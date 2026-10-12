Perú

Brunella Torpoco, feliz de competir con Gilberto Santa Rosa y Rubén Blades en los Premios Heat 2026: “Me siento orgullosa como peruana”

La salsera peruana fue nominada a Mejor Artista de Salsa y compartirá categoría con referentes internacionales como Luis Enrique, Grupo Niche y Jerry Rivera

La salsera chalaca fue nominada a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026 junto a Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades y Jerry Rivera.
La salsera chalaca fue nominada a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026 junto a Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades y Jerry Rivera.
Guardar

La salsera peruana Brunella Torpoco recibió una nominación a Mejor Artista de Salsa en los Premios Heat 2026, categoría en la que competirá con referentes internacionales como Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Luis Enrique, Grupo Niche y Jerry Rivera. La intérprete chalaca expresó su agradecimiento por el reconocimiento y afirmó que representa un impulso para continuar con su carrera.

Me siento feliz y orgullosa como peruana de la nominación recibida y espero el apoyo de todos”, declaró Torpoco. La cantante, de 28 años, destacó que la postulación llega en una etapa de actividad constante, marcada por nuevos lanzamientos, conciertos y la preparación de su aniversario artístico.

PUBLICIDAD

La artista también vinculó la nominación con el respaldo que recibe de sus seguidores. “El aplauso del público es la vitamina para seguir trabajando, creando y lanzar nuevos temas”, sostuvo al hablar de la respuesta de sus fanáticos durante los últimos años.

Torpoco considera que compartir terna con exponentes de amplia trayectoria en el género es un reconocimiento a su recorrido y a la presencia que ha ganado la salsa peruana en escenarios internacionales.

Competirá con figuras de amplia trayectoria en la salsa

La categoría Mejor Artista de Salsa de los Premios Heat 2026 reúne a músicos que han tenido una presencia sostenida en América Latina. Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, Luis Enrique, Grupo Niche y Jerry Rivera forman parte de la lista en la que aparece el nombre de Brunella Torpoco.

PUBLICIDAD

La nominación representa una oportunidad para que la cantante peruana alcance mayor visibilidad fuera del país. Torpoco ha desarrollado una carrera que combina versiones de clásicos de la salsa, interpretaciones de temas románticos y lanzamientos propios que tuvieron difusión en plataformas digitales.

La cantante anunció que su espectáculo contará con invitados nacionales e internacionales.
La cantante anunció que su espectáculo contará con invitados nacionales e internacionales.

Entre sus canciones más conocidas figuran “Honda - Costumbres”, “Mix Guarachas”, “Otro ocupa mi lugar” y “Así fue”. Estos temas forman parte de un repertorio con el que la intérprete se hizo conocida primero en el Callao y luego en otras ciudades del Perú.

La postulación la ubica junto a artistas que forman parte de varias generaciones de la salsa latinoamericana. Para la cantante, esta coincidencia adquiere un valor especial por tratarse de referentes a los que escucha desde antes de iniciar su carrera profesional.

La artista señaló que el reconocimiento la compromete a continuar trabajando en nuevos proyectos. Durante 2026, su agenda incluyó presentaciones en vivo y la difusión de una colaboración con Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, que circuló en redes sociales.

Prepara una celebración por su aniversario

En paralelo a la nominación internacional, Brunella Torpoco prepara un concierto por su aniversario artístico. El evento se realizará el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María y contará con invitados nacionales e internacionales.

Cada día me siento agradecida y bendecida por el respaldo que el público me brinda”, afirmó la salsera al anunciar la presentación. Según explicó, el encuentro tendrá como objetivo celebrar junto a los seguidores que acompañaron su trayectoria.

Brunella Torpoco celebrará su aniversario artístico el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María.
Brunella Torpoco celebrará su aniversario artístico el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María.

La intérprete adelantó que la fecha reunirá a artistas invitados, aunque aún no reveló la lista completa. “El 27 de noviembre va a ser una noche especial donde tendré a grandes invitadas nacionales y hasta internacionales”, indicó.

