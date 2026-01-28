Perú

Nieve, granizo, aguanieve y lluvia provocan alerta naranja en 12 regiones de la sierra peruana este 29 de enero

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú advierte sobre fenómenos naturales peligrosos que afectarán a gran parte del país este jueves, con precipitaciones intensas y riesgos asociados en la sierra y la costa

Nieve, granizo, aguanieve y lluvia
Nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad continuará cayendo en la sierra. - Crédito: Andina

Una nueva alerta naranja fue emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). En esta ocasión, compromete a 18 regiones del territorio nacional ante la predicción de fenómenos naturales peligrosos.

De acuerdo con el aviso N°027 del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), estos eventos climáticos empezarían a las 00:00 horas del jueves 29 de enero y se prolongarían por un tiempo aproximado de 23 horas.

Durante este periodo, las zonas involucradas deben mantenerse informadas sobre el desarrollo de la situación y seguir las indicaciones de las autoridades. Se esperan precipitaciones como nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra de cada localidad.

Las regiones comprendidas son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3800 m s. n. m. de la sierra central y sierra sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, así como lluvia dispersa en la costa”, se lee en el aviso meteorológico.

“El jueves 29 de enero se esperan acumulados de lluvia entre los 13 y 29 mm/día en la sierra norte, entre 11 y 23 mm/día en la sierra centro y valores entre 12 y 27 mm/día en la sierra sur”, continúa el texto.

Gráfico del Senamhi.
Gráfico del Senamhi.

¿Qué significa la alerta naranja?

Cuando el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía emite una alerta naranja, está advirtiendo sobre la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían representar un riesgo para la población y sus actividades cotidianas.

Este tipo de alerta es un nivel intermedio en la escala de advertencias que el Senamhi utiliza para comunicar el grado de peligrosidad de las condiciones meteorológicas pronosticadas.

Ante una alerta naranja, la entidad recomienda a la población mantenerse bien informada sobre el desarrollo de la situación, prestando especial atención a los informes y actualizaciones que emite la institución.

Además, se insta a seguir las instrucciones y recomendaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos que puedan surgir. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, vientos fuertes o temperaturas extremas, y pueden afectar tanto a la vida cotidiana como a las infraestructuras en determinadas regiones.

Es crucial mencionar que las alertas emitidas por el Senamhi se clasifican en tres niveles de peligrosidad: amarillo, naranja y rojo. La alerta amarilla es la más baja, señalando que los fenómenos meteorológicos previstos son peligrosos, pero comunes en la región. En este nivel, se recomienda a la población estar atenta y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre.

Por su parte, la alerta roja, que es el nivel más alto, se emite cuando se prevén fenómenos de gran magnitud, lo que podría poner en grave peligro la seguridad de las personas. En este caso, las autoridades piden adoptar medidas de precaución extrema.

