Reniec permite tramitar el DNI con cita previa en siete sedes de Lima: conoce cómo reservar

El sistema permite gestionar duplicados, renovaciones y actualizaciones de datos del DNI, así como realizar trámites para menores de edad - Créditos: Reniec.

Guardar

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cuenta con siete centros de atención en Lima que ofrecen la posibilidad de realizar trámites relacionados con el documento nacional de identidad (DNI) mediante una cita previa. Esta modalidad permite a los ciudadanos organizar sus visitas, reducir los tiempos de espera y evitar aglomeraciones en las oficinas de la institución.

El sistema está dirigido a quienes necesitan gestionar procedimientos vinculados con su documento, como duplicados, renovaciones y actualizaciones de datos. Para acceder al servicio, los usuarios deben efectuar el pago de la tasa correspondiente y completar una solicitud virtual antes de acudir al establecimiento seleccionado.

PUBLICIDAD

Los padres de familia también pueden reservar turnos para realizar gestiones relacionadas con los DNI de sus hijos menores de edad. Para ello, deben validar su identidad y acreditar el vínculo con el niño o adolescente mediante la plataforma habilitada por la entidad registral.

Sin embargo, existen excepciones a esta modalidad. Las personas con discapacidad y las madres gestantes no necesitan programar una visita con anticipación, puesto que cuentan con atención preferencial en las oficinas. A continuación, conoce los pasos para reservar un turno y las direcciones de los locales disponibles en Lima y otras regiones del país.

Los ciudadanos deben pagar la tasa correspondiente y completar una solicitud virtual para reservar una fecha y hora de atención - Créditos: Reniec.

¿Cómo reservar una cita en Reniec para trámites de DNI?

Los ciudadanos deben completar seis pasos para acceder a una atención programada. Antes de iniciar el procedimiento, es indispensable pagar el concepto correspondiente, ya que la plataforma no permite continuar con la reserva si no se ha cumplido este requisito.

PUBLICIDAD

Paso 1: pagar la tasa del trámite. El abono puede efectuarse mediante Yape, un agente BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación. Si se utiliza Yape, ingresa a este El abono puede efectuarse mediante Yape, un agente BCP, Págalo.pe o el Banco de la Nación. Si se utiliza Yape, ingresa a este ENLACE para generar un ticket de pago. Selecciona el código correspondiente al procedimiento, copia el código generado e introdúcelo en la aplicación, en la opción Yapear servicios > Reniec, para completar la operación.

Paso 2: ingresar al sistema de citas. Accede a este Accede a este ENLACE y selecciona la opción «Reservar cita».

Paso 3: validar los datos personales. Introduce el número de DNI, los nombres completos y la fecha de nacimiento. Luego, pulsa el botón «Validar» para continuar con el procedimiento.

Paso 4: seleccionar el trámite. Escoge el servicio «Trámite de DNI/DNIe» e indica la gestión que necesitas realizar: duplicado, renovación o actualización de datos.

Paso 5: elegir la oficina. Selecciona el establecimiento al que deseas acudir e ingresa tu correo electrónico. Tras validar esta información, recibirás un código de confirmación en tu bandeja de entrada.

Paso 6: confirmar la reserva. Copia el código recibido, introdúcelo en la página y continúa hasta seleccionar la fecha y la hora disponibles para la atención presencial.

Para reservar una cita, los usuarios deben pagar la tasa correspondiente, validar sus datos personales y elegir la oficina, fecha y hora disponibles - Créditos: Reniec.

¿Qué sedes de Reniec atienden con cita en Lima?

La institución dispone de siete centros habilitados en Lima Metropolitana. Los usuarios pueden elegir el local que les resulte más conveniente durante el proceso de reserva.

Centro de atención Áncash: jirón Áncash n.º 336-340 y 344, frente a la plazuela San Francisco.

Centro de atención Independencia: calle Los Andes n.º 486, urbanización Industrial Panamericana Norte.

Centro de atención Miraflores: avenida Diez Canseco n.º 230.

Centro de atención 6 de Agosto: avenida 6 de Agosto n.º 856.

Centro de atención Jesús María: jirón Talara n.º 130, 132, 134 y 136.

Centro de atención San Juan de Miraflores: avenida Guillermo Billinghurst n.º 767-769, manzana F, lote 18, urbanización SJM, parcela D.

Centro de atención San Juan de Lurigancho: avenida Las Flores, lote 1, manzana G, urbanización Canto Grande, unidad 7.

Los horarios de atención de las siete oficinas pueden consultarse en este ENLACE.

El sistema de citas también está disponible en otras regiones del país, como Arequipa, Cusco, Piura, Ica, Tacna, Cajamarca y Ayacucho - Créditos: Reniec.

¿En qué otras regiones hay sedes con cita previa?

La modalidad también está disponible en diferentes ciudades del interior del país. Entre las localidades que cuentan con establecimientos habilitados figuran Cusco, Abancay (Apurímac), Huaraz (Áncash), Cajamarca, Arequipa, Ica, Huánuco, Tumbes, Iquitos y Tacna.

A esta relación se suman los centros de atención de Piura, Ayacucho, Pucallpa, Chachapoyas y Pasco. Para conocer las direcciones exactas, los horarios y la información de cada oficina, los interesados pueden revisar el directorio virtual de la institución mediante este ENLACE antes de programar su visita.

PUBLICIDAD