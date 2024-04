Luis Benites, del título de Copa Perú al sueño de llegar a la selección: cuando fue goleador de la Liga 1 y recibió una oferta de Arabia Saudita

Luis Benites brindó una entrevista para Infobae Perú en la que contó del título de Copa Perú, cuando fue máximo goleador de Liga 1 y otros temas. - créditos: Sport Huancayo.

Dicen que la perseverancia y el profesionalismo te llevan a lograr muchas cosas. Luis Benites es prueba viva de ello, y de que un jugador no tiene límites a la hora de establecer sus objetivos. El actual atacante de Sport Huancayo pasó por diversas situaciones a lo largo de su infancia que fueron formando su carácter y que lo han llevado a ganar la Copa Perú, convertirse en el máximo goleador de la Liga 1 2022 y fijarse ambiciosas metas.

Hace dos temporadas, el popular ‘Chin’ vivió su plenitud al anotar 19 tantos que lo llevó a la cima de la tabla de goleadores del campeonato local. Sin embargo, en el 2024, su protagonismo disminuyó, aunque eso no ha influido en el sueño de llegar a la selección peruana y emigrar al extranjero.

Infobae Perú conversó con el extremo nacional, quien desde la ciudad ‘incontrastable’ contó sobre sus inicios en el balompié, la ascendencia de su padre Sergio Benites, el gesto de Yoshimar Yotún, así como de otros temas.

- ¿Cómo nació tu apodo ‘Chin’?

El ‘Chin’ viene de mi barrio. Mi madre escuchó a mi hermana menor y desde ahí parte ese sobrenombre. Luego se hizo conocido en el barrio y en el mundo del fútbol me empezaron a llamar así como el ‘Chin’.

- ¿Y cómo así empezaste a jugar al fútbol? ¿Quién te incidió en este deporte?

Lo que pasa es que mi papá fue futbolista. Jugó en Juan Aurich, Atlético Torino, Atlético Grau, en diferentes equipos del norte. Por eso que nací con eso. Desde muy pequeño me gustaba el fútbol. Mis padres me apoyaban y ahí me vi con condiciones para jugarlo. Porque una cosa es que te guste y otra cosa es que tengas algo. Entonces ahí empecé, me gustaba ir a los campeonatos, me di cuenta que jugaba muy bien, era lo que más me apasionaba. Ahí se da lo de esta linda profesión, de hacer las cosas bien, de ir a la academia con la mentalidad de llegar a ser un futbolista profesional. Desde pequeño ya tenía en mente ese objetivo.

- ¿Cuánto influyó tu papá en tu formación?

Mucho, porque me aconsejaba, ya que él había tenido varias experiencias, y en realidad, por actuar mal, por no saber cuidarse, tuvo una carrera corta, no fue muy grande y ni exitosa.

Sergio Benites (primero de la izquierda), padre de Luis, con la camiseta de Atlético Grau de Piura. - créditos: ONCE

- ¿Fue verdad que cuando anotabas goles en menores te regalaban un pato o gallina?

Sí, eso fue cuando tenía 14 o 15 años y me iba a las ‘estafas’. Yo soy de Piura y ahí hay pueblitos. Cuando me llevaban para jugar, me pagaban como sea. La gente del pueblo es amante de los animales y de cariño me regalaban patos. Pero, aparte, lo que recibía era dinero. Eran pequeñas ‘estafas’ porque te daban 150 soles y eso era dinero porque te puedes solventar para varios gastos.

- ¿Cómo se dio tu admiración por Yoshimar Yotún y Willian Chiroque? ¿Tuviste la oportunidad de conversar con alguno?

Primero Willian Chiroque, porque fue un jugador muy destacado en el fútbol peruano, en la selección, en Sporting Cristal, en César Vallejo, en varios equipos donde siempre la rompía. Era un jugador muy habilidoso y muy aparte, cuando lo conocí, era una excelente persona, muy humilde. Lo de Yoshimar Yotún también fue por un gusto, porque equipo al que iba, hacía las cosas bien, me gusta su estilo de juego, la personalidad para plantarse en un campo de juego, cómo le pega a la pelota. Por eso siempre lo seguía.

- Justamente Yotún te regaló sus chimpunes, ¿cómo sucedió?

Fue por un par de intermediarios el 2022. Marcio Valverde, que jugaba conmigo, es mi amigo y ellos son compadres. Entonces le pregunté si cabe la posibilidad de que Yotún, como tiene auspicio, me podía regalar un par de zapatos. Le habló a Yoshimar y le dijo que justamente jugaban un amistoso entre la selección peruana y un equipo de extranjeros de la Liga 1. De acá (Sport Huancayo) citaron a Jimmy Valoyes, un amigo mío. Entonces a él se los entregó y me los regaló. Empecé a jugar el torneo con esos chimpunes, casi siempre los usaba y anotaba goles.

