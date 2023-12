Christian Ysla confiesa que no quería ser padre, pero su hija le cambió la vida: “Es lo mejor que me pasó”

Christian Ysla confiesa que no quería ser padre, pero su hija le cambió la vida | Latina

La final de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’ se realizará este sábado 2 de diciembre a través de Latina Televisión y los concursantes están con los nervios de punta. Es así que el viernes 1 de diciembre se disputaron la semifinal entre Christian Ysla, Mónica Zevallos y Gino Pesaressi, siendo los dos primeros los únicos en clasificar.

Pero, en esta emotiva noche, todos los participantes fueron sorprendidos por saludos de sus hijos, quienes les deseaban lo mejor en la competencia. Es así que, Christian Ysla recibió las palabras de su pequeña Fernanda, quien con tan solo 5 años, espera que su papá sea el campeón en la cocina.

“Papi muchas fuerzas, eres el mejor, cocina rico. Que la pases muy bien, espero que ganes, besitos”, fueron las palabras de la menor que terminaron por emocionar a su padre, quien no pudo evitar quebrarse.

Mónica Zevallos y Christian Ysla se enfrentan en la final de El Gran Chef Famosos. Latina TV

Christian Ysla confiesa que la paternidad le cambió la vida

Luego de oír a su pequeña, el actor dio unas palabras al público. Allí sorprendió al mencionar que no estaba en sus planes ser padre, pero fue la llegada de su esposa Carol Hernández lo que lo hizo cambiar de opinión. Confesó que tampoco tenía en mente tener una familia o casarse, pero todo se dio con la persona correcta.

“Quiero decir una cosa. Yo no quería ser papá, no quería tener una familia, no quería casarme. Tuvo que llegar mi esposa para que me cambie ese chip, porque te dicen que un hijo te cambia la vida y llegó mi hija”, confesó al inicio ante la sorpresa de todos.

Christian Ysla confesó que no quería ser padre. (Latina)

Tras ello, mencionó que la paternidad puede que no sea para todos, pero para él se convirtió en lo mejor de su vida. “Yo sé que la paternidad no es para todos, pero creo que es lo mejor que me pudo haber pasado”, señaló entre lágrimas. Tras ello, los finalistas terminaron en un emotivo abrazo, con el que se demostró que hay amistad, más allá de la competencia.

Cabe señalar que, en sus redes sociales, Christian Ysla ha compartido diversos videos con su hija. El improvisador sorprendió hace unas semanas con un video en el que cuenta cómo es su día cuando no va a grabar al programa.

En este clip compartido en su cuenta de TikTok, Ysla relata que los días que le toca estar en casa se encarga de la comida de su pequeña. Aunque no es su pasatiempo favorito el cocinar, lo hace con mucho amor, pues la mayor recompensa es que su hija disfrute de lo que él le da.

“Cocinar nunca fue un placer para mí, pero desde que soy papá le he agarrado el gusto. Ver a mi hija acabarse su plato, no tiene precio”, escribió en el post.

Christian Ysla comparte parte de su día con su hija | TikTok

El video alcanzó más de 40 mil me gustas en las redes sociales y cientos de comentarios de los cibernautas que aplaudieron su rol de padre. “Hermosa faceta Christian, un padre que se derrite por su familia”, “Desbloqueaste recuerdos en mi niñez con mi papá, te extraño mucho papito”, “Que suerte tiene esa nena de tener un papi que le cocina y come con ella”, “¡Qué lindo! Espero sigas mejorando en el programa y así puedas prepararle más platos a tu hijita”, fueron algunos de los comentarios.