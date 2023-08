Manuela Camacho cuestionó la falta de diversidad racial en ‘América Kids’: “Todos éramos blancos”

Manuela Camacho cuestionó la falta de diversidad en ‘América Kids’. Youtube/@Mirada Púrpura

Manuela Camacho y Silvana Cañote, recordadas por su participación en ‘América Kids’, estrenaron su podcast ‘Mirada Púrpura’. Sus primeros invitados fueron Sasha Kapsunov y Alejandro Roca Rey, quienes también formaron parte del fenecido programa. Todos ellos revelaron qué pasó en sus vidas luego que el espacio infantil—y su posterior secuela, ‘La Akdemia’—fuera cancelado.

Inicialmente, Manuela Camacho, quien ahora se desempeña como periodista y directora general de ‘Dilo Perú’, contó que ‘América Kids’ fue una etapa bonita en su vida y que está agradecida con la producción por el buen trato que recibieron en el pasado.

“Siento que es un espacio que se recuerda con muchísimo cariño, respeto, es sagrado. A pesar de que éramos niños, nos trataban con mucho cuidado y profesionalismo. Importaba nuestra opinión. Se nos estructuró como actores, no era como: ‘Estos son solo niños’. Había un componente de respeto”, recordó.

Sasha Kapsunov en 'América Kids'. (América TV)

Qué pasó tras la cancelación de ‘América Kids’

Según contó Manuela Camacho, luego que el espacio de América TV fuera cancelado en febrero de 2012, se dedicó a estudiar periodismo. En ese período, ingresó en diversos canales de televisión para desarrollarse como profesional. Esta vez, ya en su etapa adulta, trabajar en la pantalla chica no resultó tan agradable como años atrás.

“Se rompió mi burbuja cuando salí. Decidí orientarme al periodismo y empecé a trabajar en otros espacios televisivos. Dije: ‘En la vida se confía en los adultos, ellos están para ayudarte, quieren lo mejor para ti’. Y me di con experiencias dolorosas de que eso no era así. No era el idilio que habíamos vivido (en América Kids). La competencia en TV puede ser bastante agresiva”, señaló.

Manuela Camacho habló sobre su salida de 'América Kids'. Créditos a Youtube/@Mirada Púrpura

También relató que permitió que la sexualizaran en la televisión porque deseaba que el público dejara atrás su imagen de niña en ‘América Kids’. “Tenía que aceptar que debía mostrarme sexy, con la falda pegada porque sigue siendo lo que vemos en TV, de lo que se espera que sea una mujer atractiva”, reflexionó.

Manuela Camacho se sincera: “Todos éramos blancos”

En el podcast ‘Mirada Púrpura’, la comunicadora señaló que sus trastornos alimenticios iniciaron en ‘América Kids’ debido a la “industria”. “Me di cuenta que las chicas en el programa eran delgadas, tenían más seno que yo y un cuerpo que yo aspiraba a tener. Ahí me di cuenta que había cierto molde hegemónico para ser bello”, precisó.

Luego, Manuela Camacho cuestionó al programa por la falta de diversidad racial.

“Quizás por la época, no había diversidad. Todos éramos blancos, me incluyo. El único personaje racializado caía en el estereotipo, tenía una historia de ser migrante, pujante, que su familia venía de lejos. Tenía ciertas características que se le suele dar a personajes con ciertos rasgos, en vez de desarrollar una historia normal, que no esté ligado a sus aspectos de identidad. Siento que eso, hoy en día, tendría que cambiar del programa”, comentó.

Manuela Camacho cuestionó la falta de diversidad en 'América Kids'. Créditos a Youtube/@Mirada Púrpura

Sasha Kapsunov estuvo de acuerdo y agregó que ‘América Kids’ se dio “en una época en la que la TV estaba más a la antigua”. Sin embargo, desde su perspectiva, los estereotipos se ven cada vez menos en la pantalla chica. “Creo que pronto caerá el estereotipo del chico blanco, bonito, guapo y perfecto, que en realidad puede ser imperfecto”, dijo el actor nacional, quien acaba de aparecer en ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Por su parte, Silvana Cañote recordó que ‘América Kids’ fue tildado en su momento de ser “clasista”. “En esa época no había redes sociales o no eran tan fuertes como lo son hoy, y sí había criticas. Efectivamente, éramos un programa que hasta fue tildado de clasista (...) Pensar, 10 años después sobre esto, nos interpela con la realidad y nos confronta con algo innegable”, sentenció.