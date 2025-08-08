Perú

Edison Flores es cuestionado por Magaly tras mensaje de libertad a un mes de terminar con Ana Siucho

La conductora cuestionó la reflexión que compartió el futbolista con sus seguidores, justo cuando su expareja regresó a Lima con sus hijas

Magaly Medina a Edison Flores: "Una mujer te da paz cuando tú le das seguridad".

El divorcio entre Edison Flores y Ana Siucho sigue generando titulares, no solo por los detalles de su separación, sino también por las reacciones que provoca cada movimiento del futbolista.

En esta ocasión, un mensaje “reflexivo” publicado en redes sociales por el popular ‘Orejas’ encendió la crítica de Magaly Medina, quien interpretó sus palabras como una confesión tardía sobre su vida matrimonial.

El 5 de agosto, Flores compartió en sus historias un texto motivacional que hablaba de la importancia de sentirse libre, tener paz interior, desapegarse de lo material y vivir con calma.

Frases como “respirar hondo”, “decir que no sin miedo”, “comer sin culpa” y “tener menos cosas pero más calma” formaban parte del contenido que, para muchos, reflejaba su estado emocional tras la ruptura.

Ana Siucho regresó a Lima
Ana Siucho regresó a Lima con sus hijas para que vean a Edison Flores. Captura Magaly TV La Firme

Pero en ‘Magaly TV La Firme’, la presentadora no dejó pasar la oportunidad de analizar —y ridiculizar— el mensaje. “Parece que él recién está reflexionando sobre su separación... Su proclamación de libertad un poco a destiempo, después de varios años de matrimonio y dos hijos. A veces hay que pensar mucho antes”, comentó entre risas.

Acto seguido, lanzó una de sus frases más mordaces: “¿O sea, este hombre no se sentía libre?”. Para Medina, las palabras de Flores insinuaban que se sentía atrapado en su matrimonio con Ana Siucho.

“Eso de respirar hondo, decir que no sin miedo, comer sin culpa... ¿es como si hubiera estado viviendo en una cárcel, no? Que no podía hacer nada, que no vivía en paz, que ni siquiera comía bien”, ironizó, antes de citar más frases del post: “‘Abrazar más, soltar más’, ‘Tener menos cosas pero más calma’...”.

Magaly Medina a Edison Flores: “Una mujer te da paz cuando tú le das seguridad”

Además del tono sarcástico, Magaly dedicó varios minutos a cuestionar la falta de autocrítica del deportista. Para la periodista, muchos hombres esperan recibir paz emocional de sus parejas sin reflexionar sobre su propio comportamiento.

Edison Flores es cuestionado por Magaly tras mensaje de libertad a un mes de terminar con Ana Siucho. Video: Magaly TV La Firme

“La mayoría de hombres, cuando no se hacen caso de sus propios temores, de lo que tienen que sanar y de lo que tienen que curar, generalmente lo único que hacen es exigirle paz a la persona que tienen al lado”, señaló.

En ese sentido, lanzó una frase que se volvió tendencia en redes: “Una mujer te da paz cuando tú le das seguridad, cuando eres una persona que justamente provoca paz”. Con esto, dejó claro que, a su juicio, la armonía en una relación no depende únicamente de la otra parte, sino de la actitud y acciones de quien la demanda.

La conductora también puso sobre la mesa el momento elegido por Flores para compartir la reflexión. Según dijo, el mensaje apareció justo cuando Ana Siucho regresó a Lima con sus hijas, lo que generó suspicacias sobre la intención detrás de la publicación.

El regreso de Ana Siucho a Lima

Magaly Medina reveló que, de acuerdo con reportes de Migraciones, Ana Siucho ingresó a Perú el 23 de julio. “Ella entró calladita”, afirmó la periodista, añadiendo que la médico cirujana viajó desde Miami, donde vive actualmente con sus dos hijas, para que las menores puedan ver a su padre.

La ‘Urraca’ no dejó pasar que, según lo observado, es Siucho quien viaja al país para facilitar el contacto entre las niñas y Flores, y no al revés. “Él no viaja a ver a sus hijas, que están residiendo con su madre ahora en Miami, no, es ella la que trae las hijas”, comentó en su programa.

Ana Siucho regresa a Lima con sus hijas para que vean a Edison Flores. Video: Magaly TV La Firme

El matrimonio entre Edison Flores y Ana Siucho se celebró en diciembre de 2019 en una multitudinaria boda en el Estadio Monumental de Ate, transmitida en vivo y con la presencia de figuras del deporte y el espectáculo.

La pareja, que parecía consolidada, fue protagonista de constantes muestras de afecto en redes sociales, lo que alimentó la imagen de una familia estable. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir rumores de distanciamiento, sobre todo después de que Siucho se instalara en Estados Unidos junto a las niñas.

Finalmente, el 30 de junio de 2025, el futbolista confirmó el divorcio mediante un comunicado en Instagram. Desde entonces, las publicaciones de Flores en redes han sido interpretadas como mensajes indirectos sobre su proceso de adaptación a la soltería.

Incluso, su hermano reaccionó a la reflexión del 5 de agosto con un breve comentario: “Más es menos, hermanito”. El gesto fue visto como un apoyo fraternal en un momento de cambios personales y mediáticos para el jugador.

