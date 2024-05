Zamir Villaverde revela vínculo con Antauro Humala: Atribuye conexión a la esposa del político

Zamir Villaverde 2 revela vínculo con Antauro Humala: Atribuye conexión a la esposa del político. (Captura: Contracorriente)

En la última emisión del programa dominical ‘Contracorriente’ este 12 de mayo, el periodista Augusto Thorndike tuvo como invitado al empresario Zamir Villaverde, quien no dudó en abordar el tema de la relación que tiene con el exmilitar Antauro Humala. Durante la entrevista, Villaverde ofreció detalles sobre su cercanía con Humala y aclaró algunos puntos al respecto.

En medio de sus declaraciones, hubo un momento que la entrevista que se puso tensa y fue cuando el comunicador le preguntó sobre su vínculo con el hermano de Ollanta. Zamir respondió: “Es algo bien sencillo, Augusto. Me hubieran buscado, me hubieran preguntado y les hubiera aclarado. Mira, yo lo conozco, conozco al señor Antauro Humala porque conozco a su esposa”, dijo en un inicio.

El periodista continuó indagando sobre el tiempo y las circunstancias en las que Villaverde conoció a Humala. El empresario explicó que conoce a Ina Andrade, esposa de Antauro, desde hace aproximadamente cinco años, debido a una transacción relacionada con la venta de un lote de terreno a su hijo.

Villaverde enfatizó que su relación con Antauro Humala no se limita a él, sino que también conoce a varias personas que tienen aspiraciones políticas, tanto para la presidencia como para cargos legislativos. Ante la insistencia del periodista sobre el apoyo a Humala, Zamir Villaverde fue claro en su respuesta.

“La conozco a raíz del tema del terreno, porque es de la señora y eso a su hijo, a quien yo le hago la venta de un lote de terreno, pero no solo conozco a Antauro, conozco a varias personas que quieren postular a la presidencia, que quieren postular a la Cámara de Senado, de Diputados. Y el conocerlo, Augusto, no significa, conocer a una persona no significa que tú lo estás apoyando o que eres parte de... yo puedo conocer como empresario a muchas personas.

¿Quién es Zamir Villaverde?

El empresario inmobiliario, Zamir Villaverde, fue señalado por la Fiscalía como presunto colaborador del presidente Pedro Castillo, supuestamente liderando una organización corrupta en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC). Esta organización, según los testimonios de colaboradores como Karelim López, habría estado involucrada en un esquema de intercambio de contratos por sobornos. Ante la revelación de estas prácticas, Villaverde ha optado por no hacer declaraciones, temiendo represalias contra su vida. Además, ha acusado al mandatario de manipular las elecciones en el 2021.

Poco se conoce sobre el pasado de Villaverde García, excepto que es propietario de la compañía de seguridad Vigarza, donde también trabajó Bruno Pacheco, otro personaje relacionado con el escándalo. Se sabe que Villaverde cumplió una condena en prisión, pero su historia previa a estos eventos es aún más turbia.

El empresario fue miembro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pero fue expulsado de la institución debido a actos delictivos cometidos junto a otros suboficiales durante sus días de franco. En 1999, fue degradado en una ceremonia oficial como consecuencia de sus acciones. Posteriormente, en 2007, estuvo involucrado en un asalto a una pizzería en Miraflores. Durante la persecución, resultó herido de bala y fue condenado a diez años de cárcel.