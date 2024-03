Magaly Medina advierte a Jefferson Farfán por exhibir a su hija para promocionar podcast: “Que no se queje después”

Magaly Medina critica a Jefferson Farfán por exponer cara de su hija en podcast.

La justicia peruana ha desestimado recientemente una denuncia de presunta difamación agravada interpuesta por Jefferson Farfán, exfutbolista profesional, contra Olenka Mejía, quien había declarado haber tenido un romance con Farfán en 2022, a consecuencia del cual quedó embarazada, sufriendo posteriormente un aborto espontáneo. Esto provocó la dura crítica de Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’, contra la tendencia de Farfán de recurrir a acciones legales contra aquellos que hacen públicos aspectos de su vida privada.

Farfán, que se ha mantenido en el ojo público no solo por su carrera deportiva sino también por sus polémicos entramados personales, ha sido señalado por Medina de intentar silenciar a quienes hablan sobre su vida, incluyendo a la misma Medina y a otras figuras como Melissa Klug, su expareja.

“A mí, desde que yo senté acá a la mamá de su primer hija cuando él no la reconocía, he tenido cartas notariales, he tenido juicios de Jefferson Farfán a lo largo de los años”, mencionó Medina, resaltando la ironía de que el exdeportista ahora exponga voluntariamente su vida privada a través de su nuevo pódcast de YouTube, ‘Enfocados’.

Jefferson Farfán revela por primera vez el rostro de su hija Luhana. (Captura: Enfocados)

Farfán expuso a su hija en podcast

En este nuevo proyecto digital, Farfán ha decidido ventilar detalles íntimos y familiares, una actitud que contrasta marcada y curiosamente con sus previas acciones legales contra la divulgación de su vida privada. Medina no ha pasado por alto esta contradicción, cuestionándolo:

“Ahora que está fuera del fútbol y está intentando ganarse la vida en un podcast donde, por supuesto, ahí sí ventila la cara de la hija, la cara de la madre de la última hija que ha tenido (…) ahora se ha dedicado a promocionar su podcast - porque él ya es un jugador jubilado - donde intenta ser un comunicador, se ha lanzado a ventilar su vida privada por el que él, toda la vida, se dedicó a demandar al resto”, mencionó la ‘Urraca’.

La a actitud del exjugador, alternando entre la defensa férrea de su privacidad y la exposición voluntaria de la misma, generó las críticas de Magaly Medina sobre la coherencia en el manejo de su imagen pública y el derecho a su privacidad, que tanto ha señalado la ‘Foquita’.

Jefferson Farfán comparte sus primeras fotos con su hija Luana. (Instagram)

“Entonces que no se queje después porque cuando tú abres una puerta a tu intimidad todo el mundo va a querer husmear en ella, él lo sabe. Él sabe que su vida personal genera interés y ahora trata de llamar la atención a través de su podcast”, concluye Medina, quien ha sido una voz crítica constante en el panorama mediático.

PJ archiva demanda de Farfán

Recordemos que, a pesar de haber negado inicialmente cualquier vínculo amoroso con Olenka Mejía, Farfán tuvo que admitir posteriormente, durante su declaración ante la Fiscalía, que sí mantuvieron relaciones sexuales.

De acuerdo con su testimonio, que consta en el documento del Ministerio Público, en el mes de febrero de 2022, luego de una reunión en su casa, la ‘Foquita’ decidió pasar la noche con Olenka tras sentir una fuerte atracción. “Se realizó una reunión en su casa, y en medio de esa reunión con todas sus amistades, le presentaron a ella con quien congenió, por lo que estuvieron conversando, bebiendo unos tragos, bailando toda la noche y luego de sentir que había mucha conexión y atracción entre ambos, decidieron pasar la noche y estar juntos”, se lee en el documentos judicial sobre la declaración del exjugador.

Sin embargo, la justicia no puedo determinar si el bebé que perdió la joven era fruto del affaire que tuvo con la expareja de Yahaira Plasencia. “En tal sentido, pasaron lo que quedaba de la noche juntos y luego al amanecer se fue de su casa y quedaron como amigos, pero por lo descrito no puede atribuírsele como progenitor del vástago de la denunciada”, concluyen.

Fiscalía archiva denuncia de Jefferson Farfán contra Olenka Mejía: “La verdad siempre sale a la luz” | Willax

¿Quién es la madre de la hija de Jefferson Farfán?

Darinka Ramírez es la madre de la hija de Jefferson Farfán, de un año y dos meses y de nombre Luana. La modelo reveló su profunda conexión y amor por su hija Luana Sophia, fruto de su relación con el futbolista. A través de unas conmovedoras palabras, Ramírez describió a su hija de un año y dos meses como una niña feliz y amada, prometiendo protección y acompañamiento incondicional a lo largo de su vida.

En la publicación, Ramírez enfatizó el vínculo especial que existe entre madre e hija, una relación que describe como “increíble e inexplicable”. “Luana Sophia, tu nombre te describe. Mi niña feliz y tan amada, que increíble e inexplicable es el amor de madre. Te cuidaré hasta mi último suspiro y mami siempre estará para ti. Te amo mi pequeña Lu”, se lee en la descripción.

Darinka Ramírez - Jefferson Farfán - PERU - 9 MARZO

¿Cuál es el vínculo entre Darinka Ramírez y Pedro Gallese?

Jefferson Farfán reconoció públicamente a Darinka Ramírez como la madre de su hija de un año y dos meses. Este anuncio ha despertado un considerable interés en la vida privada de Ramírez, quien a sus 25 años, administra un negocio de venta de ropa urbana para niños. Además, ha llamado la atención su conexión indirecta con otro destacado deportista, Pedro Gallese, a través de Lucero Jara, examante del arquero y una de las mejores amigas de Ramírez.

La relación entre Ramírez y Jara parece ser estrecha, puesto que “desde hace un tiempo atrás se frecuentan y hasta han grabado tiktoks juntas”, según indicó la periodista Magaly Medina en su programa. Esta conexión revela una posible red de relaciones entre figuras públicas y el entorno de estos deportistas. “Ellas son amiguísimas, eso quiere decir que les gustan los peloteros, tienen algo en común, son amigas de peloteros”, señaló Medina

Recordemos que Gallese fue captado saliendo de un hotel con Lucero Jara a fines de 2019. “Ella nos llama la atención por ser amiga de Lucero Jara, esta chica que nosotros ampayamos saliendo del hotel Wimbledon con Pedro Gallese”, fueron las palabras de Medina, resaltando el historial de estos encuentros. “Dime con quién andas y te diré quién eres”, comentó la ‘Urraca’.