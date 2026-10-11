Anne Carson ganó el Nobel de Literatura 2026 y su obra guarda una conexión inesperada con el Perú que pocos conocen: ¿de qué se trata?

La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, incluye notables referencias al Perú en su obra. Su libro 'Autobiografía de Rojo' presenta un personaje quechuahablante de Ancash, mientras que su poema 'Breve charla sobre vicuñas' describe la fauna y geografía andina. TVPerú

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La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026, anunciado el jueves 8 de octubre por la Academia Sueca. El reconocimiento distingue su obra audaz e inventiva, que establece un diálogo con la tradición clásica y propone nuevas formas para la literatura contemporánea.

A sus 76 años, Carson cuenta con una producción literaria que combina poesía, ensayo, traducción y estudios clásicos. Sus publicaciones recuperan personajes de la Antigüedad y los incorporan en relatos que exploran temas como el amor, el deseo y la muerte.

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En Autobiografía de rojo, la autora introduce a Áncash, un personaje peruano y quechuahablante que participa en la historia de Geryon, protagonista de la novela en verso. Su presencia conecta la reinterpretación de la mitología griega con aspectos de la cultura andina y la historia reciente del país.

La narración también aborda el desplazamiento de Áncash y su madre desde Huaraz hacia Lima debido a la violencia política de las décadas de 1980 y 1990. Este episodio incorpora una experiencia histórica peruana dentro de un relato inspirado en personajes de la tradición clásica.

Por otra parte, Breve charla sobre vicuñas menciona a estos animales característicos de las zonas altoandinas. La referencia amplía la presencia del Perú en la producción de Carson, reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026.

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El Nobel reconoce el diálogo entre los clásicos y la literatura contemporánea

La Academia Sueca distinguió a Carson por una obra que renueva las formas literarias mediante el diálogo con la tradición clásica. Su trayectoria incluye traducciones de autores griegos, composiciones poéticas y libros que combinan distintos géneros y recursos narrativos.

Entre sus publicaciones figura Autobiografía de rojo, en la que retoma el mito de Gerión, una figura de la tradición griega vinculada con Heracles. La autora transforma ese relato en una historia contemporánea que se aparta de una reproducción literal del mito.

El anuncio del Nobel se produjo el 8 de octubre de 2026. La distinción reconoce la capacidad de Carson para combinar referencias clásicas con nuevas formas de expresión literaria.

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Áncash vincula la novela con la historia del Perú

La poeta canadiense Anne Carson posa junto a ediciones de sus obras Autobiografía de Rojo y Charlas breves frente a una estantería de libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Autobiografía de rojo, Áncash es un joven peruano que se convierte en el interés amoroso de Geryon, protagonista de la obra. Su identidad quechua introduce referencias culturales andinas dentro de la historia inspirada en la mitología griega.

El personaje explica que su nombre significa “azul” en quechua, una referencia relacionada con el cielo de la cordillera. Además, se dedica a la fotografía y participa en un viaje por los Andes junto con Geryon y su madre.

La historia familiar de Áncash también incorpora la migración desde Huaraz hacia Lima a causa de la violencia política de las décadas de 1980 y 1990. Este episodio sitúa al personaje en un contexto histórico peruano y amplía el marco de la narración más allá de sus referencias mitológicas.

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Las vicuñas aparecen en un poema de 1987

Canadian poet Anne Carson performs her work "Antigonick" at the Moderna Museet art gallery in Stockholm, Sweden, in this file photograph dated May 8, 2015. TT News Agency/Pontus Lundahl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.

La presencia del Perú en la obra de Carson también se encuentra en Breve charla sobre vicuñas, publicado en 1987. El poema menciona a estos animales propios de las zonas altoandinas y los vincula con los paisajes de la región.

A diferencia de la novela en verso, que incorpora al país mediante un personaje y su historia familiar, este texto recurre a un elemento de la fauna andina. La referencia amplía la presencia de motivos peruanos en la producción de la escritora canadiense.

Las dos publicaciones corresponden a distintas etapas de su trayectoria: Breve charla sobre vicuñas apareció en 1987 y Autobiografía de rojo se publicó en 1998. En ellas, Carson incorpora referencias al Perú mediante elementos de su geografía, su cultura y su historia.

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