- De alguna u otra manera, te dieron mucha suerte para anotar bastantes goles.

No sé si decirlo suerte. Pero en realidad, vamos al gesto que tuvo, que sin conocerme me regaló un par de chimpunes. En su momento le agradecí cuando enfrenté a Cristal.

Yoshimar Yotún y Willian Chiroque son las referencias de Luis Benites.

- Con 14 años tuviste una prueba en César Vallejo, pero el estar lejos de tu familia y tu ahora esposa hizo que te escapes.

Me consiguieron una prueba en Trujillo y fui. Me dieron estadía en la Casa Hogar de menores de César Vallejo. Era la primera vez que me estaba alejando de mis seres queridos y me chocó. Por eso decidí irme de la concentración rumbo a Piura.

- ¿Cómo tomas ahora esta decisión? ¿Sentiste que fue la correcta o simplemente pensaste que por algo pasan las cosas?

Esa es mi frase de siempre, ‘por algo pasan las cosas’. En realidad, no sabíamos qué iba a pasar más adelante. No me arrepiento de nada, trato de ver las cosas así y de afrontar el día a día.

- ¿Ese fue el momento más duro que pasaste en tu formación o cuál fue?

Sí, ese fue ese momento, cuando te alejas de la familia te choca mucho porque no te has acostumbrado. Era algo totalmente nuevo para mí. Por eso tuve esa reacción de irme de Trujillo y regresar a Piura.

- ¿Qué recuerdos tienes del ascenso a Primera División con Defensor La Bocana el 2016?

Lindos recuerdos, la verdad. Un gran grupo armamos, muy buenos jugadores, y aparte, grandes personas. Recuerdo levantar la Copa Perú, la ‘Orejona Chola’, que fue algo lindo. Y pensar que estaba cerca a tener un contrato profesional el siguiente año, ya que habíamos logrado el ascenso a la Primera División del fútbol profesional.

Luis Benites salió campeón de la Copa Perú 2015 con Defensor La Bocana. - créditos: ANDINA

- Al pasar por etapas de Copa Perú, presenciaste diferentes tipos de escenarios y curiosidades que tiene este torneo. ¿Cuál fue lo que más te llamó la atención?

Sí, como tú dices, hay varias sedes. En Copa Perú encuentras estadios de todo tipo. Llegué a jugar en campos que no tienen nada de pasto natural, solo de arena o de tierra. Más los encuentras en las ligas provinciales. Eso sí es duro. Es muy sacrificado. Por eso cuando se da lo de campeonar, fue un esfuerzo muy grande porque miras atrás y te das cuenta de todo lo que recorriste. El primer año sí me chocó porque no sabías dónde ibas a jugar, pero es una copa que te enseña muchas cosas y obtienes experiencia.

- Cuando ascendiste a Primera División desde Copa Perú, ¿qué hiciste con tu primer sueldo?

Siempre he tratado de apoyar a mis papás, gane poco o mucho. Mi primer sueldo fue para eso. También para mí, para mis gastos, comprarme unas zapatillas que en su momento no se podían comprar por el precio, y ahorrar, que es lo que he tratado de hacer.

- Pasaste por Alianza Atlético, Atlético Grau, Carlos A. Mannucci, hasta que el 2021 llegaste a Sport Huancayo. ¿En la ‘incontrastable’ es donde mejor te has sentido futbolísticamente?

Se podría decir que sí. En Mannucci también me fue bien, nos metimos a Copa Sudamericana y también jugué. No hice goles, pero fue un logro muy importante.

- En la Liga 1 2022 saliste como máximo goleador con 19 tantos y superaste a grandes delanteros como Hernán Barcos, Bernardo Cuesta, entre otros. ¿Cuál fue la clave de esa temporada?

Hubo dos factores: la confianza que me dio el entrenador y el creer en uno mismo, en las condiciones que podía dar dentro del campo de juego. Creo que la preparación es muy vital en eso. Eso pasó conmigo, la confianza que me dio el técnico la ponía dentro del campo. El convencimiento de que estaba dispuesto a hacer las cosas bien en cada partido, sea un minuto o en noventa, trataba de aprovecharlos y demostrar que estaba para sumar mi granito de arena al plantel.

Goles y otras destacadas acciones del 'Chin' en el 'rojo matador' en la Liga 1. (Video: BRUNO VILLA AUDIOVISUAL OFICIAL)

- A propósito, ¿cuánto ha influido Carlos Desio en tu carrera?

La verdad, mucho. El convencimiento y la confianza que me dio fue muy buena. Descubrió muchas cosas, me enseñó algo que yo lo entendí muy bien. Por ahí pasa el tema de que siempre anotaba.

