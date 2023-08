El Gran Chef Famosos, EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la gran final entre Natalia Salas y Ale Fuller

Mauricio Mesones quedó en tercer lugar

“Estoy muy feliz, agradecido. Uno de mis objetivos al estar acá es poner en valor lo que yo hago que es la música. Gracias a este programa, he podido llegar a más familias con mi arte, con la música. Más personas me escuchan, más personas escuchan música tropical peruana que es lo que yo hago y eso es lo que yo quiero. Vine feliz y me voy feliz, me voy con más de lo que tenía y más de lo que esperaba”.