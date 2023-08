Madre de Sada Goray adquiría chips en EE.UU. para actos delictivos de su hija, según aspirante a colaborador

Victoria Chong, madre de la empresaria Sada Goray, adquiría chips con números internacionales para que sean distribuidos entre los miembros de la presunta organización criminal en la que su hija y dueña de Marka Group es sindicada como integrante, coordinadora y operadora, según la versión de un aspirante a colaborador eficaz.

Te puede interesar: Marka Group no pagó gratificación a sus trabajadores: “Necesitamos muchos recursos para poder defender a Sada”

El fiscal adjunto provincial provisional, Julio Ormeño Peves, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), dio a conocer esta información durante la sustentación de los elementos de convicción que acreditan el peligro de obstaculización contra Goray Chong.

“Quiero precisar que Sada Goray utilizaba una línea telefónica nacional, la cual cambiaba ocasionalmente. Una de esas líneas era el número telefónico 950128246. Pero, para comunicarse con sus socios y realizar sus actividades comerciales y delictivas, utilizaba números telefónicos internacionales comprados por ella o su madre en Estados unidos, los cuales cambiaba frecuentemente. Cada vez que viajaba a Perú traía consigo teléfonos con números internacionales activados. Tengo conocimiento que estas líneas telefónicas eran entregadas por Sada Goray a las personas con las que realizaba sus distintos negocios, entre ellas el congresista Darwin Espinoza, Luis Mesones, Forero Monroy, entre otros”, declaró el postulante a colaborador eficaz a la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público también reveló que, cuando la empresaria fue detenida, brindó el patrón de desbloqueo de su teléfono celular; sin embargo, se opuso a que la Fiscalía acceda a su equipo durante la diligencia de deslacrado.

Sada Goray enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva.

“Se negó a hacerlo, acogiendo a su derecho. Sin embargo, estando la condición de aspirante a colaborador eficaz, este comportamiento no es compatible. Esta conducta de no brindar el acceso a su celular no se condice con un comportamiento de brindar información veraz y eficaz, lo cual debería ser meritado (por el juez al decidir si dicta prisión preventiva)”, alegó el fiscal Ormeño Peves.

Madre de Sada Goray: “¿Por qué le quieren achacar todo a mi hija?”

En entrevista con Punto Final, la madre de Sada Goray, Victoria Chong, protestó ya que considera que “le quieren achacar todo” a la dueña de Marka Group. Dejó entrever que habría “un cerebro más grande” detrás de la trama de corrupción. Aunque no dio nombres, se presume que se refiere a Pilar Tijero, exsocia de la empresaria y primera del periodista Mauricio Fernandini.

Te puede interesar: Mauricio Fernandini y Sada Goray: Poder Judicial decidirá prisión preventiva de 36 meses este miércoles 2 de agosto

“Por qué le quieren achacar todo a mi hija, habiendo un cerebro más grande en todo esto. (¿Quién es?) No lo diré. Averigüe, quién es el cerebro más grande que está sentada en su casa feliz veraneando, ella indujo. Mi hija ya iba a viajar a Estados Unidos a hacer vivienda social allá. (¿Se refiere a Pilar Tijero?) No sé, yo no daré ningún nombre. Ya nos íbamos a ir, pero esta persona la llamaba y la trajo (a Perú)”, dijo Chong.

Madre de Saga Goray defiende a sus hijas de las acusaciones por corrupción de funcionarios.

“Ella no ha cometido un delito. A ella la pusieron para que cometa el error. En este país donde el sistema está bastante enfermo donde el ambulante si no le paga al municipal no lo dejará trabajar. No lo comparo, pero voy del menos al más... ¿Por qué cree que la justifico? No es porque soy su madre, sino porque ella quería que los pobres tengan su casa”, agregó.