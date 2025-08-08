Dólar cae a S/ 3,525 en Perú, su precio más bajo en cinco años, según reporte del Banco Central de Reserva

En el BCP, la compra del dólar se ubica en S/ 3,514 y la venta en S/ 3,532. Foto: Tkambio

El precio del dólar continúa a la baja en Perú. Para este viernes 8 de agosto de 2025, la moneda estadounidense cerró en S/ 3,525, de acuerdo a lo reportado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este es su tipo de cambio más bajo desde el 17 y 18 de septiembre de 2020, cuando costaba igual.

En el mercado bancario peruano, el precio del dólar presenta ligeras variaciones según la entidad. El BBVA ofrece la compra a S/ 3,428 y la venta a S/ 3,608, mientras que Interbank registra S/ 3,485 para la compra y S/ 3,580 para la venta.

En el BCP, la compra se ubica en S/ 3,514 y la venta en S/ 3,532, y Scotiabank presenta S/ 3,503 y S/ 3,544, respectivamente. Por su parte, el Banco de la Nación fija la compra en S/ 3,470 y la venta en S/ 3,600.

¿Por qué el dólar está bajando tanto en Perú?

Desde principios de este año, el sol peruano ha ganado terreno frente al dólar, impulsado por un contexto internacional favorable. La expectativa de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés en los próximos meses ha menguado el atractivo del dólar, provocando que inversores retiren sus fondos para apostar por monedas consideradas más fuertes, como el euro o la libra esterlina. Este debilitamiento global del billete verde ha contribuido a su caída en Perú.

En BBVA, el dólar se ofrece en S/ 3,428 la compra y la venta a S/ 3,608. Foto: BBVA

Simultáneamente, la economía local muestra señales positivas. El país ha reforzado su competitividad gracias a un crecimiento del superávit externo —sobre todo por exportaciones mineras—, lo que se refleja en un incremento de las reservas en divisas. Este respaldo financiero da confianza a los agentes y fortalece la moneda nacional.

Adicionalmente, la política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú ha jugado un rol significativo: al mantener una tasa de referencia moderada en torno al 4,5% y una inflación contenida cerca del 1,7%, el sol resulta atractivo para los inversionistas y a la vez más estable frente al dólar.

Precio del dólar en casas de cambio

Te compartimos el precio del dólar en 19 casas de cambio que operan en Perú para este viernes 8 de agosto, según su compra - venta:

Western Union: S/ 3,504 – S/ 3,538

Cambia FX: S/ 3,513 – S/ 3,533

DichiKASH: S/ 3,520 – S/ 3,533

OKANE: S/ 3,518 – S/ 3,535

CambioSol: S/ 3,515 – S/ 3,536

DolarEx: S/ 3,521 – S/ 3,534

Yanki: S/ 3,513 – S/ 3,531

Kambio.Online: S/ 3,519 – S/ 3,526

Smart Dollar: S/ 3,505 – S/ 3,560

Tkambio: S/ 3,512 – S/ 3,540

Cambio Mundial: S/ 3,521 – S/ 3,527

Dollar House: S/ 3,521 – S/ 3,531

Money House: S/ 3,520 – S/ 3,528

InstaKash: S/ 3,518 – S/ 3,533

DLS Money: S/ 3,515 – S/ 3,535

DineKash: S/ 3,515 – S/ 3,527

Tucambista: S/ 3,517 – S/ 3,535

Mercado Cambiario: S/ 3,513 – S/ 3,530

Trader Perú FX: S/ 3,510 – S/ 3,530

Las políticas de Donald Trump han contribuido a la caída del dólar. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

El papel del BCRP en la fortaleza del sol peruano

El Banco Central de Reserva del Perú ha sido clave en el robustecimiento del sol mediante una estrategia cohesionada en dos frentes. Por un lado, su gestión activa de las reservas internacionales, con compras constantes de divisas, ha creado un colchón financiero sólido que actúa como un amortiguador frente a choques externos y reduce la volatilidad cambiaria. Al mismo tiempo, mantiene una política monetaria prudente: al mantener la tasa de interés de referencia en niveles adecuados, controla la inflación y genera certidumbre.

Esa credibilidad en el manejo económico atrae capitales y favorece a la moneda local, especialmente en momentos de incertidumbre global. Además, al intervenir en el mercado cambiario cuando corresponde, logra evitar oscilaciones bruscas que podrían debilitar al sol.