Perú

Drogas, agendas telefónicas, fármacos y conexiones clandestinas: Lo que hallaron tras requisa en penal de Chiclayo

El Instituto Nacional Penitenciario intensifica los controles en los pabellones de Chiclayo y refuerza la seguridad tras decomisar estupefacientes, teléfonos y material ilícito durante la intervención

Un operativo extraordinario realizado en el penal de Chiclayo marcó un nuevo capítulo en la estrategia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para frenar la criminalidad desde el interior de las cárceles.

Bajo la dirección de la Oficina Regional Norte y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, agentes intervinieron los pabellones 3 y 4 del Régimen Cerrado Ordinario, donde incautaron 219 bolsas pequeñas y envoltorios tipo ketes con sustancias similares a pasta básica, clorhidrato de cocaína y marihuana.

El hallazgo incluyó 25 agendas telefónicas, 25 pastillas de clonazepam, 12 radios, una memoria USB, conexiones clandestinas de electricidad, tomacorrientes, cables de luz, interruptores, enchufes y objetos punzocortantes.

La revisión abarcó ambientes comunes, celdas, baños y pasadizos, además de controles corporales a la población penal. El despliegue involucró a 40 agentes de seguridad del INPE y 322 efectivos de la Región Policial de Lambayeque, junto a dos canes de la Unidad Antidrogas.

La requisa fue liderada por el director regional, Antonio Coronado Sánchez, con la presencia de autoridades como el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos Guevara, el coronel PNP Ulises Benel Galarreta y el fiscal adjunto provincial Víctor David Yrigoin Vera.

Estos hallazgos forman parte de una ofensiva más amplia que, según el INPE, busca intensificar la seguridad en los establecimientos penitenciarios y garantizar el principio de autoridad. Los objetos decomisados serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Hallan droga, agendas telefónicas, fármacos
Hallan droga, agendas telefónicas, fármacos y conexiones clandestinas durante operativo extraordinario en penal de Chiclayo.

Estrategia nacional

La intervención en Chiclayo es solo una muestra del alcance de la estrategia nacional del INPE. En menos de cuatro meses, la institución ha realizado más de dos mil requisas en los 68 establecimientos penitenciarios del país.

Desde el inicio del Estado de Emergencia el 21 de octubre del 2025, se han desplegado más de 350 operativos con la finalidad de combatir la criminalidad organizada y fortalecer la seguridad ciudadana.

Las cifras oficiales reportan la incautación de 79 teléfonos celulares, 173 accesorios asociados, más de 500 litros de alcohol fermentado, 428 armas punzocortantes y 2.699 gramos de droga solo en el periodo reciente.

Además, los controles reforzados en los accesos a los penales han permitido intervenir a más de 800 personas e incautar 227 celulares, 636 accesorios de telefonía y 2.433 gramos de droga en las puertas de los establecimientos penitenciarios.

El presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, ha recalcado la determinación institucional en la lucha contra las extorsiones y delitos organizados en las cárceles.

“Estamos siendo implacables en la lucha contra la criminalidad. En tres meses de gestión, hemos realizado más de dos mil requisas en los penales del país. Hemos venido a trabajar y estamos haciendo lo que nunca antes se ha hecho en el INPE con normas y medidas más drásticas”, afirmó Paredes Yataco.

La intensificación de los operativos sorpresa y el fortalecimiento de los controles figuran como pilares para evitar que las cárceles se conviertan en centros de operaciones ilícitas.

