Senamhi: entre hoy y mañana, un descenso de temperatura afectará a ocho regiones del Perú

Dos ciudadanos usan poleras con capuchas durante un día que se registró bajas temperaturas en la ciudad capital de Lima. (El Peruano)

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El descenso de temperatura previsto para este martes 13 y miércoles 14 de octubre alcanzará a 49 provincias de ocho regiones del sur del Perú, según la alerta emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El fenómeno abarcará zonas altoandinas de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

El aviso advierte que las áreas de la sierra sur ubicadas por encima de los 4.000 metros de altitud podrían registrar temperaturas mínimas cercanas a -15 °C. Para los sectores de la sierra centro situados sobre los 3.500 metros, el pronóstico contempla valores mínimos entre 0 °C y -5 °C.

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Además de las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada, el Senamhi anticipó ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, poca nubosidad y un aumento de la temperatura durante el día.

El Senamhi emitió una alerta por el descenso de temperatura previsto para el 13 y 14 de octubre en ocho regiones del sur del Perú. (Andina)

Las provincias en alerta

En Apurímac, el aviso comprende las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas, Chincheros y Grau.

La alerta también abarca seis provincias de Arequipa: Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión.

En Ayacucho, las zonas consideradas son Huamanga, Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. En el caso de Cusco, el fenómeno alcanzará a Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar y Paruro.

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Para Huancavelica, el Senamhi incluyó a las provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna y Huaytará. En Moquegua, las jurisdicciones comprendidas son Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro.

Las localidades de la sierra sur ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar registrarán mínimas cercanas a los -15 °C. (Andina)

El mayor número de provincias bajo aviso se concentra en Puno, donde se esperan efectos en Puno, Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo.

En Tacna, la alerta alcanza a las provincias de Tacna, Candarave y Tarata.

Mínimas cercanas a -15 °C

El escenario más frío se prevé en localidades de la sierra sur ubicadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En esos sectores, las temperaturas mínimas podrían acercarse a 15 grados bajo cero.

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El pronóstico para zonas de la sierra centro por encima de los 3.500 metros contempla temperaturas mínimas que oscilarán entre 0 °C y -5 °C. El aviso también señala la presencia de escasa nubosidad, una condición que coincide con el incremento de la temperatura a lo largo del día.

La región de Puno concentra el mayor número de provincias comprendidas en el aviso del organismo oficial.

Las ráfagas de viento previstas, cercanas a los 45 kilómetros por hora, forman parte de las condiciones meteorológicas advertidas para las provincias incluidas en el aviso.

Recomendaciones de Indeci

Ante el descenso de las temperaturas, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a adoptar medidas preventivas para cuidar la salud, con atención especial a niños y adultos mayores.

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Entre las recomendaciones figura el uso de ropa abrigadora, como chompas, guantes y gorros. El organismo también aconsejó cubrir la cabeza, el rostro y la boca, con el objetivo de reducir la exposición al aire frío.

Indeci pidió evitar los cambios bruscos de temperatura y acudir al establecimiento de salud más cercano ante síntomas de una infección respiratoria. También recomendó consumir bebidas calientes, alimentos nutritivos, frutas y verduras.

La entidad indicó que los alimentos y el agua potable deben permanecer en lugares seguros. A través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Indeci monitorea las zonas incluidas en la alerta y coordina con las autoridades regionales y locales las acciones necesarias frente a este fenómeno meteorológico.

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