Perú

Conoce el estado del tiempo en Ayacucho para hoy, martes 17 de febrero

La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año. El pronóstico ya da luces de como estará el tiempo para que la ciudadanía tome sus precauciones

Guardar
Conocer el pronóstico del tiempo
Conocer el pronóstico del tiempo puede ayudarte a planificar mejor tu día y evitar contratiempos. (Wikimedia)

El clima en Ayacucho influye directamente en la vida cotidiana y las actividades económicas, como la agricultura y el comercio, que son pilares de la región. Para los locales, anticipar lluvias intensas o días soleados ayuda a gestionar cultivos y mercados, mientras que para los turistas, conocer el pronóstico es esencial para aprovechar al máximo eventos culturales o caminatas en zonas turísticas.

En este contexto, el pronóstico del clima de Ayacucho para este martes, 17 de febrero es:

Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo cubierto al atardecer con lluvia ligera.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 20ºC mientras que la mínima de 13ºC.

La alta radiación solar, común en la altitud andina, también requiere precauciones como el uso de protector solar, especialmente en días despejados. Por ello, estar informado sobre el clima no solo mejora la planificación, sino que también contribuye a una conexión más auténtica y segura con la riqueza cultural y natural de Ayacucho.

¿Cómo suele ser el clima en Ayacucho?

El clima de Ayacucho suele
El clima de Ayacucho suele mantenerse templado y dividirse en temporada seca y de lluvias. (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en la ciudad de Ayacucho es templado y seco, con una altitud aproximada de 2,700 metros sobre el nivel del mar y presenta dos estaciones principales:

Una temporada de lluvias que comprende de noviembre a marzo, en la que las precipitaciones pueden superar los 120 mm mensuales y una temporada seca que abarca de abril a octubre, donde la presencia de lluvias es mínima y predominan los cielos despejados. Las temperaturas a lo largo del año se mantienen relativamente estables; las máximas diarias suelen oscilar entre 23°C y 25°C y las mínimas entre 9°C y 11°C.

En el contexto de los años recientes, el evento climático de El Niño ha generado variaciones en los patrones habituales de lluvia y temperatura en la región, incrementando la frecuencia y magnitud de lluvias intensas que pueden alterar la rutina local.

¿Qué puedo visitar en Ayacucho?

Ayacucho es conocida por su
Ayacucho es conocida por su gran valor cultural e histórico de diferentes épocas de Perú (Wikimedia)

Ayacucho, conocida como la "Ciudad de las Iglesias“, es un destino turístico en Perú que combina historia, cultura y paisajes andinos, por lo que recibe miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año, de acuerdo con el sitio especializado en turismo, Perú Travel, las principales atracciones de la ciudad son:

Plaza Mayor de Ayacucho: el corazón de la ciudad, rodeado de arquitectura colonial, casonas históricas y la Catedral de Ayacucho. Es un punto de encuentro vibrante, especialmente durante festividades como la Semana Santa. Su entorno refleja el legado colonial, con balcones de madera y arcos de piedra. Es ideal para disfrutar de la vida local y observar eventos culturales.

Catedral de Ayacucho: ubicada en la Plaza Mayor, esta iglesia del siglo XVII es un ícono del barroco andino, con altares dorados y una fachada imponente. Es un centro espiritual y artístico, con interiores que albergan obras de arte religioso y un papel clave en la Semana Santa.

Iglesias coloniales: Ayacucho cuenta con más de 30 iglesias, como la Iglesia de Santo Domingo, San Francisco de Asís, La Merced y la Compañía de Jesús, cada una con detalles barrocos y churriguerescos únicos. Representan el rico patrimonio religioso y artístico de la ciudad, con altares tallados y retablos que narran la historia colonial.

Museo de la Memoria: Dedicado a preservar la memoria del conflicto armado interno (1980-2000), este museo ofrece una mirada conmovedora a la historia reciente de Ayacucho. Es un espacio educativo que honra a las víctimas y fomenta la reflexión sobre la paz y la resiliencia.

Complejo Arqueológico de Wari: A 22 km de la ciudad, este sitio fue la capital de la cultura Wari (600-1100 d.C.), con restos de templos, calles y sistemas hidráulicos. Es una ventana al pasado preincaico, mostrando la sofisticación de esta civilización andina.

Mirador de Acuchimay: un mirador natural a pocos kilómetros de la ciudad, que ofrece vistas panorámicas de Ayacucho y los Andes circundantes. Es Ideal para caminatas, fotografía y disfrutar de la belleza de la región andina.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en AyacuchoAyacuchoperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima contactó a Jorge Fossati y recibió inesperada respuesta del DT uruguayo: “Buscan un reemplazo a Pablo Guede”

El flojo rendimiento mostrado por el cuadro ‘blanquiazul’ ha generado incomodidad en los altos mandos con el técnico argentino, y el tricampeón con Universitario asoma como una opción

Alianza Lima contactó a Jorge

¿Lluvia ligera caerá hoy sobre Lima? El Senamhi brinda su pronóstico para este martes 17 de febrero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo

¿Lluvia ligera caerá hoy sobre

El precio de la gasolina en Lima este 17 de febrero

El valor de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

El precio de la gasolina

Gobierno transfiere S/1.137 millones al Ministerio de Defensa para la compra de 24 aviones caza para La Joya

La adquisición de 24 aviones caza busca fortalecer el control aeroespacial y la precisión operativa en uno de los principales enclaves militares del país

Gobierno transfiere S/1.137 millones al

Hoy martes 17 de febrero es día no laborable en provincia de Ayacucho: ¿Por qué se decretó?

Hay días no laborables que son decretados a nivel regional, por diversas razones: aniversarios de creación de distritos, festividades, entre otros

Hoy martes 17 de febrero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Censura a José Jerí en

Censura a José Jerí en debate: Congreso decide hoy en Pleno extraordinario el futuro del presidente encargado

Exasesora y mano derecha de José Jerí confirma que fue denunciada por lavado de activos y niega ser colaboradora eficaz

PNP agrede y arresta de manera “arbitraria” a la candidata y activista trans Gahela Cari frente al Palacio de Gobierno

Abogado y madre de Vladimir Cerrón acuden al TC para pedir que se revoque prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Keiko Fujimori asegura que “ningún congresista de Fuerza Popular” tomará la presidencia si prospera caída de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se burla de

Magaly Medina se burla de Brian Rullan y asegura que regresó a México tras ver imágenes del joven cercano a Laura Spoya: “Un papelón”

Laura Spoya acusa falta de empatía de la prensa y Magaly Medina le responde: “Mira quién habla de responsabilidad y límites”

Laura Spoya fue captada en confianza con el mismo joven que retiró objetos de su auto tras el accidente: revelan nuevas imágenes

Yahaira Plasencia se presenta en EE. UU., pero show luce con poco público: Magaly Medina lo calificó de ‘fracaso’

Sheyla Rojas y Sir Winston terminaron en San Valentín, pero ¿hubo reconciliación?: “Eres la mujer soñada de otro hombre”

DEPORTES

Programación de la fecha 1

Programación de la fecha 1 del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal del debut de Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima

Sporting Cristal vs 2 de Mayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: canal tv online del duelo por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY: partido en Paraguay por fase 2 ida de la Copa Libertadores 2026

Ignacio Buse superó por segunda vez al hilo la primera ronda de un torneo ATP: avanzó octavos en Río y aseguró nuevo ranking