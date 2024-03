Semana Santa 2024 EN VIVO: Así se viven las celebraciones de Jueves Santo en todo el Perú

Ayacucho: familiares de víctimas en protestas realizan alfombra de flores por Semana Santa

Durante las celebraciones de la Semana Santa, familiares de víctimas del trágico suceso acontecido el 15 de diciembre en Ayacucho han realizado una conmovedora manifestación artística y cultural uniéndose a las tradicionales creaciones de alfombras. A través de su obra, transmiten un potente mensaje que solicita: “Verdad, justicia, reparación, no impunidad y memoria”, para garantizar que los dolorosos hechos no vuelvan a ocurrir. Esta iniciativa ha sido liderada por Yovana Mendoza, figura representativa de la Asociación de Familiares de las Víctimas, enfatizando la importancia de no olvidar y buscar justicia de manera constante.