sus características, el especialista puede solicitar estudios de imágenes, de acuerdo con la edad, los hallazgos clínicos y los antecedentes de la paciente.

Rivera explicó que la ecografía mamaria permite evaluar si una lesión es quística, sólida o presenta componentes de ambos tipos. En las mujeres que se encuentran en el grupo de edad recomendado para el tamizaje, la mamografía también cumple un papel fundamental. Otros estudios pueden indicarse según cada caso.

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¿A qué edad se recomienda una mamografía en Perú?

La edad de inicio y la frecuencia de los controles dependen de las recomendaciones sanitarias vigentes y de las características de cada mujer. En marzo de 2026, el Minsa incluyó a las mujeres de entre 40 y 69 años en su población objetivo para acceder a mamografías bilaterales gratuitas durante una campaña nacional de prevención.

Rivera señaló que las mujeres con antecedentes familiares relevantes pueden necesitar una evaluación preventiva a una edad más temprana. Mencionó especialmente los casos en los que la madre o una hermana tuvieron cáncer de mama, así como la presencia de determinadas alteraciones genéticas, entre ellas las relacionadas con los genes BRCA1 y BRCA2.

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Tener antecedentes familiares no significa que una mujer desarrollará necesariamente la enfermedad. No obstante, puede elevar su riesgo y justificar una evaluación individualizada para determinar cuándo iniciar los controles y qué pruebas resultan más adecuadas.

¿Qué factores aumentan el riesgo de cáncer de mama antes de los 40 años?

Entre las mujeres jóvenes, Rivera destacó la importancia de los antecedentes familiares y de determinadas mutaciones genéticas. También mencionó el tabaquismo y la exposición previa a radioterapia en la zona del tórax como factores que pueden aumentar el riesgo.

La especialista explicó que las mujeres que recibieron radioterapia por otras enfermedades, como algunos tipos de linfoma, pueden requerir una vigilancia específica, según los tratamientos recibidos y su historia clínica.

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¿Por qué es importante detectar el cáncer de mama a tiempo?

El diagnóstico temprano puede ampliar las posibilidades de tratamiento curativo. El pronóstico depende del estadio, el subtipo del tumor y otros factores clínicos, por lo que no existe un único resultado aplicable a todas las pacientes.

“Lo importante es que el cáncer de mama, si se encuentra de manera temprana, tiene la opción curativa. Si encontramos un cáncer en un estadio muy inicial, muy temprano, tenemos la opción de curar a esa paciente. A diferencia de que si encontramos una paciente con estadios mucho más avanzados, en los cuales incluso puede haber metástasis, la opción curativa ya está totalmente descartada”, señala la especialista.

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Aunque los controles preventivos no eliminan por completo el riesgo de desarrollar cáncer de mama, ayudan a identificar lesiones que necesitan evaluación y tratamiento. Por ello, las mujeres deben consultar sobre los exámenes adecuados para su edad y sus antecedentes, y buscar atención médica ante cualquier cambio nuevo o persistente en los senos.