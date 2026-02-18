Qué se celebra el 18 de febrero en el Perú: una fecha atravesada por poder, memoria y legado

Un repaso por las efemérides revela sucesos decisivos como la ejecución de un mandatario, la fundación de instituciones académicas, la apertura de grandes avenidas y el deceso de figuras de la música y la cultura nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 18 de febrero reúne hechos relevantes en la historia peruana. En 1836 fue fusilado en Arequipa Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven del país.

En 1905 se creó el Instituto Histórico del Perú, antecedente de la actual Academia Nacional de la Historia. En 1928 se inauguró la avenida Alfonso Ugarte en Lima, eje vial clave de la capital.

En 1935 murió el compositor criollo Carlos Alberto Saco. En 1974 falleció el expresidente Manuel Odría. En 1994 partió el historiador Alberto Tauro del Pino, referente académico nacional.

18 de febrero de 1836 – Fallecimiento de Felipe Santiago Salaverry, militar y presidente peruano fusilado en Arequipa

Con solo 29 años, Felipe Santiago Salaverry murió fusilado en Arequipa un 18 de febrero de 1836, tras encabezar un gobierno breve y marcado por conflictos internos. (BNP)

Felipe Santiago Salaverry del Solar fue un militar y político peruano que se convirtió en el presidente más joven en la historia del país. Nacido en Lima el 3 de mayo de 1806, destacó desde muy joven por su participación en la lucha por la independencia y su rápida ascensión en el ejército patriota.

En 1835 se rebeló contra el gobierno de Luis José de Orbegoso y se proclamó Jefe Supremo de la República, ocupando el poder durante casi un año.

Su mandato se vio marcado por conflictos internos y la intervención del ejército de Bolivia liderado por Andrés de Santa Cruz. Tras ser derrotado en combate, fue capturado y fusilado en Arequipa el 18 de febrero de 1836, a los 29 años.

18 de febrero de 1905 – Creación del Instituto Histórico del Perú, base de la Academia Nacional de la Historia

Un decreto supremo dio origen el 18 de febrero de 1905 al Instituto Histórico del Perú, antecedente de la actual Academia Nacional de la Historia. (Facebook: Academia Nacional de la Historia - Perú)

La Academia Nacional de la Historia del Perú tiene su origen en el Instituto Histórico del Perú, fundado el 18 de febrero de 1905 por decreto supremo para promover la investigación y difusión de la historia del país.

Establecida durante la presidencia de José Pardo y Barreda bajo la firma del ministro Jorge Polar, la institución se encargó desde sus inicios de recopilar, organizar y publicar documentos históricos, así como de fomentar la redacción de obras sobre el pasado nacional y conservar monumentos y archivos relevantes.

Más adelante, en 1962, fue elevada a la categoría de academia con su denominación actual, manteniendo la misión de estudiar y difundir la trayectoria histórica peruana.

18 de febrero de 1928 – Inauguración de la avenida Alfonso Ugarte, arteria clave de Lima que conecta importantes plazas y distritos

Durante el gobierno de Augusto B. Leguía, el 18 de febrero de 1928 abrió la avenida Alfonso Ugarte, hoy una de las vías más transitadas de la capital. (Andina)

La avenida Alfonso Ugarte es una de las vías más importantes de Lima, trazada de norte a sur entre los distritos de Lima y Breña.

Inaugurada el 18 de febrero de 1928 durante el gobierno de Augusto B. Leguía, fue diseñada para fomentar el desarrollo urbano entre la plaza Dos de Mayo y la plaza Bolognesi, extendiéndose desde el puente del Ejército hasta la plaza Bolognesi.

A lo largo de sus 14 cuadras alberga múltiples rutas de transporte público y se ha convertido en una de las arterias más concurridas de la capital peruana, atravesando zonas históricas y puntos de interés como la plaza Ramón Castilla y el Museo Nacional de la Cultura Peruana.

18 de febrero de 1935 – Fallecimiento de Carlos Alberto Saco, compositor criollo peruano

La escena musical peruana perdió el 18 de febrero de 1935 a Carlos Alberto Saco, autor de recordadas piezas del repertorio criollo. (Andina)

Carlos Alberto Saco, nacido el 25 de febrero de 1894 en Callao, fue un destacado músico y autor de música criolla que dejó una huella en la escena musical peruana.

Tras aprender guitarra y piano, se ganó reconocimiento como intérprete y profesor en Lima, donde también trabajó en academias de baile y fue parte de la bohemia de antaño. Saco puso música a temas populares de otros autores y compuso piezas propias como Cecilia, Suspiros, El quita-sueños y El Zorzal, además del fox-trot Cuando el indio llora.

En 1925 participó en la inauguración de la primera emisora radial estatal. Murió en Lima el 18 de febrero de 1935, a los 40 años, víctima de una neumonía aguda.

18 de febrero de 1974 – Fallece Manuel Arturo Odría Amoretti, militar y presidente del Perú que gobernó tras un golpe de Estado

La política peruana marcó el 18 de febrero de 1974 con la muerte de Manuel Odría, militar que lideró el país entre 1950 y 1956. (El Peruano)

Manuel Arturo Odría Amoretti, nacido el 26 de noviembre de 1896 en Tarma, fue un destacado militar peruano que ejerció como jefe de Estado tras liderar un golpe de Estado en 1948 y luego como presidente entre 1950 y 1956.

Su carrera política se destacó por una etapa autoritaria conocida como el Ochenio de Odría, marcada por la represión de movimientos opositores y la promoción de grandes obras públicas financiadas en parte por un auge exportador.

Bajo su mandato se construyeron escuelas, hospitales y vías de comunicación, aunque también se registraron altos niveles de corrupción y tensiones políticas. Tras dejar el poder intentó regresar por vía electoral sin éxito. Odría falleció en Lima el 18 de febrero de 1974 a los 77 años.

18 de febrero de 1994 – Fallecimiento de Alberto Tauro del Pino, historiador y lexicógrafo peruano destacado por sus obras de referencia sobre cultura e historia

La academia nacional recordó el 18 de febrero de 1994 la partida de Alberto Tauro del Pino, autor de influyentes obras de consulta. (GEC)

Alberto Tauro del Pino (1926-1994) fue un intelectual peruano reconocido por su labor como historiador, ensayista y lexicógrafo. Nacido en Lima, se destacó por sus trabajos en historia republicana y literatura, así como por la publicación de compendios de referencia ampliamente usados en el país.

Fue autor de obras de consulta que reúnen biografías nacionales y explicaciones de términos culturales e históricos, consolidándose como una figura de referencia en el estudio de la identidad peruana.

Durante décadas colaboró con instituciones académicas y culturales, aportando conocimiento y sistematización a temas complejos de historia y lingüística. Falleció el 18 de febrero de 1994, dejando un legado influyente en el campo académico peruano.