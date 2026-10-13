Perú

La bicameralidad como oportunidad

La incorporación de dos cámaras permitiría que las fuerzas elegidas por la ciudadanía sometan las iniciativas a filtros y consensos, con una representación orientada a equilibrar las mayorías y las minorías

El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura
El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura| Foto: Congreso de la República
Guardar

Los contrapesos políticos son esenciales para mantener el equilibrio democrático. El balance de los poderes en los gobiernos de turno es imprescindible y funcional, ya que subraya su origen legal y legítimo y es consistente con el orden que exige la democracia. Por supuesto, también fortalece el compromiso de quienes asumen el mandato de gobernar con su razón más fundamental: hacerlo para todos y defender siempre el derecho a la libertad.

En ese marco, el retorno de la bicameralidad cuenta con antecedentes republicanos e históricos que permiten considerarlo un mecanismo para escenarios de discusión constantes y profundos.

PUBLICIDAD

Senadores y diputados participan en la sesión de instalación del Congreso Bicameral
Senadores y diputados participan en la sesión de instalación del Congreso Bicameral| Congreso de la República

Con el regreso de las dos cámaras, las diversas fuerzas políticas que la ciudadanía eligió se representan en una estructura con filtros y consensos que favorecen el equilibrio entre las mayorías y la construcción de acuerdos factibles. En este esquema, las leyes pueden ser revisadas como cualquier propuesta argumentada y consistente ante escenarios más complejos.

Asimismo, la transparencia y la apertura de la información sobre las implicancias de lo que se legisle, con responsabilidad y estrategia, permitirán monitorear los procedimientos, ya que el proceso será más amplio y tendrá una trazabilidad que puede ser expuesta.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Un ejemplo claro de ello es el del Reino Unido, donde la Cámara de los Comunes suele concentrarse en temas políticos y de política pública de los proyectos, mientras que la de los Lores presta mayor atención a sus detalles y aspectos técnicosi. Esta diferencia de enfoques es considerada complementaria para el escrutinio legislativo.

PUBLICIDAD

La ciudadanía espera que los representantes lleguen a acuerdos para atender las urgencias del país. Así, esta decisión se convierte en una oportunidad para diseñar leyes orientadas a resolver los nudos que limitan la prosperidad y el bienestar de nuestros compatriotas. La búsqueda del bien común y la necesidad de reponer la esperanza, tanto en la construcción cotidiana como en las altas esferas de la gestión pública, son razones para que se establezcan formas y procesos en favor de la estabilidad social.

Vista panorámica del hemiciclo del Congreso de Perú con legisladores sentados en sus escaños y una bandera nacional al fondo
El pleno del Congreso de la República del Perú debate durante la sesión en la que se rechazó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sobre seguridad y el fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Esta renovada estructura de gobernanza puede constituirse en un mecanismo de contención y equilibrio, con la responsabilidad que hoy le corresponde. La bicameralidad podría funcionar como un espacio de revisión para las iniciativas que requieran mayor análisis y un ámbito de autorregulación.

Un desafío será evitar un punto muerto en la negociación política, que podría ser usado como pretexto para mecanismos extraordinarios, ya aplicados antes, que conduzcan a la disolución del Congreso. La doble cámara da oportunidad para que los intereses que benefician a la población prevalezcan en la discusión. Por la conformación actual, las alianzas políticas requieren mayor equilibrio y calibración. En definitiva, con la doble cámara de deliberación, los ajustes compartidos y conversados elevan la posibilidad de vigilar con sensatez y consecuencia.

Estamos, entonces, ante un nuevo horizonte político que, tras la experiencia del periodo unicameral, representa una posibilidad de fortalecer y resguardar el orden institucional.

Imagen AJXJBMOSHRCVRL5WFRY3UX4PU4

Temas Relacionados

BicameralidadCongreso del PerúEstado de Derechoperu-opinion

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Tras el agónico empate con Melgar, los ‘cremas’ buscarán reencontrarse con el triunfo antes los ‘churres’ para mantenerse en la lucha por el título. Conoce los detalles de decisivo cotejo

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo en Trujillo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026

Senamhi: entre hoy y mañana, un descenso de temperatura afectará a ocho regiones del Perú

El aviso meteorológico regirá este martes 13 y miércoles 14 de octubre en buena parte del territorio, con condiciones de frío nocturno y de madrugada en zonas altoandinas a gran altitud

Senamhi: entre hoy y mañana, un descenso de temperatura afectará a ocho regiones del Perú

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 13 de octubre

<p>El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana </p>

Lima: este es el precio de la gasolina este martes 13 de octubre

“Ganó la impunidad”: familia de vigilante atropellado en Trujillo denuncia irregularidades tras liberación de conductora ebria

Los familiares de Martínez Torres expresaron su indignación por la excarcelación. Una de las allegadas afirmó que las autoridades no los representan y cuestionó que la conductora se encuentre en libertad

“Ganó la impunidad”: familia de vigilante atropellado en Trujillo denuncia irregularidades tras liberación de conductora ebria

Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

Víctor Flores, representante del fujimorismo, indicó que el Senado podrá incorporar propuestas solo dentro de los temas aprobados por la Cámara de Diputados en materia de seguridad ciudadana y atención al Fenómeno El Niño

Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

Facultades legislativas: Senador de Fuerza Popular descarta que se repongan los 66 puntos solicitados por el Ejecutivo

Keiko Fujimori registra la mayor caída de aprobación entre presidentes de América Latina, según sondeo

Keiko Fujimori se inspira en Bukele para llevar su modelo a colegios: “Hombrecitos con pelo corto y prohibido maquillarse”

Francis Allison plantea una segunda vuelta en elecciones municipales para Lima: “Absolutamente válido”

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Carol Reali, ‘Cachaza’, revela en qué país dará a luz y dónde vivirá con su primer hijo junto a André Bankoff

Ric La Torre sorprendió a una joven huancaína y a su madre al regalarles entradas para el último concierto de BTS en Lima

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

Diana Sánchez aseguró que su salida de ‘Esto es guerra’ ocurrió tras exponer favoritismo hacia Angie Arizaga

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

DEPORTES

Rainer Torres hizo crudo análisis sobre Universitario tras empate con Melgar: “Jugando así será difícil conseguir el tetra”

Rainer Torres hizo crudo análisis sobre Universitario tras empate con Melgar: “Jugando así será difícil conseguir el tetra”

Asistente de Universitario resaltó la reacción de los jugadores para empate agónico ante Melgar: “No cualquiera viste esta camiseta”

Roberto Mosquera pidió mesura pese a gran presente de Sporting Cristal, nuevo líder del Torneo Clausura: “No vamos a celebrar nada”

‘Pepe’ Soto vuelve a la Liga 1 luego de siete años y dirigirá a equipo que lucha por evitar el descenso

Domingo Dianderas no participará en la Tradición Copera 2026: su máxima prioridad pasa por triunfar en la Copa Perú