Encuentran otro cadáver de hombre en el río Rímac en menos de una semana

El equipo de rescate de la Policía Nacional del Perú retiró este sábado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años del cauce del río Rímac, a la altura de Nueva Caja de Agua, en el distrito de Cercado de Lima. El hallazgo se produjo cerca de las seis de la mañana, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo que habría sido arrastrado por la corriente.

De acuerdo con la información de Latina Noticias, el hombre fue localizado completamente desnudo, sin calzado, y su identidad permanece desconocida. Personal de la Comisaría de Piedra Liza asumió las diligencias iniciales e informó que el cauce del río presentó un caudal inusual tras las lluvias registradas desde la madrugada. Esta situación habría facilitado que el cuerpo fuera arrastrado hasta el punto donde fue encontrado por los rescatistas.

Las labores de recuperación del cadáver se extendieron durante al menos dos horas, con la participación de más de diez miembros del equipo de rescate policial. Los agentes debieron acceder a zonas elevadas de la vía Línea Amarilla para realizar el retiro. La escena fue acordonada mientras se desarrollaban las tareas, que culminaron con el traslado del cuerpo a la morgue central para su identificación.

No es la primera vez del hallazgo de un cadáver

En las últimas semanas, se han registrado al menos tres hallazgos de cadáveres en el tramo del río Rímac que cruza la zona, según información del citado medio. En uno de los casos anteriores, la víctima presentaba impactos de bala, mientras que en otro episodio reciente el cuerpo fue abandonado en las laderas del río.

Varios residentes afirmaron que no reconocen al hombre hallado este sábado como parte de la comunidad local, ni como alguna de las personas en situación de calle que suelen transitar por los alrededores. La policía investiga si la víctima falleció en otro lugar y fue arrojada al cauce, o si su muerte ocurrió en la zona. Las causas del deceso y su identidad continuarán bajo investigación por parte de la comisaría, que no descarta derivar el caso a la División de Investigación Criminal (Depincre) según los hallazgos que arroje la necropsia.

Canales de ayuda

La Central de Emergencias 105 es la línea nacional de la Policía, disponible las 24 horas del día para atender reportes de delitos, desapariciones, hallazgos de cuerpos y cualquier situación de riesgo.

Ante accidentes, situaciones de salud críticas o rescates, el personal de Samu organiza el envío de ambulancias y equipos médicos para la atención rápida de las personas afectadas. Puedes comunicarte al 106.

Las comisarías ubicadas en cada distrito reciben denuncias y brindan atención directa a la comunidad.

La Central 116 de los Bomberos Voluntarios del Perú está habilitada para responder a emergencias relacionadas con incendios, rescates, fugas de gas, accidentes vehiculares y situaciones de riesgo en espacios públicos o domicilios. El personal de bomberos acude rápidamente al lugar del incidente para controlar el peligro, atender a personas afectadas y coordinar acciones de salvamento junto a otras entidades de emergencia.