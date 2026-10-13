Perú

Brasil y Chile tienen fondos soberanos de riqueza: Senado propone uno para el Perú

Alfonso López Chau planteó organizar una conferencia técnica para evaluar este instrumento, que puede servir para ahorrar recursos a largo plazo, estabilizar las cuentas públicas y financiar proyectos de desarrollo productivo

La propuesta busca canalizar recursos hacia infraestructura, innovación e inversión productiva para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización.
La propuesta busca canalizar recursos hacia infraestructura, innovación e inversión productiva para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae
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El presidente de la Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor del Senado, Alfonso López Chau, planteó impulsar la creación de un Fondo Soberano de Riqueza para el Perú. La propuesta surgió durante un taller especializado sobre finanzas abiertas organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en el que se analizaron experiencias internacionales y alternativas para financiar un eventual instrumento de inversión estatal.

La iniciativa apunta a explorar mecanismos que permitan canalizar recursos hacia la infraestructura, la innovación y la inversión productiva, como parte de una estrategia para transformar la economía peruana e impulsar su industrialización. En ese contexto, López Chau destacó los casos de Brasil y Chile y propuso organizar una conferencia de alto nivel técnico para examinar las posibilidades de implementar un fondo de estas características en el país.

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Senado plantea analizar un Fondo Soberano de Riqueza para el Perú

El taller se realizó en la sede de la SBS, con la participación de su Centro de Formación, especialistas y autoridades. La agenda incluyó el estudio de modelos internacionales, posibles fuentes de financiamiento y esquemas de gobernanza que podrían servir de referencia para una iniciativa peruana.

Durante el encuentro, López Chau resaltó la existencia de fondos soberanos en otros países de la región y sostuvo: “Grandes países tienen fondos soberanos de riqueza. Lo tiene Brasil y lo tiene Chile. Sería muy bueno que el Perú tenga una conferencia de alto nivel técnico sobre los fondos soberanos de riqueza. Creo que ayudaría mucho”.

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La propuesta es impulsada por el senador Alfonso López Chau.
La propuesta es impulsada por el senador Alfonso López Chau. Foto: Facebook

El senador también invitó al presidente de la SBS a promover un seminario especializado que permita profundizar en el funcionamiento de estos instrumentos. La propuesta se vinculó con la posibilidad de articular esfuerzos entre el Estado, la banca privada y los organismos reguladores para respaldar proyectos que contribuyan al desarrollo productivo nacional.

¿Qué es un Fondo Soberano de Riqueza?

De acuerdo con el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza (IFSWF, por sus siglas en inglés), la definición oficial de estos instrumentos fue elaborada por los propios fondos en 2008 y publicada en el apéndice I de los Principios de Santiago.

Esta definición establece tres características fundamentales: son propiedad del gobierno general, que comprende tanto al Gobierno central como a los gobiernos subnacionales; incluyen inversiones en activos financieros extranjeros y buscan obtener rendimientos con fines financieros.

Por esa razón, no todos los recursos administrados por el Estado califican como fondos soberanos. Los fondos públicos de pensiones quedan excluidos porque, en última instancia, pertenecen a los titulares de las pólizas correspondientes. Tampoco se consideran como tales las reservas del banco central que no están invertidas.

Según el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza, estos fondos pertenecen al gobierno general, invierten en activos financieros extranjeros y buscan generar rendimientos.
Según el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza, estos fondos pertenecen al gobierno general, invierten en activos financieros extranjeros y buscan generar rendimientos. Foto: IFSWF

Ahorro, estabilización y desarrollo: los objetivos de estos fondos

Los fondos soberanos pueden responder a diferentes necesidades económicas, dependiendo de su mandato. Una de sus modalidades son los fondos de ahorro, diseñados para acumular recursos durante periodos prolongados y beneficiar a las generaciones futuras. Son utilizados especialmente por países con abundantes materias primas, que buscan reservar parte de la riqueza obtenida de recursos naturales finitos, como el petróleo, el gas y los metales.

Otra modalidad son los fondos de estabilización, que funcionan como reservas de capital para ayudar a los gobiernos a afrontar caídas de ingresos y reducir las fluctuaciones presupuestarias. En economías dependientes de las materias primas, estos mecanismos permiten ahorrar parte de las ganancias cuando los ingresos son elevados y utilizar esos recursos cuando disminuyen.

También existen los fondos estratégicos, orientados a contribuir al desarrollo económico nacional. Su expansión respondió, entre otros factores, a cambios en las condiciones financieras internacionales posteriores a la crisis mundial, cuando varios gobiernos comenzaron a utilizar sus activos para respaldar políticas económicas y proyectos de desarrollo.

Fondos con objetivos combinados

Un fondo soberano no necesariamente debe concentrarse en una sola finalidad. Algunos combinan funciones de ahorro, estabilización y desarrollo, de modo que pueden atender distintas necesidades económicas bajo una misma estructura de inversión.

El senador Alfonso López-Chau ofrece declaraciones a medios de comunicación desde el Congreso. En la entrevista, el legislador aborda la situación de las oficinas parlamentarias, refiriéndose específicamente a las condiciones del espacio asignado a Mirtha Vásquez. Además, el senador emite su opinión respecto a la anulación de la condena de 15 años contra Ollanta Humala por parte del Tribunal Constitucional, un tema destacado en la cobertura noticiosa. El formato corresponde a una conferencia de prensa o entrevista individual.

Para el Perú, el planteamiento de López Chau abre la discusión sobre qué objetivos debería priorizar un instrumento de este tipo y cómo se financiaría y administraría. El taller organizado con la SBS permitió poner sobre la mesa experiencias internacionales y aspectos técnicos que tendrían que evaluarse antes de avanzar hacia una propuesta concreta.

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