Perú

Qué se celebra el 8 de enero en el Perú: fundaciones, cultura y conservación en el tejido nacional

Diversos hitos del 8 de enero configuran dimensiones esenciales de la identidad peruana, desde la institucionalidad colonial y la protección ambiental hasta aportes artísticos y deportivos de proyección internacional

El día reúne desde la creación de obispados y políticas coloniales hasta la protección de paisajes emblemáticos y la valoración de profesionales marítimos que fortalecen el tejido social y económico (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 8 de enero concentra hechos clave en la historia peruana. En 1537 se creó la Diócesis del Cusco, primer obispado de Sudamérica, base de la organización eclesiástica colonial.

Dos años después, el Cabildo de Lima ordenó el asentamiento de curacas para controlar a la población indígena. La fecha también recuerda el nacimiento del artista Boris Vallejoy del futbolista José Luis Carranza. }

En 1981 se declararon áreas protegidas Machupicchu y Calipuy, hitos en conservación. Además, el país celebra el Día de la Marina Mercante Nacional, que reconoce el aporte marítimo al desarrollo económico.

8 de enero de 1537 - creación de la Diócesis del Cusco, primer obispado de Sudamérica

Con la fundación de la Diócesis del Cusco, el Perú se convirtió en eje de la estructura religiosa colonial, un modelo que luego se replicó en gran parte del continente. (Andina)

El 8 de enero de 1537 se creó la Diócesis del Cusco por disposición del papa Paulo III, convirtiéndose en la primera diócesis de Sudamérica y el primer obispado del Perú.

Su establecimiento representó un paso clave en la organización eclesiástica durante la colonización española. La nueva jurisdicción tuvo un alcance territorial excepcional, que se extendía desde el sur de Colombia hasta Tierra del Fuego.

Fray Vicente de Valverde fue designado como su primer obispo y asumió formalmente en 1538. La diócesis impulsó la evangelización y la educación en la región andina, y con el tiempo dio origen a nuevas circunscripciones eclesiásticas.

8 de enero de 1539 - Cabildo de Lima dispone solares para curacas y ordena el asentamiento indígena colonial

La decisión del Cabildo limeño
La decisión del Cabildo limeño en 1539 buscó reorganizar la residencia indígena y fortalecer la supervisión colonial mediante la concentración de autoridades andinas. (Andina)

El 8 de enero de 1539, el Cabildo de Lima dispuso entregar cuatro solares fuera de la ciudad a cada vecino con indígenas en encomienda. La medida buscó ordenar la residencia de los curacas, autoridades andinas claves para el control político y social.

Al ubicarlos cerca del núcleo urbano, pero en espacios delimitados, se reforzó la supervisión española.

Esta decisión se articuló con otras políticas coloniales orientadas a concentrar población nativa, facilitar la evangelización, asegurar la tributación y regular el trabajo. El acuerdo refleja la temprana planificación del territorio y la integración forzada de liderazgos indígenas al sistema colonial peruano.

8 de enero de 1941 - nace Boris Vallejo, artista peruano-estadounidense seminal del arte fantástico

Reconocido por su estilo épico
Reconocido por su estilo épico y musculoso, Boris Vallejo llevó el talento peruano a escenarios internacionales del arte fantástico desde mediados del siglo XX. (SciFi Radio)

Boris Vallejo, nacido en Lima el 8 de enero de 1941, es un pintor e ilustrador de origen peruano que desarrolló la mayor parte de su carrera artística en Estados Unidos tras emigrar en 1964.

Reconocido por su estilo vinculado a la fantasía y la ciencia ficción, sus obras han ilustrado portadas de libros, calendarios y carteles de películas, destacándose por escenas de héroes, monstruos y figuras musculosas.

Vallejo trabaja con frecuencia junto a su esposa, la artista Julie Bell. Sus ilustraciones han alcanzado gran popularidad global, convirtiéndose en referentes del género y contribuyendo a la difusión del arte de fantasía en diversos medios.

8 de enero de 1964 - nace José Luis Carranza, ídolo del fútbol peruano y símbolo de Universitario

La creación del Santuario Histórico de Machupicchu consolidó la protección integral de uno de los espacios culturales y naturales más valiosos del Perú. (patrimoniomundial.cultura.pe)

José Luis Carranza Vivanco, nacido el 8 de enero de 1964 en Lima, es un exfutbolista peruano ampliamente recordado por su trayectoria en Universitario de Deportes, equipo al que dedicó toda su carrera desde 1985 hasta 2004.

Centrocampista emblemático, fue figura clave en la obtención de ocho títulos nacionales, convirtiéndose en uno de los jugadores con más campeonatos en la historia del fútbol peruano.

También representó a la selección peruana en 55 partidos entre 1988 y 1997, participando en varias ediciones de la Copa América. Tras su retiro, Carranza se involucró en proyectos deportivos y empresariales, manteniendo su presencia en la escena pública del país.

8 de enero de 1981 - Santuario Histórico de Machupicchu es declarado área protegida en Perú

La creación de Calipuy aseguró la protección del rodal más denso de Puya Raimondi y fortaleció la conservación de ecosistemas altoandinos. (Andina)

El Santuario Histórico de Machupicchu es un extenso espacio natural y cultural protegido en la región Cusco, establecido el 8 de enero de 1981 por decreto del gobierno peruano para resguardar los restos arqueológicos de la ciudad inca y su entorno ambiental único.

Esta área abarca más de 32 500 hectáreas de bosques, montañas, valles y paisajes de transición entre los Andes y la Amazonía, que contienen alta biodiversidad y múltiples ecosistemas.

El sitio incluye no solo la emblemática ciudadela de piedra, sino también caminos incas, terrazas agrícolas y una gran variedad de flora y fauna. En 1983 fue inscrito en la lista de Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural y natural, atrayendo visitantes de todo el mundo.

8 de enero de 1981 – se crea el Santuario Nacional de Calipuy que protege la Puya Raimondi y fauna andina única

La creación de Calipuy aseguró la protección del rodal más denso de Puya Raimondi y fortaleció la conservación de ecosistemas altoandinos. (Andina)

El Santuario Nacional de Calipuy fue creado el 8 de enero de 1981 en la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, como un área natural protegida destinada a conservar ecosistemas singulares de la sierra norte del Perú.

Con una extensión de 4 500 hectáreas, resguarda el rodal más denso de Puya Raimondi del país, planta emblemática de los Andes que florece una sola vez en su ciclo de vida.

El santuario también protege fauna silvestre como el guanaco, especie amenazada. Su creación impulsó la investigación científica, la educación ambiental y el desarrollo del ecoturismo sostenible en la zona.

8 de enero - Perú celebra el Día de la Marina Mercante y reconoce su aporte al comercio nacional

La efeméride de la Marina Mercante destaca el trabajo de oficiales, tripulantes y cadetes que sostienen la actividad marítima del país. (ENAMM)

El Día de la Marina Mercante Nacional se celebra en el Perú cada 8 de enero para destacar el rol estratégico de los profesionales del ámbito marítimo, fluvial y lacustre.

La fecha conmemora la creación de la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau”, fundada en 1940 y oficializada como efeméride mediante decreto supremo en 1972.

La jornada rinde homenaje a oficiales, tripulantes, cadetes y personal de empresas navieras, cuya labor sostiene el comercio exterior y fortalece la soberanía marítima del país. La celebración es impulsada por la ENAMM y entidades del sector.

