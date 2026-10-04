¿Qué documento necesitas para votar hoy en las Elecciones 2026? Revisa si puedes usar tu DNI vencido

Reniec aclara dudas sobre el DNI electrónico y la vigencia del DNI azul y amarillo. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

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Hoy, domingo 4 de octubre, millones de peruanos acuden a las urnas para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Ante el flujo constante de votantes hacia los centros de sufragio en todo el país, surgen dudas recurrentes sobre qué documentos son aceptados por las mesas de votación y las facilidades otorgadas por los organismos electorales.

Para garantizar el ejercicio del derecho al voto de toda la ciudadanía, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fijaron disposiciones claras sobre la validez de las cédulas de identidad, excepciones de caducidad y qué hacer en casos de pérdida o extravío.

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¿Qué documento debes presentar para votar en las Elecciones 2026?

El único documento oficial habilitado para identificarse ante la mesa de sufragio es el Documento Nacional de Identidad (DNI) en físico, emitido por el RENIEC.

Al momento de llegar a la mesa, el elector debe entregar su DNI impreso al presidente de mesa para verificar sus datos filiatorios en la lista de electores del aula. Ningún otro tipo de credencial o documento personal sustituye al DNI en esta jornada.

¿Se puede votar con el DNI vencido?

Sí. Mediante disposición oficial aprobada de forma excepcional para las Elecciones 2026, el RENIEC prorrogó la vigencia de los DNI caducos o por caducar.

Si tu DNI se encuentra vencido, puedes acudir con total normalidad a tu centro de votación. Los miembros de mesa y los fiscalizadores del JNE están legalmente instruidos para aceptar el documento caducado únicamente para efectos de emitir el sufragio.

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ONPE: así puedes consultar tu local de votación incluso con DNI vencido. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

¿Puedes votar con DNI electrónico?

Sí. El DNI electrónico (DNIe) físico es un documento completamente válido para ejercer el voto.

Aquellos ciudadanos que hayan migrado al formato electrónico deberán presentar la tarjeta física ante los miembros de mesa. Al igual que el DNI azul tradicional, si el DNI electrónico figura como vencido, mantiene su validez legal durante el desarrollo de estos comicios.

¿Los ciudadanos pueden votar con DNI amarillo?

Sí. Los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad (18 años) y que no realizaron a tiempo la actualización de su DNI amarillo (de menor de edad) al formato azul o electrónico de adulto, sí pueden sufragar con el DNI amarillo.

La normativa del RENIEC señala que cualquier ciudadano que cumplió 18 años hasta el mismo día de la elección figura inscrito en el padrón electoral y está facultado para emitir su voto con su DNI amarillo.

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¿Qué ocurre si perdiste tu DNI antes de las elecciones?

Si perdiste o te robaron el DNI en los días previos a la elección y no lograste tramitar o recoger un duplicado, no podrás votar en la jornada de hoy, ya que no se permite el ingreso a la mesa sin el documento físico.

Ante la omisión del voto por pérdida del documento, el ciudadano deberá realizar posterior a la jornada electoral el trámite de dispensa o justificación de multa ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), adjuntando la denuncia policial correspondiente o el sustento del extravío para exonerarse de la multa económica.

No dejes que una multa electoral afecte tus finanzas. Conoce las normas, los montos a pagar por no votar o ser miembro de mesa, y cómo el Jurado Nacional de Elecciones puede proceder con un cobro coactivo que incluye el embargo de tus cuentas bancarias.

¿Puedes presentar una denuncia policial por pérdida del documento?

No para votar. La denuncia policial —sea física o tramitada de manera virtual— no sirve como documento de identidad ni faculta al ciudadano a emitir su voto en la mesa de sufragio.

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La denuncia policial únicamente servirá como sustento probatorio ante el JNE al momento de gestionar la dispensa para la exoneración de la multa por no haber votado.

¿Se permite votar con una copia o fotografía del DNI?

No. Está rotundamente prohibido votar con fotocopias (color o blanco y negro), capturas de pantalla, fotos en dispositivos móviles o certificados digitales (como el Certificado C4 del RENIEC).

Los miembros de mesa únicamente receptarán y validarán el DNI en su soporte físico original (tarjeta azul, amarilla o electrónica).

¿Qué sucede si tus datos personales no coinciden con el padrón electoral?

Si al entregar tu DNI el presidente de mesa observa alguna discrepancia en nombres, apellidos o número de documento con la lista impresa del padrón electoral:

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Se recurre a la asistencia del personal de la ONPE y los fiscalizadores del JNE presentes en el local. Se contrasta el número de DNI y la huella dactilar/fotografía asentada en el padrón electoral de la mesa. Si se comprueba un error material o de tipografía del padrón pero la foto y datos centrales coinciden con el elector, se le permite sufragar. Si existe duda fundada sobre la identidad de la persona, se derivará el caso al personero o autoridad policial por presunta suplantación.

Suplantación (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué debes hacer si no puedes identificarte ante los miembros de mesa?

Si al llegar a tu mesa no cuentas con tu DNI físico en mano, no podrás recibir la cédula de sufragio ni firmar el padrón de votantes.

En ese caso, para evitar incurrir en sanciones mayores o alterar el orden público, debes retirarte de la mesa de sufragio y conservar los comprobantes (como la denuncia por pérdida o comprobante de trámite) para solicitar la dispensa respectiva ante el portal institucional del JNE a partir del día siguiente de los comicios.