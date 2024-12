Surco: gato es secuestrado y extorsionadores piden S/5 mil para su liberación

Extorsionadores secuestran a gato y exigen 5 mil soles a dueña para su liberación (Créditos: Panamericana TV).

Un caso de extorsión conmocionó a los residentes de Surco donde una mujer denunció el secuestro de su gato. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, una señora ingresó a la vivienda de la víctima y sustrajo al felino de tres meses. Ahora, los delincuentes exigen un rescate de 5000 soles y amenazaron con matar al animal si no se cumplían sus demandas.

El robo sucedió cuando la dueña del minino estaba en su hogar, momento en el que la intrusa saltó una reja y se llevó a la mascota. La familia de la propietaria, con la ayuda de los vecinos y las imágenes de las cámaras municipales, inició una búsqueda para localizar a la sospechosa.

Sin embargo, sus esfuerzos se vieron obstaculizados cuando los carteles de búsqueda que distribuyeron fueron arrancados en varias ocasiones.

Las cámaras de seguridad grabaron el instante en que una mujer saltó una reja y capturó al felino - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV/Composición Infobae.

La situación se agravó aún más cuando los delincuentes comenzaron a contactarse con la víctima para exigirle un dinero por su gato. La propietaria del felino explicó, en conversación con el programa 24 horas de Panamericana Televisión, que recibió varias llamadas telefónicas y, en un primer momento, la comunicación fue corta, con el teléfono colgado.

No obstante, en dos ocasiones posteriores, los criminales enviaron un mensaje de voz aterrador, indicándole que si no reunía 5000 soles, matarían al animal. “Si no me pagas, te lo entrego muerto”, fue la amenaza explícita, la cual cual generó gran angustia en la familia.

Ante la gravedad de las advertencias, la mujer presentó una denuncia en la comisaría de Surco. Los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron una investigación para dar con los responsables del robo y las amenazas.

Las imágenes de la sospechosa han sido ampliamente difundidas en un intento por identificarla. Las autoridades han solicitado a la comunidad que, si alguien tiene información sobre su paradero, se comunique con la dependencia policial local.

Gato es secuestrado y extorsionadores piden S/5 mil para su liberación - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Canales de ayuda

La ola de extorsiones en el Perú afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas. Las víctimas pueden ponerse en contacto con los siguientes números para recibir asistencia de las autoridades:

Línea 111

Servicio gratuito y confidencial para denunciar de manera inmediata cualquier acto de extorsión. Además, se brinda ayuda oportuna por parte de la Policía Nacional del Perú.

105

Línea de la Policía Nacional del Perú. El uso indebido de esta línea puede implicar una multa de hasta S/19.800 o la cancelación del servicio.

Modalidades de extorsión

El accionar de los extorsionadores se ha diversificado en los últimos años, adaptándose a las circunstancias y vulnerabilidades de sus víctimas.

Cobro de cupos : En esta modalidad, los extorsionadores exigen pagos recurrentes a cambio de “protección” o para permitir la continuidad de negocios o actividades laborales.

Chalequeo : Consiste en ofrecer una “protección” a cambio de dinero, bajo la amenaza de que si no se paga, la persona o su negocio podrían ser atacados.

Supuestos secuestros o accidentes : En este caso, se comunica a la víctima que un familiar ha sido secuestrado o ha sufrido un accidente, y se exige un pago para liberarlo o atenderlo.

A través de redes sociales: Las plataformas como Facebook, X e Instagram se han convertido en nuevas herramientas para los extorsionadores, quienes utilizan la información disponible en los perfiles de las víctimas para amenazarlas o intimidarlas.