Trabajador muere tras ser atrapado y triturado por una máquina industrial en Cercado de Lima

Un lamentable hecho se registró este jueves en Cercado de Lima. Un trabajador de una planta de reciclaje murió trágicamente mientras realizaba una maniobra en una trituradora industrial. La víctima fue identificado como Hugo Rojas Ventura, de 52 años de edad.

De acuerdo a la información dada por América Noticias, Rojas Ventura se encontraba realizando sus labores cotidianas en la empresa Papelera del Perú cuando de pronto, sus compañeros oyeron los gritos del hombre: su cuerpo había sido atrapado por la trituradora y esta lo arrastró lentamente, causándole lesiones fatales de las que no pudo escapar.

El relato de sus compañeros es que ellos intentaron detener la máquina, pero sus esfuerzos fueron en vano. Desafortunadamente, el padre de familia murió en el lugar.

Familiares de Rojas Ventura señalaron que él operaba la máquina a diario y que trabajaba para dicha empresa desde hace un año. Sin embargo, la prensadora se activó y en circunstancias que ahora motivo de investigación.

El incidente fue reportado a la Policía Nacional, quienes acordonaron el área para facilitar la labor de los peritos de criminalística. Un representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

En declaraciones a RPP, William Rojas, hermano de la víctima, exigió que se aclare lo sucedido. “No puede quedarse así. No sabemos en qué forma la máquina se ha prendido, no sabemos nada. Lo que pido es que se esclarezca todo el tema, que no se quede así”, demandó.

Hugo Rojas era el principal sustento de su familia. Su esposa se dedicaba a las labores del hogar y su hijo, de 18 años, recién había comenzado sus estudios universitarios. La tragedia ha dejado a la familia devastada y en una situación económica y emocional crítica.

Hasta el momento representantes de la empresa papelera no ha dado ningún comunicado sobre el hecho. Luego de lo ocurrido, la planta se vio en la obligación de frenar sus actividades y colocaron un aviso en la puerta indicando que no habrá atención este jueves.

Trabajador muere aplastado

En otro suceso similar, un hombre murió aplastado por un acensor en el distrito limeño de Lince. Según información de los medios de comunicación, el trabajador identificado como Alexander Rueda Chicana perdió la vida mientras realizaba labores de mantenimiento.

El incidente tuvo lugar en la calle Carlos Alayza y Roel, cerca de la avenida Juan Pardo de Zela, cuando Rueda se encontraba debajo del elevador realizando unos trabajos. De pronto, un desperfecto mecánico fatal provocó que el aparato cayera sobre él, causándole la muerte casi inmediata.

La Policía Nacional indicó que en el lugar del accidente trabajaban dos personas de la empresa Embarba Ascensores, especializada en mantenimiento de estos dispositivos. Ronaldo Cerván, colega de la víctima mortal, se encontraba dentro de la cabina cuando esta cayó sobre el cuerpo de Alexander.

“Cuando ambos realizaban sus trabajos, un desperfecto mecánico provocó que el aparato cayera”, explicó RPP, lo que resultó en la trágica muerte del primero. Se sabe que Cerván logró sobrevivir, aunque quedó atrapado en el interior del ascensor tras el colapso.

