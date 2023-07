Asesor legal de la Sunedu propone que licenciamiento de universidades sea “a perpetuidad”

Carlos Mesías habla sobre el licenciamiento perpetuo.

El jefe de Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Carlos Mesías, propuso que el licenciamiento universitario no sea cada seis, ocho o diez años, sino que sea “a perpetuidad”. Así lo señaló durante una reciente reunión en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República, donde se hablaba sobre ‘Análisis del nuevo marco regulatorio de la Educación Superior, Ley 31520′.

Te puede interesar: Sunedu anula más de 350 títulos emitidos en el extranjero por incumplimiento de requisitos

El Licenciamiento Institucional es un procedimiento obligatorio para todas las universidades del país, a través del cual cada casa de estudios debe demostrar ante la mencionada superintendencia que cumple con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para poder brindar el servicio educativo.

Cómo se recuerda la Ley Universitaria establece que el licenciamiento es por un periodo de seis años. Además, una norma del 2017, precisó que la solicitud de renovación de licencia institucional se debe presentar 120 días hábiles antes del vencimiento de la licencia. Pero el 2021, se les dio a las universidades un plazo de dos años adicionales para solicitar la renovación de este importante documento.

Sunedu: denuncian que existió irregularidades en el proceso de elección del superintendente|Punto Final

Ante este contexto, el exmagistrado del Tribunal Constitucional, designado como asesora de la Sunedu, en marzo del 2023, señaló que lo que debería aplicarse es una supervisión de calidad.

“A propósito de la aprobación que ha habido de esta idea de interpretar la Ley en el sentido de que Sunedu solo supervise, estamos de acuerdo en que el licenciamiento no debe ser cada seis, ocho o diez años, sino que debe ser a perpetuidad. Y lo que debe haber es una supervisión de la calidad”, expresó Carlos Mesías.

El también exlegislador de la República explicó que la supervisión trae consigo que se deba revisar los procedimientos de gestión que están relacionados con el sistema educativo e invitó a los congresistas a enviar algún aporte o propuesta respecto al tema.

Carlos Mesías, asesor de Sunedu, realizó una propuesta sobre el licenciamiento perpetuo. | Andina

En contra de medida

La propuesta del asesor de Sunedu de tener un licenciamiento perpetuo fue duramente criticado en redes sociales. Y es que el medio digital, Ojo Público, colgó en Twitter, el video donde se escucha la propuesta del exlegislador y hubo quien la calificó como “un atentado en contra de la educación universitaria”.

Te puede interesar: Puno se convierte en la segunda capital de Sendero Luminoso, según exjefe de inteligencia

“‘Quiere implantar un sistema educativo mediocre y no como en Europa, donde las licencias se renuevan según estándares de evaluación y calidad’; ‘Licencia universidades privadas que no pagan impuestos, nunca debe ser a perpetuidad. Debe ser por 6 años con fines de regulación, supervisión. Persiguen negociado de títulos, no hay garantía de calidad profesional’; ‘La penosa actuación de Mesía será ad honorem?’; ‘Miserables, no les importa la calidad educativa, solo el negocio’: ‘Tal parece que la SUNEDU va en camino a convertirse a lo que una vez fue la ANR’”, fueron algunos de los mensajes que generó la idea de Carlos Mesías.

Conoce cómo verifica tus grados y títulos en la Sunedu.

Sunedu y la renovación del licenciamiento

Dentro de la página web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, explica que la licencia de funcionamiento tiene un carácter temporal y renovable, y que “con la finalidad de seguir contribuyendo al bienestar individual y social y asegurar que las universidades mejoren la calidad de la prestación de su servicio como exigencia básica para seguir operando” se estableció cuatro condiciones.

Te puede interesar: El 23 de julio es feriado, ¿cuánto te deben pagar si trabajas ese día que cae domingo?

Recordemos que en octubre de este año las universidades a nivel nacional deberán presentar sus solicitudes de renovación. Las mencionadas condiciones básicas de calidad son: Gestión estratégica y soporte institucional; Docencia y enseñanza-aprendizaje; Investigación, innovación y producción artística-cultural; y Relación con la comunidad universitaria y el entono.

Desde el mes de julio, la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu viene absolviendo dudas y reuniéndose con diversas autoridades universitarias y equipos de licenciamiento de las universidades con el objetivo de orientar a las universidades en su proceso de renovación de licencias.