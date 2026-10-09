Gia Meier aclaró quién es el joven con el que fue captada tras salir de fiesta

Gia Meier reveló que el joven con quien fue captada durante una salida nocturna es su mejor amigo desde la infancia.

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Gia Meier respondió a las especulaciones surgidas en redes sociales luego de que las cámaras de ‘Amor y Fuego’ difundieran imágenes en las que aparecía junto a él mientras esperaba un taxi.

Las imágenes no solo generaron comentarios sobre el estado de la influencer durante la salida, sino también preguntas sobre la identidad de su acompañante. Algunos usuarios consideraron que el joven podía ser la pareja de la conductora de Zaca TV, debido a la cercanía que ambos mostraban en el material televisivo.

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Sin embargo, Gia Meier decidió despejar las dudas a través de TikTok. La creadora de contenido respondió a un comentario sobre el joven y descartó que exista un vínculo sentimental entre ambos. “Ja, ja, ja. Mi mejor amigo desde el nido”, escribió.

Con esa frase, la joven dejó claro que conoce a su acompañante desde la infancia y que la confianza vista en las imágenes responde a una amistad de varios años. Su mensaje fue compartido por seguidores que seguían los comentarios sobre la salida nocturna y la posible relación entre ambos.

Imágenes muestran a Gia Meier, hija del actor Christian Meier, caminando por la vía pública sosteniendose de un poste de alumbrado público, durante la noche junto a un acompañante. Amor y Fuergo.

Las imágenes de Gia Meier que generaron especulaciones

El programa de Willax TV difundió imágenes de Gia Meier a la salida de un local nocturno. En el informe se observa a la influencer junto a un joven que permaneció a su lado mientras ambos aguardaban la llegada de un taxi.

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Las imágenes despertaron diversas reacciones en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron la exposición del momento en que la joven esperaba su movilidad tras una salida privada, mientras otros se preguntaban quién era el muchacho que aparecía a su lado.

La versión de una posible relación sentimental comenzó a circular a partir del reporte televisivo y de los comentarios que se replicaron en plataformas digitales. No obstante, la engreída de Christian Meier respondió de manera directa y confirmó que se trata de uno de sus amigos más cercanos.

La conductora no brindó mayores detalles sobre el lugar donde se realizó la salida ni sobre las personas que la acompañaban. Su aclaración estuvo enfocada en la identidad del joven y buscó frenar las interpretaciones que se generaron después de la difusión de las imágenes.

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Gia, hija de Christian Meier, es captada en presunto estado de ebriedad. Amor y Fuego.

“Mi mejor amigo desde el nido”: la respuesta de Gia Meier

La respuesta de Gia Meier fue breve, pero suficiente para despejar la principal duda que dejaron las imágenes. Al escribir “Mi mejor amigo desde el nido”, la creadora de contenido aclaró que la persona que apareció junto a ella no es su pareja.

El mensaje fue publicado en TikTok, una de las redes sociales donde la joven mantiene una actividad constante y comparte contenidos con sus seguidores. La frase también evidenció la cercanía que tiene con el joven, a quien conoce desde la etapa escolar.

La explicación llegó después de que el programa de espectáculos planteara la posibilidad de que el acompañante fuera una pareja o alguien con un vínculo sentimental con Gia Meier. Con su comentario, la conductora descartó esa versión y subrayó que se trataba de una amistad de larga data.

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La conductora de Zaca TV descartó los rumores sobre una relación sentimental con su acompañante. TikTok

El primer mensaje de la influencer después del informe

Antes de aclarar quién era su acompañante, Gia Meier reapareció en TikTok con un mensaje que varios seguidores interpretaron como una reacción a las imágenes difundidas por televisión. La conductora publicó una fotografía y escribió: “Les deseo de todo corazón que encuentren algo más bonito en que invertir su tiempo”.

La publicación apareció un día después de la emisión del informe sobre su salida nocturna. Aunque Gia Meier no mencionó de manera expresa a Amor y Fuego, sus seguidores relacionaron el mensaje con los comentarios y especulaciones que surgieron tras la difusión de las imágenes.

La frase recibió mensajes de respaldo de sus seguidoras. Algunos usuarios destacaron que la joven optara por responder sin entrar en una discusión pública, mientras que otros señalaron que las decisiones personales no deberían convertirse en motivo de cuestionamientos.

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“Una reina hasta para responderrrrr”, comentó una internauta. “No hagan caso a gente infeliz, eres luz, nadie nos opaca”, escribió otra seguidora en la publicación de la conductora.

También hubo mensajes que le recomendaron continuar con sus actividades sin permitir que las opiniones en redes sociales condicionen sus decisiones. “Ayyyy Giaaaa, tú vive tu vida y no dejes que nadie más la viva, te queremos”, expresó una usuaria.

Gia Meier publica un mensaje en sus redes sociales en respuesta a los comentarios sobre un video grabado en la vía pública.