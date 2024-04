Las últimas palabras de ‘Muñequita Milly’ a su madre: “Yo no sabía cómo era la cirugía, perdóname”

Las últimas palabras de la Muñequita Milly, reveló su madre.

En un desgarrador testimonio, María Sucapuca, madre de la fallecida cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca - conocida como ‘Muñequita Milly’ - compartió los últimos momentos de su hija, quien sufrió intensamente después de someterse a una cirugía de liposucción realizada por el Dr. Víctor Barriga Fong.

La joven de 23 años, sin conocimiento previo de su familia, decidió someterse a este procedimiento, lo cual terminó en un desenlace fatal. La madre, entre lágrimas, reveló que su hija le pidió perdón por lo sucedido, lamentando profundamente no haber estado al tanto de los riesgos que implicaba la operación.

“‘No, mamita, yo no lo sabía’, porque yo lloraba y ella también y me decía: ‘Mami, perdóname, yo no sabía cómo era’”, narró la madre, evidenciando el remordimiento y la inocencia de su hija frente a los riesgos de someterse a procedimientos quirúrgicos.

‘Muñequita Milly’: Este es el video inédito de la cantante horas después de ser intervenida por el Dr. Fong. (Captura: Magaly TV La Firme)

La situación se agravó cuando, tras la cirugía, Muñequita Milly comenzó a experimentar dolores severos, momento en el cual su familia intentó sin éxito contactar al Dr. Fong. “El doctor nunca se ha acercado, no lo he conocido”, declaró María Sucapuca al diario Trome, subrayando la ausencia total de apoyo o asistencia por parte del especialista después de la operación. Este hecho ha llevado a que la familia exija la encarcelación del cirujano, a quien tachan de responsable de la lamentable situación.

La madre de la cantante foclórica detalló cómo, pese a las quejas constantes de dolor por parte de su hija, las soluciones proporcionadas en la clínica se limitaron a la administración de analgésicos, minimizando la gravedad del dolor postoperatorio. “Decían que ya va a pasar - el dolor - y le ponían analgésico nada más”, recordó. Con el paso del tiempo, la condición de la joven se deterioró, evidenciando que el tratamiento dispuesto era insuficiente y negligente.

La familia de Muñequita Milly enfrenta ahora el doloroso proceso de buscar justicia para su hija, quien, lejos de recibir los cuidados adecuados después de la cirugía, fue desatendida, lo que llevó a complicaciones críticas.

Colegio de Médicos anuncia investigación

El Colegio Médico del Perú llevó a cabo un tributo a los doctores que perdieron la vida por la pandemia del Covid-19. En este marco, surgieron declaraciones sobre el caso del cirujano Víctor Barriga Fong, implicado en la muerte de la cantante folclórica ‘Muñequita Milly’. El deceso de la artista, después de una operación de liposucción realizada por Fong, ha provocado que sus familiares acusen al médico de negligencia.

Pedro Riega, decano del Colegio Médico, informó que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte de la cantante surandina. Durante una conversación con Canal N, Riega manifestó la importancia de seguir un proceso adecuado y esperar los resultados de la investigación, subrayando el compromiso de la institución por actuar oportunamente, aunque no especificó una fecha de inicio para las indagaciones.

“Tenemos que realizar una acción oportuna, es nuestro compromiso. La acción se abrió y debe tener resultados pronto. No podemos, como institución, sancionar a un médico sin tener la conclusión de un dictamen al respecto”, añadió. La investigación, según palabras del decano, tiene como objetivo determinar la responsabilidad del doctor Fong en el fallecimiento de ‘Muñequita Milly’ y asegurar una sanción correspondiente en caso de hallar negligencia médica.

¿Pedirán 1 millón de dólares al Doctor Fong?

La familia de ‘Muñequita Milly’ descartó pedir una compensación económica al doctor Fong por un presunto caso de negligencia. La aclaración fue hecha por Wilfredo, hermano de la cantante, en contraposición a lo que previamente se había comunicado sobre una demanda de 1 millón de dólares en concepto de reparación civil.

El abogado de la familia, Ricardo Franco de la Cuba, había afirmado en Radio Nacional que buscarían una compensación de alrededor de 3.5 millones de soles por los daños causados a Muñequita Milly, insinuando graves consecuencias para Fong que podrían incluir una condena de entre 4 y 8 años de prisión.

“No tenemos ninguna llamada, ningún acercamiento con el doctor. Me imagino que ellos están guardando silencio porque lo que se viene después es un proceso bien largo. Lo que sí quiero aclarar que ha circulado estos días, de que la familia está pidiendo 1 millón de dólares, es falso. No nos vamos a prestar a este tipo de afirmaciones. La vida de mi hermana no tiene precio”, comentó Wilfredo.