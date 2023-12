Leslie Shaw minimiza a Michelle Soifer y cuenta por qué acepto ir a ‘Esto es Guerra’: “Fui a destruirla”

Leslie Shaw cuestiona a Michelle Soifer. (Foto: Carlos Díaz - Infobae Perú)

No se calla nada. Leslie Shaw se hizo presente en las instalaciones de América Televisión para dar a conocer su más reciente show. Sin embargo, ella no estuvo sola en el escenario, ya que tuvo que compartirlo con Michelle Soifer.

Te puede interesar: Michelle Soifer reta a Leslie Shaw para cantar en la final de ‘Esto es Guerra’: “Siempre necesitas de nosotros”

Pese a las diferencias que existen entre ambas, la rubia aceptó ir al reality. Ella confesó que puso varias condiciones para asistir al programa, como que ellos se hagan cargo de toda su producción.

“He pedido que me cubran todos los costos de producción: mis bailarines, mi maquillaje, mis técnicos, todo eso”, fue lo que dijo cuando la cuestionaron por ir a ‘Esto es Guerra’.

Leslie Shaw enfrenta a Michelle Soifer y le dice que respete su jerarquía. (Foto: Captura de América)

En ese sentido, Leslie Shaw aseguró que ella asistió al reality con el único objetivo de humillar en el escenario a Michelle Soifer. “A ella he venido a destruirla, a burlarme un ratito. Hoy día (21 de diciembre) vamos a ver quién es la ridícula. He venido a mostrar mi talento y a restregárselo en la cara a las envidiosas”, indicó.

Te puede interesar: Leslie Shaw estuvo cara a cara con Michelle Soifer en ‘Esto es Guerra’: “Hay niveles, respeten jerarquías”

Además, la rubia aclaró que ella no cantó al lado de la chica reality, sino que se centró en presentar su show y demostrar que su calidad es mayor que el de cualquier otro artista peruano.

“Yo no estoy cantando con ella, estoy presentando mi show, aprovechando que es un programa lindo, me encanta ‘Esto es Guerra’ y he armado una puesta en escena bien bonita, ella (Michelle) me da igual la verdad. He venido a mostrar un buen show, a ver si las inspiro un poquito”, indicó.

Leslie Shaw enfrentó a Michelle Soifer en el set de 'Esto es Guerra'. (Foto: Jazmín Marcos - Infobae Perú)

De otro lado, cuando le consultaron si ella se consideraba una persona humilde, Leslie Shaw solo atinó a decir que ella demostró su humildad al ir a ‘Esto es Guerra’ y competir con una cantante que solo canta covers.

Te puede interesar: Leslie Shaw y Michelle Soifer cantarán en un versus en la final de ‘Esto es Guerra’: “Lo imposible sucederá”

“Siempre he sido muy humilde, primero con el cara de rata (Mario Hart), luego con el orejitas (Emilio Jaime) y ahora he mostrado mi humildad al venir a competir con una chica que solo canta covers (Michelle Soifer)”, añadió.

Finalmente, la rubia dejó en claro que no aceptaría las disculpas de nadie y que tampoco necesita amistarse con algún artista, pues ella ya tiene suficientes amigos. “No, no necesito amistarme con nadie, ya tengo amigos. A mí no me gusta la gente doble cara, hipócrita”, sentenció.

Leslie Shaw y Michelle Soifer juntas en 'Esto es Guerra'. (Foto: Jazmín Marcos - Infobae Perú)

Michelle Soifer respondió las provocaciones de Leslie Shaw

Michelle Soifer no pudo evitar mostrar su indignación contra Leslie Shaw tras competir en un show para ‘Esto es Guerra’. La popular ‘Michi’ cuestionó a la rubia por realizar un gesto obsceno frente a cámaras.

“Me parece pésimo que saque el dedo medio en una presentación ante cámaras, ante un público que nos ve en casa, con esos comportamientos no estoy de acuerdo”, criticó la cantante.

Michelle Soifer también lanzó ácidos comentarios contra Leslie Shaw por intentar minimizar a los chicos reality, recordándole que en algún momento de su vida también pasó por este tipo de programas. Además, no dudó en menospreciarla por publicar contenido subido de tono en OnlyFans,

“Hay personajes importantes en los programas de ‘Esto es Guerra’, pero yo no recuerdo que ella haya estado, fue un ave de paso. (…) Por más que de a entender que le hayan pagado bien, yo prefiero de verdad armar vasitos que estar enseñando mis pompas en…. ¿me entiendes? De otra forma”, sostuvo.