Una carrera que creció desde el Callao

Torpoco nació en el Callao y sus primeras interpretaciones se difundieron a través de redes sociales. El alcance de sus versiones le permitió ampliar su presencia en eventos locales y, más adelante, participar en escenarios de distintas ciudades del país.

Su carrera ganó visibilidad por la interpretación de baladas y canciones tropicales adaptadas a la salsa. Con el tiempo, esos contenidos sumaron reproducciones en internet y la llevaron a consolidar una relación cercana con el público que sigue sus presentaciones.

A sus 28 años, la artista busca sostener ese crecimiento con nuevos estrenos y colaboraciones. La nominación a los Premios Heat es uno de los reconocimientos más recientes en su carrera y coincide con un periodo en el que intenta fortalecer su presencia fuera del Perú.

La intérprete chalaca celebrará su aniversario artístico el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, con invitados nacionales e internacionales
La intérprete chalaca celebrará su aniversario artístico el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María, con invitados nacionales e internacionales

Temas Relacionados

Brunella TorpocoGilberto Santa RosaRubén Bladesperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que “los más malcriados no van a estar en las aulas” durante la presentación de los nuevos lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar

Minedu detalla qué actos graves y muy graves podrían motivar expulsión de alumnos: uso de celular y extorsión están en lista

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026

Cuatro movimientos fueron registrados el 11 de octubre en Ica, Arequipa y Ayacucho, con un evento de magnitud 5,1 cerca de Quilca

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026

¿Se caen los feriados por la visita del papa León XIV? “Sería poco elegante...”, señala el ministro de Trabajo

El Gobierno peruano aún no ha confirmado medidas laborales y espera la información oficial del Vaticano sobre la evolución médica del pontífice

¿Se caen los feriados por la visita del papa León XIV? “Sería poco elegante...”, señala el ministro de Trabajo

World Travel Awards 2026: Perú bate su propio récord y recibe seis galardones en los ‘Oscar del turismo’, ¿en qué categorías?

El país fue elegido Destino líder de Sudamérica y sumó más preseas en los World Travel Awards, una cifra que supera los cuatro premios conseguidos en 2024 y 2025

World Travel Awards 2026: Perú bate su propio récord y recibe seis galardones en los ‘Oscar del turismo’, ¿en qué categorías?

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

El alcalde anunció una reunión con el músico británico en el Palacio Municipal, prevista para el 12 de diciembre, fecha en que volverá a actuar en el estadio de San Marcos

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Alcalde de Lima sería designado por el Concejo Metropolitano controlado por Renovación Popular, según representante del JNE

Keiko Fujimori confirma el regreso de las expulsiones en los colegios: “Los más malcriados no van a estar en las aulas”

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

El aluvión de Chile y la advertencia para Lima: Las quebradas de Chaclacayo bajo alerta tras riesgos de huaicos por El Niño

Penal de máxima seguridad Ancón I: Hallan celulares y drogas tras operativo por secuestros y extorsiones

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

Deysi Araujo llora tras el archivo de la investigación en su contra por presunto lavado de activos luego de 12 años

Ana Gabriel regresa al Perú para cantar en Arena 1: cuándo será su concierto y dónde comprar las entradas

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará al cine antes que a Netflix: ¿dónde ver la primera película en Perú?

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

DEPORTES

Franco Velazco respondió con firmeza a Pablo Guede y Miguel Rondelli tras acusaciones contra Universitario: “Veremos la ‘solidaridad’ a fin de año”

Franco Velazco respondió con firmeza a Pablo Guede y Miguel Rondelli tras acusaciones contra Universitario: “Veremos la ‘solidaridad’ a fin de año”

Brenda Lobatón fija su gran meta para la temporada 2026/27: “Tengo que irme siendo campeona con San Martín”

‘Pepe’ Soto vuelve a la Liga 1 luego de siete años y dirigirá a equipo que lucha por evitar el descenso

Perú no se olvidó de Ariana Vásquez y Gianella Chanca: el emotivo gesto tras el subcampeonato del Sudamericano Sub 19

Tras eliminar a Ignacio Buse, Zizou Bergs tumbó a Carlos Alcaraz: el belga dio el golpe en el Masters 1000 de Shanghái