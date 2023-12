ADT, el equipo sorpresa de Liga 1 Perú | Resumen 2023

ADT fue el equipo sorpresa de Liga 1 2023 (Edición - Infobae)

Culminó una nueva temporada de la Liga 1 y todos los reflectores se los llevó Universitario de Deportes, pues de la mano de Jorge Fossati, consiguió levantar el trofeo de campeón tras 10 años de sequía, e imponiéndose con claridad a Alianza Lima en una final que quedará para la historia. No obstante, los ‘cremas’ no fueron el único equipo que merecen reconocimiento, pues hubo un cuadro que, sin tantos luces, realizó una gran campaña.

Se trata de ADT, que en su segundo año desde su regreso a la primera división, se convirtió en la gran sorpresa al quedar en sexto puesto de la Tabla Acumulada y clasificar a la Copa Sudamericana, ganándose el derecho de disputar un torneo internacional por primera vez en sus 94 años de historia.

Además, los tarmeños pelearon hasta las últimas fechas por el título del Torneo Clausura, compitiendo palmo a palmo con los tres grandes del fútbol peruano. De hecho, en este certamen no perdieron con ninguno, pues empataron 0-0 con Alianza Lima en el Alejandro Villanueva, mientras que en Tarma igualaron 1-1 con Sporting Cristal y derrotaron 2-0 a Universitario.

Las claves de la gran campaña de ADT

La conducción de Franco Navarro

El ‘Pepón’ llegó a ADT a mediados de 2022 y consiguió sacar al equipo de los últimos lugares, salvando la categoría con bastante anticipación. Por este motivo, optaron por respaldarlo para esta campaña, y respondió a la confianza formando un equipo sólido en defensa, pero peligroso en el contragolpe, que le permitió sacar buenos resultados.

El ‘vendaval celeste’ tuvo la quinta vaya menos vencida del campeonato con 36 goles en contra, solo superado por Alianza, Universitario, Cristal y Melgar. Además, su continuidad no se puso en discusión ni si quiera durante las primeras fechas, en las que no se conseguían los resultados. De hecho, Franco Navarro fue, junto a Tiago Nunes (Cristal) y Mario Viera (Carlos A. Mannucci), de los únicos técnicos que iniciaron y se mantuvieron en su puesto por todo el año.

Cabe señalar que, el ‘Pichichi’ tiene amplia experiencia convirtiendo a equipos de provincia en protagonistas, pues lo hizo con Estudiantes de Medicina (2001), Juan Aurich (2009), León de Huánuco (2010) y César Vallejo (2015). El exdelantero también es especialista en sacar el máximo potencial de jugadores talentosos como Gustavo Rodas o Jean Deza, y en esta ocasión terminó de consolidar a Kevin Serna como uno de los mejores futbolistas del torneo.

La explosión de Kevin Serna

La gran campaña de ADT no se explica sin el nivel del colombiano, quien se convirtió en una de las grandes figuras del campeonato. Desde la banda derecha, el extremo marcó grandes diferencias, sacando provecho a su velocidad, regate y capacidad para ser decisivo en los últimos metros, como lo demostró aportando seis goles y ocho asistencias en 36 partidos. Estas virtudes le valieron para ser vendido a Alianza Lima, generando un beneficio económico al club.

El nacido en Popayán aportó con seis goles, ocho asistencias, y dejó algunas de las mejores jugadas del año. Una fue el que anotó en el 2-2 con Cienciano en Cusco, en el que se llevó a seis rivales desde la mediacancha y definió de tres dedos, y la otra para cerrar la victoria 2-0 sobre Universitario, en la que dejó desparramado a Yuriel Celi y amagó a Rodrigo Ureña antes de definir cruzado contra José Carvallo.

Un equipo de experiencia

ADT conformó un plantel con muchos jugadores de gran experiencia en el fútbol peruano, pero que se mantienen vigentes. Dos casos emblemáticos fueron los delanteros Hernán Rengifo (40) y Janio Pósito (34), quienes marcaron 6 y 13 goles respectivamente. Otros referentes fueron William Mimbela, Armando Alfageme, Víctor Cedrón e Ignacio Barrios.

Ellos ayudaron a respaldar a algunas de las jóvenes apariciones como los laterales César Inga y Emilio Saba, convocado a la Sub 23, o el central Gu Choi. Su bagaje fueron claves para separar los problemas económicos del ámbito deportivo, debido a que tuvieron temas de deudas por demoras en los pagos, que los llevaron a no presentarse a entrenar en algunas ocasiones, como en la previa del empate 0-0 con Alianza en Matute, pero esto no repercutió en su rendimiento.