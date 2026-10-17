Cáncer de mama: qué examen deben realizarse las mujeres según su edad y factores de riesgo

Una mujer apoya su mano sobre el pecho en una imagen destinada a promover la prevención del cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El control de la salud mamaria requiere evaluaciones que se ajusten a las características de cada mujer. La edad, los antecedentes familiares y el riesgo individual son algunos de los factores que los especialistas consideran al momento de determinar qué pruebas médicas pueden ser necesarias para detectar posibles lesiones.

En el Perú, las estimaciones de GLOBOCAN 2022 registraron 7.797 nuevos casos de cáncer de mama al año, una cifra que evidencia la importancia de fortalecer la detección oportuna. A ello se suma que, según información del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), más del 40% de los casos que recibe se diagnostica en estadios avanzados.

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Ante este panorama y en el marco del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama, conocer las alternativas de evaluación y las recomendaciones según cada etapa de la vida resulta fundamental. El doctor Oscar Felipe Carnero Fuentes, médico oncólogo y coordinador del área de Oncología de Clínica Auna Arequipa, explica que no todas las mujeres necesitan los mismos exámenes ni deben seguir un único esquema de control.

“La prevención no significa que todas las mujeres deban realizarse exactamente el mismo examen. Antes de los 40 años es importante conocer los antecedentes personales y familiares y consultar ante cualquier cambio. A partir de los 40, se incorpora la mamografía como herramienta de tamizaje para la población objetivo. Si existe un riesgo mayor, el seguimiento puede requerir otras estrategias”, señala el especialista.

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¿Qué examen corresponde según la edad?

La elección de los estudios depende de la evaluación médica y de las características de cada paciente. Si bien la mamografía es una herramienta central para la detección del cáncer de mama, existen otras pruebas que pueden indicarse según los antecedentes y los hallazgos clínicos.

Antes de los 40 años

En este grupo, la evaluación se centra en conocer los antecedentes personales y familiares, identificar posibles factores de riesgo y atender cualquier cambio en las mamas. La mamografía no se indica de manera rutinaria a todas las mujeres de estas edades; el médico puede recomendar una ecografía u otro estudio si lo considera necesario.

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Entre los 40 y los 69 años

La mamografía bilateral es una de las principales herramientas de tamizaje para detectar lesiones antes de que produzcan síntomas. Según las recomendaciones de detección del cáncer de mama del Instituto Nacional de Salud (INS), puede realizarse al menos cada dos años en la población objetivo, de acuerdo con los criterios establecidos. La frecuencia y el inicio de los controles deben considerar las recomendaciones vigentes y la evaluación individual.

En mujeres con mayor riesgo

Quienes tienen antecedentes familiares relevantes, determinadas mutaciones genéticas u otros factores que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad pueden necesitar un seguimiento distinto al de la población general. Según el caso, el especialista puede indicar controles más frecuentes o pruebas adicionales, como una resonancia magnética.

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¿Qué cambios en las mamas requieren una evaluación médica?

Un diseño artístico estilizado con entramados botánicos sobre el torso femenino simboliza la concientización sobre el cáncer de mama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de un bulto, las alteraciones en el tamaño o la forma de los senos, los cambios en la piel, la retracción del pezón o la secreción espontánea son señales que deben ser evaluadas por un profesional de salud.

Estos cambios no necesariamente indican la presencia de cáncer, pues también pueden estar relacionados con afecciones benignas. Sin embargo, es importante determinar su causa mediante una evaluación clínica y los estudios que correspondan. Asimismo, no presentar síntomas perceptibles no descarta por completo la existencia de una lesión.

La importancia de los controles preventivos

Esperar a sentir molestias para acudir al médico puede retrasar la evaluación de una posible lesión. Por ello, los controles deben ajustarse a la edad y al riesgo de cada mujer, sin depender únicamente de la autoexploración.

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“Una de las principales barreras es pensar que el chequeo solo es necesario cuando existe alguna molestia. La prevención empieza mucho antes. Conocer los antecedentes personales y familiares y acudir a controles periódicos permite establecer una estrategia de vigilancia adecuada para cada mujer”, señala el doctor Carnero Fuentes.

La detección oportuna permite identificar lesiones en etapas iniciales y facilita que el equipo médico determine el tratamiento más adecuado. Por ello, ante cualquier cambio en las mamas o si existen antecedentes familiares importantes, es recomendable solicitar una evaluación profesional.