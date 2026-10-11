Solo el 5,7% de los adultos en Perú tiene una cuenta de inversión bursátil, muy lejos del 60% de Estados Unidos: ¿por qué?

En Perú, cerca de 1,5 millones de personas cuentan con una cuenta de inversión en el mercado bursátil. Foto: Vecteezy

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El acceso a las inversiones en el mercado de capitales peruano todavía alcanza a una proporción reducida de la población adulta, pese a la creciente variedad de alternativas financieras disponibles. La diferencia con economías como la estadounidense evidencia la distancia que existe en la participación de las personas en instrumentos bursátiles y el margen que aún tiene el mercado local para ampliar su alcance.

De acuerdo con cifras de Cavali correspondientes a 2025, alrededor de 1,5 millones de personas tienen cuentas de inversión bursátil registradas en Perú, una cantidad equivalente al 5,7% de la población adulta. En Estados Unidos, la penetración de estas cuentas se aproxima al 60%. Frente a esta brecha, el sector financiero busca facilitar el ingreso de nuevos inversionistas mediante herramientas digitales y orientación especializada, aunque persisten obstáculos relacionados con el conocimiento financiero y la percepción del riesgo.

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¿Por qué pocos peruanos invierten en la bolsa?

La falta de información sobre el funcionamiento de los mercados y el temor a las fluctuaciones de los activos financieros figuran entre las principales barreras para quienes todavía no invierten. Según Virginia Maina, Country Manager de Inviu Perú, ampliar la participación requiere algo más que poner nuevos productos a disposición del público: también es necesario ayudar a las personas a comprender cómo funcionan las inversiones y qué riesgos implican.

En esa tarea, el asesoramiento financiero puede contribuir a que cada persona establezca objetivos, identifique su tolerancia al riesgo y elija alternativas acordes con sus necesidades. La orientación profesional busca facilitar decisiones informadas, especialmente entre quienes se acercan por primera vez al mercado de capitales y no cuentan con experiencia para evaluar las distintas opciones disponibles.

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El desconocimiento del mercado bursátil y el miedo a los cambios en el valor de las inversiones dificultan el ingreso de nuevos participantes. Foto: Bolsa de Valores de Lima

BVL prevé la apertura de 45.000 nuevas cuentas

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) estima que durante 2026 se abrirán 45.000 nuevas cuentas de inversión entre personas naturales. La proyección apunta a un crecimiento de la participación minorista, aunque el número de nuevas cuentas debe evaluarse dentro de un mercado cuya penetración todavía es reducida frente a la población adulta.

Para ampliar esa base de inversionistas, la tecnología constituye una de las herramientas disponibles, al facilitar el acceso a los servicios de intermediación. Sin embargo, la experiencia regional muestra que la digitalización no necesariamente reemplaza el acompañamiento de un especialista. De acuerdo con Inviu, cada vez más inversionistas valoran disponer de asesoría personalizada para tomar decisiones financieras.

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Los fondos mutuos muestran una mayor demanda por inversiones

La limitada penetración de las cuentas bursátiles contrasta con el crecimiento de otros instrumentos de inversión en el país. Según la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú, el patrimonio administrado por estos fondos superó los S/ 64.000 millones en junio de 2026, alcanzando un récord histórico.

Esta evolución refleja el volumen de recursos que se canaliza a través de los fondos mutuos, pero no significa que todas las personas que participan en ellos tengan necesariamente una cuenta de inversión bursátil. Se trata de alternativas distintas, aunque ambas forman parte de la oferta del mercado financiero y permiten observar el interés por opciones para administrar los ahorros.

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En Estados Unidos, cerca del 60% de la población adulta cuenta con este tipo de instrumento de inversión. Foto: El Economista

Educación financiera y asesoría, claves para ampliar el mercado

Para Maina, uno de los desafíos consiste en lograr que más personas consideren la inversión como una alternativa para gestionar sus excedentes y construir patrimonio. Esto supone acercar los instrumentos financieros a potenciales clientes y explicar sus características, en lugar de limitar la estrategia a incrementar la variedad de productos disponibles.

En ese contexto, la combinación de educación financiera, asesoramiento personalizado y herramientas digitales aparece como una vía para ampliar la participación de los inversionistas minoristas. La diferencia entre el 5,7% registrado en Perú y el 60% aproximado de Estados Unidos dimensiona el espacio que todavía existe para desarrollar el mercado local, aunque las cifras por sí solas no explican todas las causas de esa brecha.

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