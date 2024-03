Fiscalía apela decisión del PJ que ordenó investigación suplementaria contra Enma Benavides

Según la Fiscalía, Patricia Benavides habría buscado que se archive la investigación contra su hermana por presuntamente fallar a favor de narcotraficantes a cambio de coimas. Foto: composición Infobae

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos apeló la decisión del Poder Judicial que rechazó el pedido de sobreseimiento (archivo) a favor de la hermana de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, la jueza Enma Benavides, y ordenó una investigación suplementaria de 5 meses.

Infobae Perú accedió a la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que concede el recurso de apelación y eleva el expediente a la Sala Suprema Penal Permanente que preside César San Martín.

Fiscalía apeló decisión que ordenó investigación suplementaria contra Enma Benavides

Como se recuerda, en febrero de 2023, el fiscal Uriel Terán, cercano a Patricia Benavides, pidió archivar el proceso penal contra Enma Benavides por presuntamente fallar a favor de investigados por narcotráfico a cambio de coimas. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios se opuso a dicho requerimiento.

La audiencia se desarrolló en diciembre de ese mismo año. El requerimiento fue sustentado por el fiscal supremo Alcides Chinchay, quien luego reemplazaría a Uriel Terán en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Chinchay, durante su exposición, dejó en claro que el pedido de sobreseimiento fue elaborado por Terán y que no estaba de acuerdo con el mismo. “Yo estoy aquí por indicación del doctor Terán Dianderas, que es el que ha firmado el requerimiento. (...) Yo no he practicado ninguna diligencia de esta investigación”.

Fiscal Uriel Terán fue designado como supremo provisional por Patricia Benavides

Checkley Soria, al final, rechazó la solicitud de la Fiscalía, ordenó una investigación suplementaria de 5 meses y dispuso una serie de diligencias, como el levantamiento del secreto bancario.

¿Por qué la Fiscalía apeló la decisión?

En la resolución a la que accedió Infobae Perú, se consigna que el Ministerio Público está de acuerdo con el fallo de rechazar el pedido de sobreseimiento y ordenar una investigación suplementaria, pero apela la decisión “en su calidad de defensor de la legalidad para hacer valer la tutela judicial efectiva”.

La tutela judicial efectiva es definida por el Tribunal Constitucional como un derecho de carácter procesal mediante el cual todo procesado puede acceder a las instancias establecidas en ley para ejercer su derecho a la defensa.

En ese sentido, se desprende que se busca salvaguardar los derechos de Enma Benavides ante alguna presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Si el juez Juan Carlos Checkley habría vulnerado algún derecho en su resolución, ello deberá ser determinado por la Sala Penal Permanente.

César San Martín preside la Sala Suprema Penal Permanente

Apelación no suspende investigación suplementaria

La Fiscalía, en su recurso de apelación, solicitó que se suspenda la investigación suplementaria hasta que se resuelva la impugnación. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley indicó que solo se concede la suspensión contra sentencias, autos de sobreseimiento y resoluciones que pongan fin a la instancia.

“En el caso en concreto, no nos encontramos ante una apelación de sentencia o ante un auto de sobreseimiento, y tampoco frente a un auto que pone fin a la instancia, puesto que el proceso continuará aún en etapa intermedia”, dijo Checkley.

Además, el magistrado supremo recordó que la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario de Enma Benavides, así como de los otros jueces del Colegiado E de la ExSala Penal Nacional (hoy Corte Superior Nacional).

Llamada a ratificación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene previsto desarrollar en este 2024 el proceso de ratificación de 300 fiscales y 81 jueces, entre los que se encuentra la jueza Enma Benavides.

Tras una serie de evaluaciones, que incluye una entrevista personal, el Pleno de la JNJ deberá determinar si se le renueva la confianza a Enma Benavides para que permanezca en la carrera judicial otros 7 años.