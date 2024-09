Roberto Siucho, cuñado de Edison Flores, rompe su silencio tras graves acusaciones y vínculo con Andrés Hurtado

Ana Siucho rompe en llanto al defender a sus hermanos | Beto a Saber

El futbolista Roberto Siucho, cuñado de Edison Flores, se pronunció en sus redes sociales tras ser vinculado a una presunta red criminal conocida como “el Clan Siucho-Neira”, investigada por lavado de activos provenientes de la minería ilegal. Su comunicado llega poco después de que Andrés Hurtado, acusado de tráfico de influencias, admitiera que el exjugador de Universitario de Deportes le regaló un auto de alta gama.

Como se recuerda, en entrevista con Beto Ortiz, el conductor de Panamericana TV admitió que Roberto Siucho le regaló un auto BMW, valorizado en 33 mil dólares, por haberlo ayudado con su nacionalización china. Ante ello, el espacio periodístico descubrió nexos entre ‘Chibolín’—como también se conoce al presentador— y Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, quien facilitó los trámites del deportista.

El programa conducido por Beto Ortiz también reveló que Andrés Hurtado se reunió en privado con Elizabeth Peralta, fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, y los hermanos Siucho, incluido Roberto. Este encuentro generó sorpresa, ya que los hermanos de Ana Siucho, esposa de Edison Flores, están bajo investigación por graves delitos en su contra.

Andrés Hurtado junto a la fiscal Peralta y los hermanos Siucho, investigados por el delito de lavado de activos. Captura/Beto a Saber

El pronunciamiento de Roberto Siucho

Roberto Siucho utilizó sus redes sociales para pronunciarse por primera vez sobre las acusaciones en su contra. El actual jugador de Alianza Atlético agradeció a su hermana, Ana Siucho, por defender su inocencia en el programa de Beto Ortiz, asegurando que no está involucrado en minería ilegal y que el dinero y el auto entregados a Andrés Hurtado fueron destinados exclusivamente a causas de ayuda social.

“La verdad siempre será más fuerte que el poder y el dinero mal utilizado. Te quiero mucho”, expresó el futbolista en sus historias de Instagram.

Roberto Siucho agradeció a su hermana por defenderlo públicamente. Instagram/roberto_siucho

Ana Siucho rompió en llanto en plena entrevista

Ana Siucho, visiblemente afectada, negó entre lágrimas las graves acusaciones de su primo Jean Carlo Milei, quien declaró en el programa ‘Contracorriente’ haber encontrado a sus hermanos, Roberto e Iván Siucho, desnudos en una cama con una menor de edad. La esposa de Edison Flores defendió la inocencia de su familia y criticó a su primo por lanzar acusaciones sin ninguna prueba, asegurando que sus declaraciones dañan gravemente la reputación del clan.

“Él no tiene ninguna prueba para demostrar cualquier acusación hacia mi familia. Quiero desmentir tajantemente la gravísima acusación que hizo, diciendo que mis hermanos hacían orgías con menores de edad. Espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Esto ha dañado a mi familia. Yo sé que no se puede borrar lo que sale en las noticias, pero esto repercute en las hijas e hijos que mis hermanos tienen. Cuando tú denuncias que eres un violador o pedófilo, esa noticia se venderá para el mundo, así tú digas que te equivocaste. Eso no se borra”, expresó entre lágrimas.

Ana Siucho desmiente entre lágrimas las acusaciones contra su familia y pide que las autoridades investiguen a fondo. Captura/Beto a Saber

Cabe señalar que, días antes, Ana Siucho usó sus redes sociales para expresarle su apoyo a todos sus hermanos. En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, la esposa del seleccionado peruano dejó en claro que no habría nadie que dejará su apellido pro los suelos.

“Cuando la familia se junta, se hace fuerte y cualquier meta se alcanza, cualquier inconveniente se libra y se supera. Vivir en modo felicidad hace la diferencia. Los amo con mi vida y nadie manchará nuestro APELLIDO”, mencionó en su post de su cuenta de Instagram.

Ana Siucho se muestra orgullosa de su familia y aclara que nadie manchará su apellido. IG

¿Quién es Roberto Siucho?

Roberto Siucho Neira, nacido en Lima, Perú, el 7 de febrero de 1997, es un futbolista peruano formado en las divisiones menores del Club Universitario de Deportes. Debutó en primera división en 2013, bajo la dirección de Ángel Comizzo, en un partido contra Real Garcilaso. Ese mismo año, su club ganó el Torneo Descentralizado. A lo largo de las siguientes temporadas, alternó entre la reserva y el equipo principal, destacándose especialmente en 2018 como uno de los jugadores clave para superar la mala racha del equipo.

En 2019, fue transferido al Guangzhou Evergrande de la Superliga de China por un millón de dólares. Más tarde, adoptó la nacionalidad china, cambiando su nombre a Xiao Taotao. Sin embargo, tras una etapa poco exitosa en China, decidió recuperar su nacionalidad peruana en 2023 y regresar a Universitario de Deportes. El 3 de marzo de ese año, completó su reincorporación, retomando su nombre original, Roberto Siucho.

En enero de 2024, Roberto Siucho fue dejado fuera de la alineación por el entrenador Fabián Bustos y, como resultado, dejó de jugar para Universitario. Actualmente, juega para Alianza Atlético.

Roberto Siucho modificó su nacionalidad para jugar en China, pero luego la recuperó y volvió a ser peruano.