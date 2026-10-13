La bicameralidad como oportunidad

El Congreso Bicameral se instala y pone en marcha la nueva legislatura| Foto: Congreso de la República

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Los contrapesos políticos son esenciales para mantener el equilibrio democrático. El balance de los poderes en los gobiernos de turno es imprescindible y funcional, ya que subraya su origen legal y legítimo y es consistente con el orden que exige la democracia. Por supuesto, también fortalece el compromiso de quienes asumen el mandato de gobernar con su razón más fundamental: hacerlo para todos y defender siempre el derecho a la libertad.

En ese marco, el retorno de la bicameralidad cuenta con antecedentes republicanos e históricos que permiten considerarlo un mecanismo para escenarios de discusión constantes y profundos.

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Senadores y diputados participan en la sesión de instalación del Congreso Bicameral| Congreso de la República

Con el regreso de las dos cámaras, las diversas fuerzas políticas que la ciudadanía eligió se representan en una estructura con filtros y consensos que favorecen el equilibrio entre las mayorías y la construcción de acuerdos factibles. En este esquema, las leyes pueden ser revisadas como cualquier propuesta argumentada y consistente ante escenarios más complejos.

Asimismo, la transparencia y la apertura de la información sobre las implicancias de lo que se legisle, con responsabilidad y estrategia, permitirán monitorear los procedimientos, ya que el proceso será más amplio y tendrá una trazabilidad que puede ser expuesta.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Un ejemplo claro de ello es el del Reino Unido, donde la Cámara de los Comunes suele concentrarse en temas políticos y de política pública de los proyectos, mientras que la de los Lores presta mayor atención a sus detalles y aspectos técnicosi. Esta diferencia de enfoques es considerada complementaria para el escrutinio legislativo.

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La ciudadanía espera que los representantes lleguen a acuerdos para atender las urgencias del país. Así, esta decisión se convierte en una oportunidad para diseñar leyes orientadas a resolver los nudos que limitan la prosperidad y el bienestar de nuestros compatriotas. La búsqueda del bien común y la necesidad de reponer la esperanza, tanto en la construcción cotidiana como en las altas esferas de la gestión pública, son razones para que se establezcan formas y procesos en favor de la estabilidad social.

El pleno del Congreso de la República del Perú debate durante la sesión en la que se rechazó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sobre seguridad y el fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Esta renovada estructura de gobernanza puede constituirse en un mecanismo de contención y equilibrio, con la responsabilidad que hoy le corresponde. La bicameralidad podría funcionar como un espacio de revisión para las iniciativas que requieran mayor análisis y un ámbito de autorregulación.

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Un desafío será evitar un punto muerto en la negociación política, que podría ser usado como pretexto para mecanismos extraordinarios, ya aplicados antes, que conduzcan a la disolución del Congreso. La doble cámara da oportunidad para que los intereses que benefician a la población prevalezcan en la discusión. Por la conformación actual, las alianzas políticas requieren mayor equilibrio y calibración. En definitiva, con la doble cámara de deliberación, los ajustes compartidos y conversados elevan la posibilidad de vigilar con sensatez y consecuencia.

Estamos, entonces, ante un nuevo horizonte político que, tras la experiencia del periodo unicameral, representa una posibilidad de fortalecer y resguardar el orden institucional.

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