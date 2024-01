Karen Dejo es captada besando a un misterioso hombre durante fiesta de Año Nuevo en Punta Cana

Karen Dejo, recordada por su paso por realities como ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’, se ha convertido en la protagonista de un nuevo ampay. Ella, al igual que diferentes figuras del mundo de la farándula, decidió salir del Perú para recibir el año 2024, esto sin imaginar que su estancia por Punta Cana sería registrada en todo momento.

De acuerdo al programa ‘Todo se filtra’, la bailarina viajó a República Dominicana con un grupo de amigos para disfrutar del Año Nuevo. Por este motivo, salió a una discoteca, donde fue captada mientras se besaba de manera apasionada con un misterioso galán.

Karen Dejo en todo momento se encuentra al lado de este hombre, con quien baile de manera sensual, pero no es lo único que hace, ya que ellos terminaban dándose más de un beso. Asimismo, cuando todos pensaban que solo los verían una noche juntos, al día siguiente, siendo ya el mismo primero de enero, fueron grabados nuevamente juntos.

Según lo que relató Samuel Suárez, conductor de este espacio, la veterana modelo viajó a este país centroamericano acompañada de su amigo ‘mágico’, persona con el que se presumía que tenía un romance; sin embargo, en ningún momento fueron vistos en actitudes cariñosas, por lo que se confirma que solo mantienen una buena amistad.

Karen Dejo celebró Año Nuevo al lado de amigos. (Foto: Captura de IG)

Karen Dejo y su regreso a ‘Esto es Guerra’

Recientemente, Karen Dejo volvió a ‘Esto es Guerra’ por todo lo alto, cuando fue retirada de manera abrupta hace más de un año, esto porque habría tenido problemas con el productor general. Pese a ello, la bailarina nunca habló mal del programa y siempre se mostró agradecida, aunque admitió que siempre estaría gustosa de volver.

Fue así que hace unos meses fue llamada para volver a integrar el reality, pese a que algunos fans del programa se encontraban en desacuerdo, y es que la edad no le estaba jugando a favor a la modelo, especialmente cuando el reality había anunciado que iba a hacer un cambio generacional.

Por este motivo, cuando la ‘guerrera’ cumplió 43 años, no dudó en enviar un extenso mensaje respondiendo a las críticas que hubo en su contra, especialmente por su edad. “Ayer ha sido mi cumpleaños y estoy feliz y agradecida con la vida. Mientras más pasa el tiempo uno va reconociendo los momentos simples de la vida que te va dejando sonrisas, recuerdos y vas seleccionando mejor a la gente que está a tu alrededor y valorando también”, indicó.

Karen Dejo defendió su lugar en 'Esto es Guerra'.

“Yo quiero agradecerle a la vida que tengo trabajo, estabilidad, que me desarrollo muy bien en mi centro laboral y que cualquier cosa que pase de acá al futuro estoy preparada para, artísticamente, asumir cualquier reto”, agregó la bailarina.

En ese sentido, Karen Dejo no dudó en reconocer su talento y la capacidad que ha tenido para mantenerse vigente durante varios años en la televisión peruana. “La gente está en televisión durante muchos años, no por gusto, sino porque tenemos talento, porque tenemos decisión, perseverancia, porque ninguno de los antiguos ha bajado la guardia o quizá no ha habido un nuevo que pueda estar en ese sitio que nosotros hemos cuidado con mucho celo”, sentenció.