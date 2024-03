Las exigencias de Jorge Fossati a Oliver Sonne sobre el idioma español, pero dejó sarcástica frase sobre su aprendizaje

El entrenador de la 'blanquirroja' también dejó sarcástica frase sobre el aprendizaje del lateral derecho nacido en Dinamarca. (Movistar Deportes)

La selección peruana cerró su primera serie de amistosos al mando del entrenador Jorge Fossati con dos victorias sobre Nicaragua (2-0) y República Dominicana (4-1). Además de retornar a los resultados positivos, los juegos de preparación dejaron algunos hechos importantes. Uno de ellos fue el debut del lateral derecho Oliver Sonne, quien tuvo participación en ambos encuentros.

El futbolista del Silkeborg danés se encuentra por tercera ocasión en el Perú por convocatorias y su integración viene siendo positiva. Sin embargo, una de las grandes barreras para completar su adaptación es el idioma, un aspecto que viene mejorando, según apuntó el propio técnico de la ‘blanquirroja’.

En la última conferencia de prensa que brindó Fossati Lurrachi, luego de la goleada ante los ‘quisqueyanos’, reveló el exigente pedido que le hizo al jugador de 23 años para ser tomado en cuenta en su primera convocatoria, algo que terminó ocurriendo. Por intermedio del coach deportivo de la ‘blanquirroja’, Erick Bravo Fujita, le solicitó al jugador llegar a Lima con un nivel de castellano más avanzado de lo mostrado durante la etapa de Juan Reynoso en la Videna, algo que el uruguayo no consideró un requisito descabellado.

“Yo no soy de andar contando todo lo que hago o dejo de hacer. Con Sonne nos comunicamos a través del coach (Erick Bravo) en enero. A pedido mío, una de las cosas que le dije era que tenía que venir con un español que no fuera catedrático ni mucho menos, pero que ya tenía que entender bastante más y poderse comunicar. Para un chico joven, culto como se ve que es él, eso no debe significar ningún esfuerzo extraordinario”, mencionó ante los medios de comunicación.

La solicitud de Jorge Fossati a los jugadores de la selección

Poder practicar una nueva lengua de manera constante es determinante para el aprendizaje del mismo. Jorge Fossati es consciente de ello y por ende le pidió al resto de integrantes del plantel interactuar con Sonne Christensen en español, no en inglés. El ex Universitario de Deportes fue claro al indicar que el ‘Vikingo’ debe adaptarse a la nación que llega y que bajo ningún concepto puede ser al revés.

“Mi pedido a los jugadores, a sus compañeros, delante de él, fue precisamente que le hablaran en español todo el tiempo. Eso lo iba a obligar a entender. ‘¿No entendiste esta vez? Que la próxima vengas mejor estudiado’. Si tienes ganas de venir, me parece que es lo lógico, ¿no? Que alguien que habla otro idioma se adapte a la selección de un país. No es un club, es la selección. Entonces, te tienes que adaptar al idioma del país al que perteneces porque eres nacionalizado y no que el país se adapte a ti”, mencionó de forma contundente.

Jorge Fossati bromeó con aprendizaje de Oliver Sonne

Finalmente, el ex seleccionador de Uruguay y Qatar puso la cuota de buen humor durante la rueda de prensa, haciendo una pequeña broma que provocó las risas de los presentes en el recinto. Señaló que si fuera el docente del jugador, le indicaría que debe esforzarse más.

“Creo que ha puesto buena voluntad, si yo le estuviera dando el carnet de calificaciones le diría que debe estudiar más, el español, ¿no?”, finiquitó.

Los minutos de Oliver Sonne con Perú

Durante sus primeras presentaciones con Perú, ‘Oli’ sumó hasta 36 minutos con el combinado patrio y se convirtió en la principal alternativa en ambos carriles. Frente a Nicaragua entró a los 60′ en lugar de Miguel Trauco y se posicionó en el sector izquierdo del campo. Ante República Dominicana ingresó a los 85′ por Luis Advíncula y jugó en la banda derecha.

La polifuncionalidad es uno de sus puntos fuertes y ello es valorado por el comando técnico. Para volver a verlo con la selección debemos esperar hasta la próxima fecha FIFA en junio, entre el 3 y 11 de dicho mes.