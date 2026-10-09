Perú

Chosica: Alcalde alerta que lluvias intensas podrían activar quebradas y aislar zonas de Lima Este

El municipio reportó 20 barreras dinámicas operativas y pidió reforzar los sistemas de alerta temprana ante posibles huaicos que afectarían vías, viviendas y el acceso a servicios básicos

Chosica
El puente Caracol es utilizado diriamente por la población, en Chosica. Foto: Youtube - Practical Action en América Latina
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Osvaldo Vargas, alcalde de Lurigancho-Chosica, advirtió que las lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño podrían activar quebradas en Lima Este y afectar vías de comunicación en zonas de Chosica, Chaclacayo, Santa Eulalia y Ricardo Palma.

El burgomaestre recordó que, tras el ciclón Yaku de 2023, se activaron cerca de 22 quebradas en la jurisdicción. Entre ellas, mencionó la quebrada La Vizcachera, que afectó sectores del distrito y recibió la visita de autoridades del Ejecutivo. “El cambio climático ha afectado muchísimo a esta zona de Lima Este”, añadió.

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Lluvias en las zonas altas pueden impactar en distritos donde no hay precipitaciones

Vargas sostuvo que las precipitaciones en las partes altas de la cuenca pueden desencadenar huaicos y afectar carreteras en sectores bajos, aun cuando en esos lugares no se registren lluvias de igual intensidad.

El alcalde comparó este escenario con los eventos ocurridos en el sur de Lima, donde las activaciones de quebradas en áreas altas afectaron vías y zonas pobladas de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.

En la parte baja no se dan cuenta de que en la parte alta hay activación de quebradas y, de pronto, se ven afectadas las carreteras y las vías”, explicó.

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Ante esa posibilidad, pidió al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que mantenga en funcionamiento los sistemas de alerta temprana. “Es importante que Senamhi tenga operativo al 100% los sistemas de alerta temprana para poder avisar a tiempo a nuestras poblaciones”, afirmó.

Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias
Lurigancho-Chosica limita acceso en puente Caracol ante riesgo por lluvias| Andina /Ricardo Cuba

Municipio reporta 20 barreras dinámicas operativas en quebradas

El alcalde señaló que su gestión realizó labores de limpieza y descolmatación en el río Rímac, aunque reconoció que estas acciones no cubrieron toda la necesidad existente. También mencionó la participación de la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ejército del Perú y la Autoridad Nacional de Infraestructura.

No ha sido suficiente”, dijo sobre las intervenciones ejecutadas en el río Rímac.

Vargas indicó que el distrito cuenta con 22 barreras dinámicas, de las cuales 20 se encuentran operativas. Estas estructuras buscan retener rocas, lodo y otros materiales arrastrados por los huaicos en quebradas consideradas de mayor riesgo.

Agregó que se realizaron trabajos de canalización en el río Huaycoloro. Según detalló, el sistema cuenta con 10,5 kilómetros de canal que conducirían los huaicos hacia el río Rímac, con el objetivo de evitar afectaciones a la infraestructura de tratamiento de agua.

Chosica busca coordinar medidas con la próxima gestión municipal

Vargas afirmó que convocará al alcalde electo y a su equipo técnico antes de la transferencia de gestión, prevista para el 1 de enero. La finalidad será entregar información vinculada con los planes de contingencia, seguridad y gestión del riesgo de desastres.

Voy a entregar los expedientes, los planes de seguridad de riesgo de desastre, el plan de contingencia y todo lo necesario”, afirmó.

Por último, solicitó al Gobierno acelerar la instalación de barreras dinámicas en seis quebradas y atender el riesgo en el kilómetro 29,7 de la Carretera Central, donde alertó sobre un posible colapso de la vía.

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