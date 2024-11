Impuesto Dota y a las apuestas deportivas online: ¿Desde cuándo la Sunat aplicaría el pago de esta tasa?

Los videojuegos vienen ganando terreno a nivel internacional y el Perú no es ajeno a ello. Juegos como Dota o PES son los que dominan los rankings. Créditos: Andina.

El jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Víctor Mejía, informó el miércoles que, las casas de apuestas en línea, incluidas aquellas dedicadas a los eSports como Dota 2, deberán pagar impuestos en el Perú el próximo año. Esta medida busca regular y supervisar un sector en crecimiento que hasta ahora no había contribuido formalmente a la economía del país.

Durante su participación en el programa ‘Economía para Todos’, de RPP, Mejía explicó que el principal objetivo de este nuevo tributo es integrar a todas las plataformas de apuestas en un sistema fiscal, lo que permitirá que sus actividades contribuyan a los recursos públicos. “En muchos países, las ganancias generadas por este sector ya están reguladas y fiscalizadas”, lo que representa una fuente importante de ingresos. Sin embargo, en Perú aún no existía un marco legal que permitiera controlar y gravar a estas plataformas, lo que generó una brecha que ahora se busca cerrar con la nueva normativa.

¿Desde cuándo la Sunat aplicaría el pago de esta tasa?

El funcionario precisó que la medidas estará vigente a partir del primer trimestre del próximo año. “Se espera que para 2025 el gobierno logre recaudar cerca de 70 millones de soles”, añadió que ya se han identificado cinco empresas importantes que operan en el país, además de otras 12 plataformas de apuestas deportivas online que, hasta ahora, no estaban pagando impuestos por la falta de regulación. Con la nueva legislación, se espera que para 2025 el gobierno logre recaudar cerca de 70 millones de soles solo de estas casas de apuestas, cifra que podría aumentar, ya que no incluye a las plataformas internacionales de apuestas online.

Mejía destacó que la expansión tecnológica ha transformado diversos aspectos de la vida cotidiana, y el sector de las apuestas no es ajeno a ello. Por ello, recordó que los eSports también serán parte de esta regulación, ya que se consideran una modalidad deportiva. En resumen, el nuevo marco tributario busca adaptarse a las innovaciones tecnológicas, permitiendo que las apuestas online, incluidas las relacionadas con videojuegos, contribuyan al desarrollo económico del país.

IGV a plataformas de streaming

En agosto de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que la aplicación del IGV da las plataformas de streaming, como Netflix y Spotify, no será aplicable a los juegos de azar y de apuestas a distancia. “Los juegos de azar a distancia y de apuestas a distancia no están dentro del ámbito de aplicación del IGV por lo que no serán gravados con este impuesto”, señaló.

Precisó que estas actividades al generar externalidades negativas se van a gravar con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). “Se gravará con el ISC a los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, así como con un impuesto a la actividad, lo cual se hará dentro del marco de la delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo”, mencionó.

La iniciativa de aplicar el IGV a los servicios digitales no es reciente. Según el MEF, el tema ya se venía trabajando desde hace algunos años. “No se había podido implementar aún porque se necesitaba publicar una norma con rango legal”, indicó la entidad.

El MEF además aseguró que esta medida permite ampliar la base tributaria, ya que permitirá recaudar el IGV aplicado a servicios digitales brindados por empresas no domiciliadas a personas naturales, que antes no pagaban IGV.

La iniciativa legislativa de Renovación Popular propone eliminar el Decreto Legislativo N°1623 que modifica la Ley del IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo. Foto: composición Infobae/Google

El ISC en Perú es un impuesto indirecto que grava la venta de determinados bienes, considerados suntuarios o que generan externalidades negativas, como los combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vehículos. Su objetivo es desincentivar el consumo de estos productos y generar recursos para el Estado, que se destinan al presupuesto público. La tasa del ISC varía según el producto y puede ser fija (monto por unidad) o porcentual (sobre el precio de venta).