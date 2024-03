Micheille Soifer niega tajantemente haber sido el nexo entre Chris Soifer y Christian Cueva: “No tengo nada que ver”

Michelle Soifer niega tajantemente haber sido el nexo entre Chris Soifer y Christian Cueva: “No tenga nada que ver”. | Facebook La Noticia Perú

Hace unas semanas el nombre de Chris Soifer volvió a sonar con fuerza en los diferentes programas de espectáculos, esto a raíz de su supuesto romance con Christian Cueva. Y es que recientemente salió a la luz que el futbolista le fue infiel a Pamela López con diferentes mujeres.

Por este motivo, el cantante Jeicy, expareja de la hermana de Micheille Soifer, también salió a opinar sobre el tema, asegurando que tenía pleno conocimiento de esta relación extramatrimonial, incluso reveló que le hackeó el celular a la exchica reality y encontró sus conversaciones con el deportista.

“Incluso, Cueva le propuso ir a México, ya que jugaba allí, no estoy seguro exactamente de qué equipo era. Le pintó un mundo allí y fue entonces cuando ella le pidió que dejara a su familia para estar con ella, ¿entiendes?”, acotó.

Chris Soifer se pronuncia al ser relacionada con Christian Cueva.

Sin embargo, no fue lo único que reveló Jeicy en ese momento, él aseguró que Chris Soifer tuvo contacto con Christian Cueva debido a que su hermana Micheille Soifer fue la conexión entre ambos.

“Ella era el nexo, llevaba los mensajes. Hablaban en clave para que ni Kevin (Blow) ni yo nos enteremos”, fue lo que dio a conocer Jeyci Pérez sobre Micheille Soifer y la relación clandestina de Christian Cueva y Chris Soifer.

Es así que, durante la inauguración de una tienda, la prensa se acercó a hacerle algunas preguntas incómodas a la integrante de ‘Esto es Guerra’. Para empezar, la popular ‘Bombón asesino’ sostuvo que ella no tenía conocimiento de este escándalo, además que no le respondería a su excuñado. Por este motivo, la cantante aseguró que no iba a opinar sobre el tema, ya que no le correspondería a ella responder.

“No estaba ni enterada de eso, pero bueno, hay personas a las que uno debe de responderles y otras de las que simplemente una debe reírse. Este es un tema en el que no tenga nada que ver y muchos menos responderle a esa persona”, manifestó.

Asimismo, sobre algunos rumores que indican que ella también tuvo una relación clandestina con el futbolista, la influencer salió a decir que esta información era totalmente falsa, además, que a diferencia de Pamela Franco, no existe ninguna prueba que demuestre lo contrario. “Yo no tengo nada que ver con nadie. No he tenido para nada algo con él (Cueva)”, sentenció.

En otro momento, le consultaron si ya habló con su hermana de este tema, a lo que contestó con un rotundo no, ya que su familiar se encuentra en estos momentos estudiando en Estados Unidos, por lo que este tema no le afecta en nada y tampoco le toman mucho interés.

Magaly Medina confirma infidelidad de Christian Cueva con Chris Soifer

Magaly Medina dio a conocer que la infidelidad de Christian Cueva con Chris Soifer sí sucedió. Esta información se la reveló la misma Pamela López la vez que conversaron. El futbolista le habría confesado todo lo sucedido luego de que ella tuviera todas las pruebas.

En aquella ocasión, la emprendedora decidió perdonar al futbolista con la promesa de que no volviera a ‘sacar los pies del plato’, pues deseaban que su relación siga sólida por el bienestar de su familia.