- En los últimos años tu nombre sonó para llegar a Sporting Cristal, Universitario y a Talleres de Argentina, ¿alguna opción fue real?

En dicho momento llegaron propuestas, algunas incluso formales, hasta de Arabia Saudita, pero no se pudieron concretar por equis motivos. En algunos casos, no hubo acuerdo entre clubes.

- La de Arabia Saudita habrá sido una oferta muy atractiva.

Obvio, ¿qué jugador no quiere ir a Arabia Saudita?

- ¿Sigue siendo un objetivo dar el salto al extranjero? ¿Qué crees que te falta para lograrlo?

Es mi idea, es mi sueño. Si bien es cierto que no se ha empezado la temporada como uno esperaba, el año todavía es largo y el fútbol trae revancha. Pienso que trabajando y haciendo las cosas bien, en cualquier momento voy a hacer goles y estar más cerca de que venga una propuesta para irme.

Carlos Desio potenció a Luis Benites para ser el máximo goleador de la Liga 1 2022 con Sport Huancayo. - créditos: Sport Huancayo

- En los últimos años, sea con Ricardo Gareca o Juan Reynoso, ¿tuviste contacto para integrar la selección peruana?

No, no tuve la oportunidad. En dicho momento no me convocaron y se respeta. No te voy a negar que esa es otra de mis metas y sé que lo voy a lograr. Hay que esperar, solo con trabajo llegan esas cosas.

- ¿Cuál es tu reflexión estos primeros meses del 2024? Has jugado poco y no has tenido los minutos de los últimos años.

La reflexión, es que, como dices, he tenido pocos minutos, pero sé que aún quedan fechas por jugar y hay que aprovechar las oportunidades. Una vez que empiece a aprovecharlas, pienso que van a salir las cosas por la manera cómo me preparo y me cuido, eso va a dar frutos en su momento. Seguiré dándome íntegro en cada práctica para aportarle al equipo para seguir creciendo. Uno está para eso, nunca se conforma con nada.

- Aparte de esa preparación futbolística, sé que también te preparas físicamente, pero ¿cuentas con una preparación psicológica? ¿Trabajas la mente?

Ahora estoy trabajando con Manuel Corrales, un excompañero, gran profesional y gran persona. Es un coach muy bueno. Estoy trabajando esa parte que ahora es muy fundamental. Recién empezamos hace dos semanas. Estamos yendo de menos a más, tratando de que me apoye y yo dejándome ayudar.

- ¿Te sientes satisfecho con la carrera que has hecho hasta el momento o qué consideras que falta?

No, me faltan muchas cosas. Si bien es cierto, me está yendo bien, pero no me conformo con nada. Quiero volver a salir goleador, levantar un torneo con Sport Huancayo, llegar a la selección. Como te decía, el ‘quiero’ no es de que solo hablar, sino con trabajo. Ahora lo primordial es obtener minutos y volver a ganar confianza. Una vez que los minutos empiecen a llegar por sí solos, pienso que la confianza del jugador y el ritmo van a cambiar. La seguidilla de partidos es la que te da el alto nivel competitivo.

El extremo de Sport Huancayo se refirió a su presente en el 'rojo matador' y el trabajo psicológico que realiza aparte. (Video: Infobae Perú / Joaquín Parra)

- Sé que aún eres joven y con mucha carrera por delante, pero ¿has pensado en qué dedicarte cuando dejes el fútbol profesional?

Pienso estudiar para ser entrenador. Este año, ya me toca matricularme y empezaré con la licencia B. Me gustaría ser entrenador de equipos profesionales. Todo se puede lograr y hay que estudiar para prepararse bien.

- ¿Tu idea futbolística por dónde iría? ¿En qué entrenadores te fijas?

Hay varios entrenadores. De cada uno se aprende, porque cada uno tiene su idea y manera de trabajo. Vas aprendiendo y te puedes actualizar año tras año. Guardiola y Bielsa son dos entrenadores muy buenos, a nivel futbolístico lo sabe todo el mundo.

- Veía tu Instagram y tomas en mucha consideración a tu familia. ¿Cuánto significa para ti?

La familia es la base. Es mi impulso y motivación. Lo es todo. Creo que soy muy entregado a ellos y sin ellos no soy nada. Cada paso que doy o cada cosa que me propongo, el impulso de ellos es primordial.

- ¿Cómo evalúas el año de Sport Huancayo? No han empezado bien, pero ¿para qué está el equipo?

Para pelear el torneo. Creo que por más que las cosas no están saliendo como esperamos, tenemos material humano para revertir esta situación y al final de temporada, con una sonrisa, decir que lo logramos.