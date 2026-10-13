Por la ruta de León XIV: pasajes a Chiclayo subirían hasta 200% cerca a la visita papal, según operadores

La visita del papa León XIV a Perú en noviembre aumentará el flujo de pasajeros en las rutas hacia Chiclayo. AFP

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La próxima visita del papa León XIV ha despertado no solo la devoción de miles de fieles en Perú y países vecinos, sino también el interés de empresas de transporte que se preparan para cubrir los desplazamientos hacia las ciudades incluidas en su recorrido, con Chiclayo como uno de los puntos neurálgicos.

De acuerdo con un análisis de Kupos.pe, la compra anticipada de pasajes para noviembre aumentó 23% en las fechas vinculadas con la visita, mientras se espera que la demanda de viajes a Lambayeque crezca hasta 150%, con un flujo que no provendría solo de Lima, sino también de ciudades del norte como Piura, Áncash y Tumbes.

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La demanda anticipada rompe el patrón habitual de compra

El aumento de reservas con más de 15 días de anticipación contrasta con el comportamiento usual de los pasajeros. Según la empresa, ese indicador suele crecer entre 1% y 2% en períodos normales.

Para Luis Alonso Ruiz, especialista en tecnología y turismo y gerente de Kupos.pe, el movimiento previo revela una mayor planificación de quienes desean asistir a las actividades del pontífice. “La anticipación de compra para noviembre se ha incrementado aproximadamente en 23%”, señaló.

Las empresas de transporte y las plataformas digitales deben notificar con rapidez los bloqueos de carreteras a los usuarios.

La compañía trabaja con unas 260 empresas de transporte y procesa datos de sus propios canales y de operadores asociados, por lo que su diagnóstico es relevante. Ruiz sostiene que la tendencia se extiende más allá de las ventas registradas directamente en su plataforma.

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El ejecutivo explicó que Chiclayo ya era una de las rutas con mayor nivel de digitalización del transporte interprovincial, con excepción de Lima. La visita papal, sin embargo, modificó el origen de los viajes: el crecimiento esperado respondería, en buena medida, a pasajeros procedentes de ciudades cercanas.

Chiclayo podría recibir 150% más viajeros por carretera

La demanda hacia Chiclayo podría aumentar alrededor de 150% durante las fechas centrales de la visita, de acuerdo con la proyección de Kupos.pe. El cálculo incluye trayectos desde localidades del norte, que tienen conexiones terrestres más cortas con la capital lambayecana.

“En este caso, la mayoría se mueve desde la periferia”, dijo Ruiz. El ejecutivo mencionó a Piura, Chimbote y Tumbes entre los puntos desde donde se observa mayor interés por viajar.

Las rutas hacia Chiclayo movilizan entre S/ 3 millones y S/ 4 millones por canales digitales en períodos habituales, según la plataforma. Actualmente, el movimiento asociado a esas rutas registra un incremento de 26%.

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Ruiz estimó que octubre podría cerrar con cerca de S/ 2 millones adicionales en ventas, principalmente por los desplazamientos hacia ciudades de la costa. El monto se refiere únicamente a operaciones realizadas a través de canales digitales y no incluye todas las transacciones efectuadas en terminales terrestres.

La demanda de viajes por carretera hacia Chiclayo prevé un crecimiento de hasta 150% en las fechas centrales. (Foto: Shutterstock)

Comprar a última hora puede encarecer el pasaje

El alza de la demanda podría trasladarse a los precios conforme se reduzca la disponibilidad de asientos. Para quienes compren en los próximos 15 o 20 días, Ruiz calculó incrementos de entre 5% y 8% respecto de las tarifas regulares.

La diferencia puede ser mayor en la última semana previa al viaje. “A siete u ocho días de la fecha, los precios podrían subir entre 50% y 200%”, advirtió el gerente de Kupos.pe.

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El ejecutivo recomendó comparar opciones antes de decidir. Según explicó, las plataformas digitales permiten revisar tarifas de cientos de empresas en dos o tres minutos, una tarea más compleja si se realiza de forma presencial en distintos terminales.

El transporte informal puede crecer en las rutas cortas del norte

Con todo, Ruiz alertó que el aumento de pasajeros puede favorecer la aparición de servicios informales, sobre todo en viajes cortos entre ciudades del norte. Esos operadores pueden carecer de autorización para transportar pasajeros y no ofrecer garantías ante accidentes, cancelaciones o incumplimientos.

“En muchos casos son empresas informales que no tienen permiso para el transporte de pasajeros y, ante un accidente o una cancelación, el usuario queda sin respaldo”, advirtió.

El especialista recomendó verificar que la empresa cuente con permisos y canales formales de atención. También pidió a las autoridades y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) vigilar posibles abusos contra los usuarios durante la visita.

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El Niño añade presión sobre las rutas interprovinciales

Finalmente, el posible impacto del fenómeno de El Niño añade otro factor de incertidumbre. Lluvias, bloqueos, deslizamientos o interrupciones en las carreteras podrían alterar los horarios y recorridos durante el período de mayor movilización.

Indicó que las empresas de transporte y las plataformas de venta deben informar de forma inmediata sobre cualquier cambio que afecte a los pasajeros. “La comunicación entre el transportista, el distribuidor y el cliente es vital”, afirmó.

“Ni las empresas ni las plataformas pueden evitar un derrumbe o el bloqueo de una carretera, pero sí tienen la responsabilidad de informar con rapidez a los pasajeros”, sostuvo.

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