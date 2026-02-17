Perú

Ataque en Cercado de Lima: Chofer de combi fue asesinado frente a sus hijos y pasajeros

La víctima fue identificada como Misael Romero Muñoz, quien deja tres menores en la orfandad. Asimismo, se conoció que los conductores de la ruta B recibieron amenazas previas

Un grupo armado interceptó a un trabajador del transporte público en Morales Duárez, el crimen ocurrió cuando la unidad avanzaba con varios ocupantes y motivó la suspensión inmediata del servicio en la ruta. | Latina Noticias

Un chofer de transporte público fue asesinado a balazos en la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima, mientras realizaba su recorrido habitual y viajaba junto a su esposa, su hija adolescente y su bebé. De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, el ataque ocurrió cuando la unidad atravesaba un rompemuelle y fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Según testimonios de familiares y pasajeros, la víctima, identificada por la Policía Nacional del Perú como Misael Romero Muñoz, se encontraba conduciendo la conocida ruta B, que conecta el Cercado de Lima con Los Olivos. Al momento del ataque, su hija de 12 años viajaba en el asiento del copiloto y su esposa, con el hijo menor de la pareja en brazos, ocupaba uno de los asientos traseros. 

Los atacantes habrían disparado hasta seis veces contra el conductor, quien quedó gravemente herido y, pese a ello, intentó proteger a su hija antes de perder el control de la unidad con la finalidad de que no le caiga ningún proyectil.

Pasajeros intentan tomar el volante

Los pasajeros presentes intentaron tomar el volante para evitar un accidente mayor, logrando que el vehículo avanzara unos cincuenta metros más antes de detenerse. El chofer aún estaba con vida, por lo que tenía que ser trasladado.

Familiares y colegas denunciaron la falta de auxilio inmediato por parte de los agentes de la comisaría Conde de la Vega, lo que habría impedido que el chofer recibiera atención médica oportuna. 

Su hija, que presenció el asesinato, quedó al cuidado de otros pasajeros, mientras la esposa permaneció en shock con el bebé en brazos. El hecho deja a tres menores en orfandad, uno de ellos testigo directo del ataque.

La situación provocó malestar y protestas entre los transportistas de la ruta B. Se conoce que los transportistas de la línea han decidido suspender sus servicios como medida de protesta ante la falta de seguridad y la inacción de las autoridades.

Asimismo, se conoció que la ruta B recibió una carta amenazante, donde exigen que se ponga bajo mandato de la banda, porque si no, habrá más choferes muertos. Detrás de este atentado estaría la organización ‘La Federación’.

Este es el segundo ataque mortal contra un chofer de esta empresa en lo que va del año. Esto debido a que el sábado anterior otro conductor de El Rápido fue asesinado, motivando la paralización de al menos cinco líneas de buses durante esa jornada. En este sentido, señalan que se sienten abandonados por las autoridades, debido a que no existe presencia policial y los menores de edad huérfanos no reciben ningún apoyo del Estado.

Canales de ayuda ante emergencias

  • Línea 105: Atiende emergencias policiales y delitos en curso. Disponible las 24 horas.
  • SAMU: Puedes comunicarte al 106 de manera gratuita.
  • Línea 100 – Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Brinda orientación psicológica, legal y social a víctimas de violencia familiar y sexual. Teléfono: 100 | Atención: 24 horas.
  • Centro de Emergencia Mujer (CEM): Ofrece atención presencial y asesoría legal y psicológica en casos de violencia familiar. 

